8 dicas para manter o mosquito da dengue longe da sua casa

Especialista explica como cuidar das plantas e evitar a reprodução do Aedes aegypti

Cuidar corretamente do jardim evita a proliferação do Aedes aegypti Imagem: Likoper | Shutterstock

A dengue é transmitida principalmente pela picada do mosquito Aedes aegypti. O aumento de casos da doença no Brasil tem preocupado a população e os órgãos governamentais. Segundo o Ministério da Saúde (MS), em 2024, foram registrados cerca de 715 mil casos, com 135 óbitos confirmados.

Esses dados reforçam a necessidade de medidas preventivas contra o mosquito. Por isso, Eliana Martins, jardineira cadastrada pelo GetNinjas (plataforma de serviços online), lista 10 dicas valiosas para você manter o transmissor da dengue longe do seu jardim. Confira!

1. Evite o acúmulo de água

É fundamental realizar a limpeza regular de calhas, caixas d’água, piscinas e outros recipientes que possam acumular água. Além disso, é importante cobrir adequadamente os recipientes que não podem ser eliminados e utilizar areia nos pratinhos das plantas para evitar o acúmulo de água.

2. Incentive ações comunitárias

O envolvimento da comunidade também é essencial. Incentivar os vizinhos a manterem seus jardins e quintais limpos e promover ações comunitárias de limpeza e conscientização podem ajudar a prevenir a dengue e outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.

3. Utilize pratos com vasos embutidos

Podemos utilizar vasos com pratos embutidos, ou seja, que a água não fique aparente ou, até melhor, se estiver em uma área que haja escoamento. Não utilize pratos, assim você não acumula água e não corre o risco de sua planta ficar encharcada.

4. Mantenha o ralo fechado

O Aedes aegypti se reproduz em água parada limpa ou suja. Por isso, os ralos também são criadouros em potencial. Para evitar sua proliferação, basta mantê-los fechados ou telados com aberturas milimétricas.

5. Não acumule entulho

Restos de materiais de construção são focos para a reprodução do mosquito. Faça uma limpeza geral e descarte corretamente o que não for usar. Além disso, não deixe os sacos de lixo expostos à água.

Utilizar água sanitária no jardim ajuda a espantar o mosquito da dengue Imagem: Ground Picture | Shutterstock

6. Use água sanitária

O uso de água sanitária é um forte aliado no combate ao Aedes aegypti no quintal das casas e jardins. Você pode colocar uma colher de café para cada litro de água e preencher nos locais em que acumulam água.

7. Coloque areia nos vasos de planta

Outra dica é usar areia fina até a borda do pratinho das plantas e regar, no mínimo, duas vezes por semana.

8. Regue as plantas em direção à terra

Sempre regue as plantas em direção à terra. Há algumas espécies que adoram águas nas folhas, como as samambaias. Mas, neste caso, o mais indicado é borrifar a água.

Por Carla Macedo