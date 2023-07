8 dicas para preparar e consumir sucos emagrecedores corretamente

Veja como aproveitar melhor essas bebidas que vão te ajudar a perder peso

Para que os sucos não percam suas propriedades, é recomendado consumi-los logo após o preparo Imagem: BLACKDAY | Shutterstock

Os sucos são grandes aliados de quem busca emagrecer de maneira saudável. Além disso, essas bebidas são ótimas para regular o funcionamento do corpo. Dos sabores mais tradicionais ao novos ingredientes, estes sucos ajudam a aumentar a saciedade, desintoxicar, estimular o metabolismo e acelerar o emagrecimento.

“O suco natural pode ser substituto do café da manhã, lanche da tarde ou ceia. Já para o almoço e o jantar, o indicado é uma refeição leve, como uma sopa de legumes com frango ou mesmo verdura refogada, cereais integrais e frutas. A proposta dos sucos ‘emagrecedores’ ou detox é benéfica, pois auxilia no funcionamento dos rins, do intestino e acelera o metabolismo”, explica a nutricionista Renata Fidelis.

Como preparar e consumir os sucos emagrecedores

Para obter um resultado satisfatório com os sucos emagrecedores, um ponto muito importante a se atentar é saber como prepará-los e consumi-los. Para isso, separamos algumas dicas fundamentais. Confira!

Beba os sucos logo após o preparo para que não percam as propriedades; Utilize frutas, verduras, hortaliças e legumes frescos; Prefira consumir os sucos sem adição de açúcar; Não substitua as principais refeições, como o almoço e o jantar, pelos sucos; Se possível, utilize os alimentos orgânicos para fazer os sucos, pois eles são cultivados sem produtos químicos; Além dos sucos, beba bastante água para manter a hidratação nos dias de alta temperatura; Ao extrair o suco das frutas cítricas, o ideal é não espremer até o final, para não deixar a bebida com um gosto amargo; Lave bem os ingredientes antes de preparar o suco.

Sucos naturais estimulam o metabolismo e aceleram o processo de emagrecimento (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Garantindo um bom resultado

O segredo do bom resultado da dieta é manter o equilíbrio. Não é recomendado seguir a dieta por um período muito longo, pois os sucos são digeridos rapidamente e você pode sentir falta de nutrientes. Assim como qualquer dieta, o resultado dependerá da qualidade de vida de quem está fazendo. “O suco sozinho não faz milagre, é preciso alimentação equilibrada, prática de exercícios e mudança de comportamento”, alerta Renata Fidelis.