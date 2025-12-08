8 dicas para preparar o pet para receber visitas no Natal 

Veja como garantir que o animal fique mais calmo, seguro e confortável durante a celebração

Preparar os pets para receber visitas no Natal é fundamental para reduzir possíveis sinais de estresse e ansiedade Imagem: Bogdan Sonjachnyj | Shutterstock

O Natal é um momento especial para os humanos, marcado por reencontros, celebrações e muita alegria ao lado da família. Nesse clima festivo, é comum receber visitas em casa e alterar a rotina do ambiente. Para muitos cães e gatos, essas mudanças podem gerar estranhamento, afinal, eles estão habituados ao cotidiano da casa e podem reagir ao aumento de barulho, cheiros diferentes e aproximações inesperadas.

Por isso, preparar o pet para a noite de Natal é uma atitude fundamental para reduzir possíveis sinais de estresse e ansiedade. Confira!

1. Mantenha a rotina do animal ao longo do dia

Manter a rotina do animal é uma das melhores formas de evitar estresse antes da chegada das visitas. É importante oferecer as refeições nos horários habituais, manter o passeio do cachorro e os momentos de interação com o gato. Essa previsibilidade ajuda o pet a entender que, mesmo com a movimentação da festa, sua rotina continua preservada.

2. Faça um passeio mais longo com o cachorro

Para os cães, o passeio tem papel essencial na regulação do comportamento. Levar o animal para uma caminhada mais longa e estimulante algumas horas antes da festa ajuda a gastar energia e diminuir a ansiedade. Durante o passeio, vale incluir exercícios de faro, pequenos treinos ou brincadeiras. Um cachorro mais relaxado tende a lidar melhor com a presença de visitas e evita comportamentos como latidos excessivos, saltos ou agitação.

3. Prepare um ambiente seguro e silencioso

Criar um espaço exclusivo para o pet é uma das alternativas mais eficazes para reduzir o estresse. É possível preparar um cômodo com caminha, cobertores, brinquedos, água fresca e, para gatos, caixa de areia. Se possível, deixar uma música ambiente suave ou ruído branco ajuda a abafar sons da festa. Esse local funciona como um “refúgio”, permitindo que o animal se afaste quando sentir necessidade.

4. Ofereça enriquecimento ambiental

Brinquedos interativos, mordedores, arranhadores e comedouros lentos são excelentes aliados para manter o pet ocupado enquanto a casa recebe mais pessoas. Para cães, brinquedos recheados com petiscos ou pastinhas ajudam a direcionar o foco. Para gatos, caixas, túnel e brinquedos de caça despertam o instinto natural. O enriquecimento ambiental contribui para reduzir o tédio e evita comportamentos indesejados durante a noite.

É importante permitir que o pet se aproxime das visitas no seu próprio tempo Imagem: Olga Kri | Shutterstock

5. Apresente as visitas de maneira gradual

Quando as visitas chegarem, é importante permitir que o pet se aproxime no seu próprio tempo. Forçar o contato pode aumentar o estresse, especialmente em animais mais tímidos. Uma boa prática é orientar as visitas a não tocarem no animal imediatamente e evitarem movimentos bruscos. Aos poucos, o bichinho tende a se acostumar com a presença de novas pessoas, criando um ambiente mais harmonioso e seguro para todos.

6. Use petiscos como reforço positivo

O reforço positivo é uma estratégia eficiente para estimular comportamentos desejáveis. Sempre que o pet se comportar bem perto das visitas, permanecer calmo ou atender comandos, é possível oferecer petiscos ou elogios. Essa associação ajuda o animal a entender que a presença de pessoas novas é algo positivo. No entanto, é importante controlar a quantidade de petiscos para evitar desconfortos digestivos durante a noite.

7. Atenção especial aos gatos

Gatos são especialmente sensíveis a mudanças e barulhos. Para eles, é ainda mais importante preparar esconderijos elevados, locais de descanso e rotas de fuga internas pela casa. Bloquear janelas mal fechadas e verificar se a tela está segura também é essencial. Se o felino for muito tímido, deixá-lo em um cômodo tranquilo durante toda a noite pode ser a melhor escolha, evitando estresse intenso e comportamentos de defesa.

8. Observe sinais de desconforto e respeite o espaço do pet

Durante a celebração, é fundamental observar o comportamento do pet. Sinais como orelhas baixas, respiração acelerada, corpo tenso, miados repetitivos ou tentativas de se esconder indicam desconforto. Nessas situações, o ideal é levar o animal para um ambiente seguro e deixá-lo descansar. Respeitar seus limites é essencial para preservar o bem-estar e evitar reações inesperadas diante das visitas.