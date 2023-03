8 dicas para estimular o bebê a engatinhar

Ortopedista pediátrica explica como incentivar o desenvolvimento das habilidades motoras das crianças

Dicas para ajudar a estimular o bebê a engatinhar Imagem: Dmytro Zinkevych | Shutterstock

O desenvolvimento motor e cognitivo durante o primeiro ano de vida é intenso e fascinante. Em pouco tempo, aquele serzinho recém-chegado ao mundo é capaz de rolar, sentar, sustentar a própria cabeça e explorar o mundo ao seu redor. Cada criança tem um ritmo e cada etapa tem a sua necessidade de atenção, uma vez que novos riscos podem surgir no caminho do pequeno.

A Dra. Natasha Vogel, ortopedista pediátrica, lembra que entre 7 e 10 meses o bebê pode iniciar os movimentos de engatinhar. “Para isso, os bracinhos e pernas devem estar fortes para sustentar o tronco e elevá-lo do chão”, destaca.

Dicas para incentivar o bebê a engatinhar

Há diversas formas de engatinhar: com 4 apoios (mãos e joelhos no chão), de bumbum com o auxílio das mãos, deslizando de barriga para baixo, entre outras. “O mais importante é o bebê ser capaz de explorar o ambiente e fortalecer os músculos para poder aprender a caminhar. É muito importante que pais e cuidadores incentivem o desenvolvimento das habilidades motoras das crianças”, diz a médica.

Algumas crianças, no entanto, não curtem engatinhar e tentam pular essa etapa tão importante para o desenvolvimento. Para esses casos, a Dra. Natasha dá algumas dicas:

1. Ofereça estímulos

Os estímulos devem ser oferecidos com a criança acordada e tranquila.

2. Coloque a criança de bruços

Coloque a criança de bruços, mas sempre com supervisão de um adulto. Bebês com mais de 6 meses podem ficar de 20 a 30 minutos nessa posição.

3. Utilize espelhos

Usar espelhos pode ser divertido. Além disso, pode ativar a curiosidade natural da criança e estimular o engatinhar.

Engatinhe junto com o bebê para encorajá-lo (Imagem: antoniodiaz | Shutterstock)

4. Engatinhe com o bebê

Engatinhar com o seu bebê pode ser encorajador e um bom exemplo para o pequeno.

5. Não exagere na prática

A criança pode ficar irritada e chorar se os pais exagerarem nos estímulos. Está tudo bem se a brincadeira tiver de parar. É importante que ele tenha associações positivas durante os treinos.

6. Mostre objetos

Mostre objetos que despertem o interesse da criança e que não estejam tão perto dela.

7. Coloque obstáculos no caminho

Conforme a criança for criando habilidade, podemos colocar pequenos obstáculos nos caminho (almofadas, caixas, travesseiros).

8. Brinque com o bebê

Se envolver na brincadeira e se esconder atrás dos obstáculos e brincar de “ACHOU” também pode ser uma boa dica.

Atenção redobrada ao bebê

No entanto, se o bebê já engatinha, é necessário ter atenção redobrada com o ambiente para prevenir acidentes. O bebê nunca deve ficar sem supervisão de um adulto, por exemplo, o berço deve ter o colchão abaixado. Também é preciso colocar grades em escadas e na porta de cômodos perigosos, como cozinha e quintal.

“Também é preciso tirar objetos pequenos do chão para evitar que o bebê leve à boca. É necessário cuidado com quinas, tomadas, fios soltos e sempre deixar a criança longe de locais com água, porque apenas 5 cm de profundidade são suficientes para um afogamento”, alerta a Dra. Natasha.