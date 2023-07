8 dicas para melhorar a autoconfiança e driblar a síndrome do impostor

Psicóloga indica maneiras de combater os pensamentos paralisantes e de autosabotagem

Mulheres são as mais afetadas pela sensação de insuficiência Imagem: Natee Meepian | Shutterstock

A falta de confiança pode ser um grande empecilho para aproveitar oportunidades incríveis. No mundo dos negócios, por exemplo, muita gente tem lidado com o famoso “complexo de fraude”, aquela sensação de que somos incapazes ou de que seremos descobertos a qualquer momento. Isso mina nossa confiança aos poucos, o que acaba nos impedindo de realizar tarefas que claramente somos capazes de fazer. É a falta de confiança que acaba nos segurando.

A síndrome do impostor é geralmente diagnosticada em pessoas não brancas e mulheres, a minoria social. A pesquisa The 2020 KPMG Women’s Leadership Summit Report relata que 57% das mulheres se sentiram impostoras quando assumiram um novo papel de liderança ou se tornaram executivas.

No entanto, existem maneiras de trabalhar a autoconfiança e se libertar desses pensamentos paralisantes. A seguir, veja 8 dicas valiosas!

1. Conheça a si, entenda no que realmente é bom

Tire um tempo para refletir sobre suas habilidades, talentos e conquistas passadas. Aceitar suas limitações, assim como reconhecer suas qualidades, é um caminho potente para conquistar uma autoconfiança estável.

2. Defina metas realistas

Suas metas nesse momento precisam ser desafiadoras, mas, acima de tudo, alcançáveis. Entenda bem, não é para ficar na zona de conforto, e sim para definir objetivos realistas. Dessa forma, você poderá progredir de forma saudável.

3. Permita-se ficar feliz com suas conquistas

Não as subestime, por menores que sejam. Celebrar cada sucesso irá reforçar sua autoconfiança e motivá-lo a continuar crescendo.

4. Cuidado com a autocrítica excessiva

Entenda que todos cometem erros. Não é algo ideal, mas que pode, sim, acontecer. Antes da autocrítica, concentre-se no aprendizado que aquela situação impõe e na correção do que foi feito. Lembre-se de ser tão gentil e compassivo consigo quanto é com outras pessoas.

Faça as pazes com suas imperfeições (Imagem: Gladskikh Tatiana | ShutterStock)

5. Não tente ser perfeito

A busca pela perfeição é uma armadilha perigosíssima capaz de minar qualquer autoconfiança por mais alta que seja. O crescimento pessoal e empresarial precisa vir de forma saudável. Assim como já dito acima, o erro fará parte desse processo, e o melhor a fazer é aceitá-lo como um grande amigo conselheiro.

6. Organize sua rotina

A procrastinação e a desorganização fazem com que você realize atividades com pouco tempo hábil e exigem muito mais do seu corpo e do seu raciocínio, forçando algo não natural. Desse modo, torna-se fácil acreditar que não é bom para aquilo quando, na verdade, sua mente está esgotada por viver sempre no limite.

7. Busque por networking

Os momentos de troca com outras pessoas nos fazem perceber nossas habilidades e exigem um certo tom de autenticidade. A partir disso, você aprende a valorizar suas peculiaridades e sua individualidade. Quanto mais esses pontos são valorizados, mais sua confiança se estabelece.

8. Pratique o autocuidado

Cuide do seu corpo e mente, priorizando, por exemplo, um sono adequado, alimentação saudável, exercícios físicos e tempo para relaxar. Quando você está bem cuidado, sua autoconfiança naturalmente aumenta.

O caminho da confiança nunca acaba

Esses são os primeiros passos, mas lembre-se de que a autoconfiança é um processo contínuo de desenvolvimento pessoal. Portanto, seja paciente e não esqueça que mesmo os pequenos passos em direção à autoconfiança possuem um impacto significativo a longo prazo.

Por Mara Lemes Martins

PhD. Psicóloga e VP da BNI Brasil – Business Network International – a maior e mais bem-sucedida organização de networking de negócios do mundo.