8 dicas para fazer o autoexame de câncer de pele

Dermatologista explica como é possível identificar sinais precoces de malignidade

Observar a pele é importante para ajudar a identificar o câncer Imagem: Ground Picture | Shutterstock

A observação regular da própria pele desempenha um papel crucial na detecção precoce do câncer de pele, possibilitando intervenções eficazes e aumentando as chances de tratamento bem-sucedido. Essa doença, incluindo o melanoma, muitas vezes começa como alterações sutis na pele, como mudanças em pintas ou o surgimento de novas lesões.

“O autoexame de câncer de pele é extremamente importante, pois somente o paciente sabe quais são as ‘pintas’ que ele já tinha desde a infância ou que surgiram após os anos. Também é o paciente que sabe se as lesões vieram se modificando com o passar do tempo ou se causam dor ou prurido. Em qualquer época do ano, devemos nos examinar e procurar um dermatologista ao primeiro indício de lesão suspeita”, explica a dermatologista Dra. Mônica Aribi.

O tipo mais comum de câncer de pele, segundo a dermatologista, é o carcinoma basocelular, que também é o menos agressivo. “Temos ainda o espinocelular de agressividade média e o melanoma maligno de grande agressividade e pior prognóstico”, explica.

Regra do ABCDE

A médica explica que, geralmente, essas lesões suspeitas são caracterizadas por feridas que não cicatrizam ou “pintas” que aumentam de tamanho, mudam de cor, doem ou coçam. “As lesões de pintas também devem obedecer à regra do ABCDE, ou seja, não podem ser assimétricas (A), não podem ter bordas (B) irregulares, nem ser de várias cores (C), não ter diâmetro maior de 1 cm; também não devem evoluir (E) em tamanho”, afirma a Dra. Mônica Aribi.

Autoexame de câncer de pele

A dermatologista explica que é possível fazer o autoexame da pele. Para isso:

Examine seu rosto, principalmente o nariz, lábios, boca e orelhas; Para facilitar o exame do couro cabeludo, separe os fios com um pente ou use o secador para melhor visibilidade. Se houver necessidade, peça ajuda a alguém; Preste atenção às mãos, também ao espaço entre os dedos; Levante os braços, para olhar as axilas, antebraços, cotovelos, virando dos dois lados, com a ajuda de um espelho de alta qualidade; Foque no pescoço, peito e tórax. As mulheres também devem levantar os seios para prestar atenção aos sinais onde fica o sutiã. Olhe também a nuca e por trás das orelhas; De costas para um espelho de corpo inteiro, use outro para olhar com atenção os ombros, as costas, as nádegas e as pernas; Sentado(a), olhe a parte interna das coxas, bem como a área genital; Na mesma posição, olhe os tornozelos, o espaço entre os dedos, assim como a sola dos pés.

“Ao perceber uma pinta ou mancha suspeita, a conduta correta é marcar urgentemente uma consulta com um dermatologista. Também é importante confirmar se o profissional tem RQE, que é o registro de especialidade ou título de especialista”, completa.

O uso do protetor solar é importante para prevenir o câncer de pele Imagem: SNeG17 | Shutterstock

Prevenindo o câncer de pele

Como as principais causas do câncer de pele incluem a exposição solar, principalmente entre 10 e 16h, período em que os raios solares UVB são abundantes e incidem perpendicular à pele, causando queimadura, o ideal é evitar esses horários, segundo a médica.

“Hoje sabemos que a queimadura solar é um sinal de predisposição ao câncer de pele. A maior incidência das lesões ocorre nos fototipos mais baixos (1, 2 e 3), que são os fototipos das pessoas mais claras. Os traumas repetidos num local da pele também são causas de câncer de pele”, explica a Dra. Mônica Aribi.

Quanto à prevenção, a médica conta que ela se dá principalmente evitando a exposição solar. “Devemos sempre usar filtros solares com no mínimo FPS 30 para UVB e proteção de 15 para UVA que, apesar de não ser tão responsável pelas formações cancerígenas, envelhece muito a pele por degenerar o colágeno. Outra maneira de evitar lesões cancerígenas de pele é nunca sofrer traumas constantes na mesma região da pele, como armações de óculos que machucam o nariz, puxar a pele dos lábios, morder as bochechas etc.”, recomenda.

Tratamentos para o câncer de pele

Os tratamentos dependem do tamanho da lesão e do tipo de câncer de pele. “Quando são menores de 0,5 cm, podemos por vezes tratar apenas com aplicação tópica de cremes citostáticos. Na maioria das vezes, preferimos retirar a lesão cirurgicamente para poder enviar a lesão para o exame anatomopatológico e verificarmos se as bordas estão sem comprometimento da lesão”, explica a médica.

O restante do processo depende do resultado. “Se as bordas estão livres, na maioria dos casos, o paciente é considerado curado. Nos tipos mais malignos, por vezes precisamos fazer, além da excisão, mapeamento para averiguar se não há lesões em outros órgãos e, às vezes, radioterapia. Nos últimos anos, temos quimioterapia para lesões tipo melanoma maligno. Mas é importante nunca deixar apenas cauterizar, pois a lesão pode se aprofundar”, finaliza a dermatologista.

Por Pedro Del Claro