8 dicas para ganhar uma renda extra organizando festas

Veja o que é necessário para planejar um aniversário e aumente o seu faturamento

Estabelecer um planejamento está entre um dos requisitos para uma festa inesquecível Imagem: Nicoleta Ionescu | Shutterstock

Você foi contratado para organizar uma festa, com tema da sua escolha, mas está começando nessa área e ainda não sabe qual tema escolher. Essa é a parte mais difícil e decisória de um aniversário. Afinal, é ali que tudo começa, e uma escolha errada pode trazer prejuízos.

Organizar uma festa não é tarefa fácil. Por mais simples que ela seja, vai dar algum trabalho. O planejamento e o tempo gastos requerem muitos detalhes. Não importa o tamanho da festa, o importante é que você se dedique ao máximo ao que está fazendo para que ambas as partes saiam satisfeitas com o resultado.

Pensando nisso, conversamos com Roberta Forlin, diretora da Roberta Forlin Eventos Personalizados, que indica seguir algumas dicas do que fazer neste primeiro momento para clarear as suas ideias. Veja!

1. Elabore um planejamento

Faça um bom planejamento com o cliente e repasse todos os detalhes para não esquecer nada. Depois, produza os itens mais trabalhosos primeiro, como papelaria e impressões. Deixe tudo pronto para que, na semana da festa, só fiquem as questões mais delicadas e que devem ser feitas na hora: comestíveis e flores (caso haja).

Na montagem, chegue pelo menos umas 3 horas antes da festa para estar tudo impecável pelo menos uma hora antes do horário marcado. Repasse todos os itens como em um “checklist” e veja se não esqueceu de nada.

2. Aceite as oportunidades

Você é boleiro e foi solicitado que você planejasse a festa inteira? Não há nenhum problema. Se você leva jeito com decorações e o cliente está confiando, aceite! Isso será ótimo para o seu portfólio, para entrar aquela renda extra no fim do mês e, de quebra, ainda terá algo a mais para oferecer ao cliente, que, na maioria das vezes, fecha tudo com uma única empresa já para não dar tanto trabalho. Quanto mais coisas você fizer, mais visibilidade terá o seu trabalho.

3. Planeje a decoração

Depois de definir o tema, vem a decoração, que requer criatividade no uso dos elementos. Sempre faça uma visita técnica no local para visualizar o ambiente e, assim, poder criar a decoração mais apropriada.

Primeiro, defina as cores, depois quais objetos usar, e o resto é por parte da imaginação. Use o bom senso para não exagerar nem desvalorizar o tema. Tudo bem equilibrado. Nesse quesito, o lema de Roberta Forlin é: “Em decoração, o menos é mais”.

4. Verifique o tempo

Se você tem tempo, faça você mesmo. Caso contrário, peça ajuda, nem que seja para algumas questões. Fazer tudo sozinho pode comprometer algum item que poderá passar despercebido. Às vezes, essa escolha não é a melhor.

Montar a mesa de acordo com o personagem deixa a decoração mais bonita (Imagem: Divina Epiphania | Shutterstock)

5. Componha a mesa de acordo com o personagem

Roberta Forlin gosta de usar folhagens, peças para apoio dos doces e bolo, potes para pirulitos e muito mais. O importante é criar e fazer o diferencial. Os doces devem estar junto à mesa do bolo, com decorações e deixando sempre alguns docinhos reservados para poderem ser servidos nas mesas.

Não importa o tamanho da festa, sempre é possível utilizar na decoração elementos que farão a diferença e darão personalidade ao seu trabalho. Ah! Não se esqueça dos clássicos balões. Colocá-los nas laterais da mesa dá um charme especial.

6. Escolha os salgados mais requisitados

Os salgados mais adorados nas festinhas são: minipizza, minilanches, hot-dog, pasteizinhos, pipoca, crepe no palito, milho no copinho e batata frita.

7. Defina o tipo de lembrancinha

As lembrancinhas ecológicas estão ganhando espaço, como vasinhos, quadrinhos de madeira ecológica etc. Mas, para crianças menores, o que sai muito ainda são os livrinhos de colorir e os livrinhos de história. As lembrancinhas comestíveis também estão ganhando força; por exemplo, os biscoitos decorados, os cupcakes personalizados, entre outros.

8. Converse com o cliente

Planejamento e checklist com o cliente. Não sinta vergonha de perguntar em caso de dúvida. Tem que ficar tudo muito claro, pois são muitos detalhes. Ouça as ideias do cliente e tente incorporar alguma coisa na sua criação. Isso fará com que o cliente confie em você e, com certeza, lembrará do seu trabalho nas próximas festinhas.