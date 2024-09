8 dicas para proteger a saúde das fumaças das queimadas  

Médico oferece orientações para a população que reside nas áreas afetadas

Com o aumento da temperatura aumentam as queimadas, e é necessário tomar cuidados com a saúde Imagens: Fabrizio Maffei | Shutterstock)

O aumento das temperaturas tem agravado as condições climáticas e prejudicado a saúde da população brasileira. Esse cenário tem afetado diversas regiões, contribuindo para o aumento das queimadas, especialmente em áreas mais vulneráveis.

Essas queimadas não afetam apenas o meio ambiente, mas também a saúde das pessoas que vivem nas proximidades. Diante disso, o Dr. Raphael Coelho, membro da Comissão de Biodiversidade, Poluição e Clima da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI), oferece 8 orientações importantes para proteger aqueles que residem em áreas afetadas pelas queimadas. Veja a seguir!

1. Fique em um lugar seguro e fechado

Para proteger a saúde das fumaças das queimadas, fique dentro de casa com portas e janelas fechadas. Procure abrigo em outro lugar caso não tenha ar condicionado e estiver muito quente para ficar dentro de casa com o ambiente fechado.

2. Não aumente a poluição do ar

Evite aumentar a poluição do ar dentro de casa: não acenda velas, nem utilize fogões a gás, propano, lenha ou lareiras. Também é importante evitar sprays aerossóis, frituras, o preparo de carnes assadas e o uso de produtos de tabaco. Além disso, procure não usar aspirador de pó, pois todas essas atividades podem agravar a qualidade do ar interior.

3. Tenha suprimentos reservados

Tenha comida e medicamentos suficientes à mão para vários dias, para não ter de sair à procura de mantimentos. Se precisar sair, evite horários do dia em que há mais fumaça.

4. Use proteção ao sair de casa

Não confie em lenços para se proteger da fumaça, se você precisar ficar ao ar livre quando houver fumaça, use mascara N95, que cobrem o nariz e a boca, se ajustam perfeitamente ao rosto e podem filtrar partículas de fumaça ou cinzas antes de inalá-las.

As crianças e animais de estimação devem ficar em locais seguros e que não tenham contato com as cinzas Imagem: fizkes | Shutterstock

5. Proteja as crianças e os animais de estimação

As crianças não devem ajudar nos trabalhos de limpeza e não devem brincar nas cinzas. Higienize os brinquedos antes de deixar as crianças brincarem, para evitar que entrem em contato com as cinzas. Mantenha os animais de estimação longe de locais contaminados.

6. Cuidado com pessoas com a saúde vulnerável

Pessoas com doenças cardíacas ou pulmonares, incluindo asma, idosos, crianças e mulheres grávidas devem tomar precauções especiais com as cinzas. Evitando estar em contato com elas ou sair de casa no momento de maior fumaça.

7. Vista-se adequadamente

Use luvas, camisas de mangas compridas, calças compridas, sapatos e meias para evitar contato das cinzas com a pele. Usar óculos de proteção também é uma boa alternativa, troque os sapatos e as roupas antes de sair do local a ser limpo para não pegar cinzas e carregá-las para o carro ou outros locais limpos.

8. Cuidado com as fontes de água

Não beba e nem use água da torneira até que as autoridades de emergência lhe digam que possa fazê-lo. Os sistemas de abastecimento de água e os poços podem ser danificados e contaminados durante os incêndios florestais; lave todos os alimentos que tenham sido expostos ao calor, fumaça, inundações ou cinzas.