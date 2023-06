8 dicas para cuidar dos cabelos no inverno

Hair stylist explica como manter uma rotina de cuidados para garantir fios saudáveis e bonitos

A hidratação é fundamental para combater o ressecamento dos cabelos no inverno

Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Durante o inverno, muitas pessoas acabam ficando com os cabelos mais ressecados. As baixas temperaturas, o vento frio, a diminuição da umidade do ar e a exposição frequente ao calor de secadores e chapinhas podem contribuir para que os cabelos fiquem mais opacos, ásperos e propensos à quebra.

De acordo com o hair stylist Alex Mendes, esses fatores podem deixar os cabelos mais ressecados, quebradiços e sem vida. “Por isso, é importante adotar uma rotina de cuidados adequada para manter os fios saudáveis e bonitos mesmo durante o inverno“, diz o profissional, que lista abaixo algumas dicas essenciais para manter os fios ainda mais bonitos nessa estação.

1. Hidratação regular

A hidratação é fundamental para combater o ressecamento dos cabelos no inverno. Use uma máscara capilar hidratante uma ou duas vezes por semana. Procure por produtos que contenham umectantes que ajudam manter os cabelos hidratados.

2. Lave os cabelos com água morna

Evite lavar os cabelos com água muito quente, pois isso pode ressecá-los ainda mais. Opte por água morna, que é mais suave e ajuda a manter a hidratação natural dos fios.

3. Evite o uso excessivo de secadores e chapinhas

O ar quente dos secadores e chapinhas pode causar danos aos cabelos, deixando-os mais frágeis e quebradiços. Tente limitar o uso desses aparelhos ou utilize-os com a temperatura mais baixa possível. Sempre aplique um protetor térmico antes de usar ferramentas de calor.

4. Proteja os cabelos do frio

O vento frio pode ressecar os cabelos e causar danos. Use chapéus, gorros ou lenços para proteger os fios do vento e do frio. Além disso, evite sair com os cabelos molhados, pois tal ação pode deixá-los mais vulneráveis a danos.

Durante o inverno, lave os cabelos apenas quando necessário e evite exageros (Imagem: Ground Picture | ShutterStock)

5. Evite lavar os cabelos em excesso

No inverno, a oleosidade natural do couro cabeludo tende a diminuir, o que pode levar ao ressecamento dos fios. Evite lavar os cabelos em excesso, visto que isso pode remover os óleos naturais que ajudam a proteger e hidratar os fios. Lave os cabelos quando necessário, mas sem exageros.

6. Use produtos hidratantes e nutritivos

Opte por shampoos e condicionadores com fórmulas hidratantes e nutritivas, que ajudam a manter a saúde e a beleza dos cabelos. Procure por produtos ricos em ingredientes como ceramidas, pantenol, vitamina E ou óleos vegetais.

7. Tenha uma alimentação balanceada

Uma dieta saudável e balanceada é fundamental para a saúde dos cabelos. Consuma alimentos ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes, como frutas, verduras, legumes, peixes e nozes. Esses nutrientes ajudam a fortalecer os fios e a mantê-los saudáveis.

8. Hidrate o couro cabeludo

Além de hidratar os fios, não se esqueça de cuidar do couro cabeludo. Massageie-o suavemente com óleos vegetais, como óleo de coco ou azeite de oliva, para estimular a circulação sanguínea e manter a hidratação.

“Seguindo essas dicas, você conseguirá cuidar dos seus cabelos durante o inverno e mantê-los saudáveis, bonitos e brilhantes. Lembre-se de adaptar sua rotina de cuidados de acordo com as necessidades do seu tipo de cabelo e aproveite a estação sem preocupações com a saúde capilar. Lembrando que cabelos coloridos e descoloridos necessitam de atenção especial”, finaliza o hair stylist.

Por Amanda Ivanov