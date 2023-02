8 dicas para preparar o corpo para o Carnaval

Especialistas explicam como manter o bem-estar e a saúde do corpo durante a folia

Cuidar do corpo antes do Carnaval evita problemas de saúde Imagem: Brastock | Shutterstock

Cuidar do corpo antes do Carnaval é essencial para evitar problemas de saúde e aproveitar todos os dias de folia. Isso porque, com a maratona de bloquinhos, os desfiles e as altas temperaturas da época, o corpo pode não aguentar o cansaço, a sede, a fome e as horas em pé. Visando evitar esses e outros problemas, especialistas explicam o que você deve fazer antes, durante e depois dos dias da festa. Veja!

1. Alimente-se corretamente

Tome cuidado com a alimentação, evitando comidas mais gordurosas, mas ao mesmo tempo evitando dietas mais restritivas. Lembre-se que o seu corpo precisa de nutrientes para enfrentar as horas que ficará em pé. “Antes de pular Carnaval, preferencialmente não pule nenhuma das grandes refeições, pois isso faz com que a rotina se perca. Um café da manhã reforçado, com frutas, ovos ou iogurte, cereais, aveia etc., vai ajudar a aguentar o dia”, explica a médica nutróloga Dra. Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

2. Use sapatos confortáveis

Geralmente, os bloquinhos ocorrem em grandes espaços abertos e percorrem grandes distâncias, o que exige que o visitante passe o dia inteiro pulando. “E como nem todos estão com preparo físico adequado para essa maratona, problemas como câimbras e dores musculares, principalmente nas pernas e nos pés, são comuns nesses casos. Dessa forma, é importante que você escolha sapatos adequados e confortáveis para encarar o dia, e não se esqueça de realizar um bom alongamento antes de sair de casa”, destaca a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita.

3. Evite carregar peso

Você vai passar horas em pé, não vai? A sobrecarga na coluna e nas articulações vai piorar ainda mais a sua situação. “Use carteiras de cintura ou mochilas que distribuam o peso de forma igual pelas costas, evitando, assim, dores e desconfortos”, diz a Dra. Aline Lamaita.

Na mochila, lembre-se de levar os alimentos leves: “o segredo é se programar antes e comprar snacks saudáveis, barrinhas proteicas, castanhas, frutas frescas ou secas e lanches naturais para levar durante o percurso, garantindo lanches leves e saudáveis, com o bônus de gastar menos dinheiro”, afirma a Dra. Marcella.

Hidratar o corpo reduz a sobrecarga do rins causada pelo álcool (Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock)

4. Hidrate o corpo

Durante o dia, é fundamental que você tome cuidado com a desidratação e consuma bastante água. “Isso porque o calor intenso e o consumo de bebidas alcoólicas em excesso podem aumentar a incidência de câimbras, dores musculares e a retenção de líquidos”, alerta a Dra. Aline Lamaita. Lembre-se de levar frutas como maçã, pera e melão, pois elas ajudam na hidratação do corpo. Ainda, tome muito cuidado com o consumo excessivo de álcool.

“Além da desidratação, outro fator importante causado pelo álcool é a sobrecarga do rim. O etanol atrapalha a função do hormônio antidiurético, que garante que o corpo não perca muita água, fazendo com que o rim deixe de concentrar a urina, perdendo mais água que o habitual. Como a bebida leva o corpo a fazer um esforço muito grande para colocar a substância para fora, é preciso diluir em água e eliminar na forma de urina, causando a desidratação”, explica a médica nefrologista Dra. Caroline Reigada.

5. Utilize protetor solar

É muito comum que as pessoas se esqueçam de proteger a pele contra a radiação solar durante o Carnaval. Porém, devemos lembrar que a exposição à luz solar durante esses eventos tende a ser prolongada e intensa. “Nós, brasileiros, acreditamos que ter o corpo bronzeado é bom, mas na verdade o bronzeamento acontece para proteger as nossas células da pele da agressão causada pela radiação solar […]”, explica a dermatologista Dra. Cintia Guedes, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Para combater os efeitos dos raios solares sobre a pele, a médica indica: “use protetores com fator de proteção (FPS) no mínimo 30. Procure protetores próprios para o seu tipo de pele. O dermatologista é o profissional capacitado para avaliar suas necessidades e seu tipo de pele para poder indicar o melhor protetor solar para você”, diz a especialista.

6. Invista em roupas e acessórios

Outra maneira de curtir a folia sem precisar se preocupar com os danos do sol na pele é por meio da utilização de barreiras físicas, como óculos de sol, que devem ter lentes com proteção UVB a fim de evitar danos aos melanócitos oculares e à região das pálpebras. Invista, também, em chapéus e roupas (preferencialmente feitos de tecidos com substâncias capazes de proteger contra os raios solares, principalmente contra a radiação UVB).

“É importante também utilizar roupas, chapéus, bonés, óculos escuros, sombrinhas e guarda-sóis. Toda medida que evite a exposição solar da região acometida deve ser estimulada”, explica a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Dormir bem aumenta a disposição para a festa (Imagem: Olena Yakobchuk | Shutterstock)

7. Durma bem

Uma boa noite de sono confere muito mais disposição ao organismo. Então, é essencial que você descanse antes e durante a folia, objetivando que seu corpo possa ter energia e suas pernas tenham o descanso adequado. “O sono é essencial para que haja reparo e regeneração celular. Mas alterações no ciclo circadiano podem afetar a produção de hormônios, comprometer nossa defesa antioxidante natural, afetando a imunidade também da pele”, diz a dermatologista Dra. Valéria Campos.

Segundo a Dra. Aline Lamaita, como, durante esses eventos, as pessoas dormem tarde e permanecem muitas horas em pé, existe uma tendência à retenção de líquidos e ao inchaço, principalmente para aquelas com problemas de circulação, obesas, gestantes e portadoras de pressão alta. “É importante lembrar que, se o inchaço permanecer por um longo período, a incidência de erisipelas, flebite e até trombose aumenta”, explica a médica. Se possível, marque uma massagem relaxante para um dia após a folia. Assim, você estará preparado para a próxima.

8. Cuide da pele

Os cuidados não param após o fim do dia de folia. Ao chegar à sua casa, é importante que você invista em uma poderosa rotina de skincare capaz de remover sujidades acumuladas na pele (e o fotoprotetor), bem como tratar os danos que o tecido pode ter sofrido durante o dia. É fundamental, por exemplo, fazer uso de um sabonete facial ou uma espuma de limpeza com fórmula cremosa e suave que remova a oleosidade e a sujidade da pele sem agredi-la.

Em seguida, a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff recomenda que você faça uso de máscaras faciais hidratantes e calmantes. “A hidratação tópica da pele após a exposição solar intensa é muito importante, pois, à medida que tomamos sol, nossa pele tende a desidratar-se, o que prejudica a renovação celular e, consequentemente, a textura da pele”, alerta a especialista. Para evitar este problema, escolha máscaras faciais que contenham ativos como aloe vera, que possui propriedades hidratantes e calmantes ao mesmo tempo. Se a sua pele está muito oleosa, tente uma máscara de carvão ativado.

Por Claudia Amoroso