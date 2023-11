8 dicas para se sair bem na entrevista de emprego

Especialista ensina técnicas para os candidatos se destacarem no processo seletivo e conquistarem a vaga

A entrevista é uma etapa importante de um processo seletivo Imagem: mavo | Shutterstock

Na busca por um emprego, ficar nervoso durante a entrevista é praticamente normal, pois essa etapa representa um passo importante durante um processo seletivo. E faltando poucos dias para acabar o ano, esse sentimento pode se intensificar, já que, devido às comemorações de fim de ano, o período aumenta a oferta de oportunidades e, consequentemente, os encontros com recrutadores.

Para evitar que essa sensação te domine e atrapalhe as suas chances de ingressar no mercado de trabalho, Patricia Y. Agopian, especialista em formação e aceleração de carreira executiva e CEO da Bússola Executiva, lista 8 dicas para você se destacar nas entrevistas. Confira!

1. Passe uma boa primeira impressão

É comum que uma entrevista de emprego seja iniciada com os recrutadores perguntando para os candidatos falarem um pouco melhor de si, para conhecê-los melhor. “Sempre que for falar de você, comece por um breve resumo da sua vida pessoal: status civil, com quem mora, o que gosta de fazer, se tem filhos… Depois, entre na trajetória profissional em ordem cronológica. Sempre de forma íntegra e verdadeira”, diz a especialista.

Além disso, Patrícia indica: “fale dos resultados que gerou para as empresas por onde passou. Pode ser uma conquista ou um grande aprendizado. Se puder levar números, nunca absolutos e sim em porcentagem. Lembre-se: quando você se prepara para uma entrevista, suas chances são maiores”, afirma.

2. Conquiste o entrevistador

Patrícia Y. Agopian explica que o candidato precisa de brilho no olhar e firmeza na voz. Demonstrando orgulho em ter feito parte do projeto ou daquele resultado, sem entrar em detalhes, mas falando de seu legado.

“Mostre abertura ao novo. Observe a reação de quem entrevista você, faça a leitura do outro e vai testando sua fala. Um exemplo de como criar conexão: você fala que tem filhos e o entrevistador sorri, pega esse gancho para criar uma ligação com ele, pergunta se ele também tem. E diz como os filhos trazem felicidade”, recomenda a profissional.

3. Aproveite o tempo de entrevista

Atualmente, o tempo é considerado como algo valioso por diversas empresas, e gastá-lo é um dever constante entre seus colaboradores, pensando nisso, Patrícia Y. Agopian sugere um bom uso dos minutos durante a entrevista de emprego, já que o entrevistador tem uma agenda a cumprir, um tempo determinado, sendo um dos principais motivos para não entrar nos detalhes.

4. Evite mentir

Outro ponto comum durante um processo seletivo é omitir seus pontos fracos, na maioria das vezes por sentir receio de perder a oportunidade da vaga por conta da sua sinceridade ou por se sentir desconfortável ao expor suas fraquezas, a especialista em carreiras explica que esse comportamento é um equívoco.

“Os erros fazem parte, mostre como transformou o erro em aprendizado. Leve isso para entrevista de forma leve, sem enfatizar os gaps. Os assuntos têm a importância que o candidato dá. Se você é perguntado sobre alguma habilidade que não possua, não se desmotive. Mostre que está disposto a desenvolvê-la, que está aberto ao novo. Nunca se sinta como um devedor em uma entrevista. Faz toda a diferença a forma como transmite seu relato”, afirma a CEO da Bússola Executiva.

5. Não omita a sua jornada profissional

Uma questão frequente que gera receio de boa parte dos entrevistados é explicar quanto tempo teve de permanência em antigas empresas. Porém, Patrícia Y. Agopian indica mostrar que a diversidade de empresas na jornada profissional trouxe oportunidades de vivenciar e conhecer diversas culturas e gestores diferentes. Mas, mostre que agora quer fazer carreira em uma empresa sólida e busca estabilidade.

Demonstre gratidão pelas experiências anteriores Imagem: Ground Picture | Shutterstock

6. Demonstre gratidão

“Ser grato pelas experiências mostra reconhecimento. Por exemplo: o diretor da época, me ensinou muito. Naquele momento, eu apresentava um gap x, mas ele me desenvolveu e eu aprendi”, pontua a especialista em formação e aceleração de carreira executiva.

7. Aborde o valor salarial de forma indireta

Considerada como a parte mais delicada durante uma entrevista de emprego por diversos candidatos. Apesar do receio de falar sua pretensão e parecer que está pedindo além ou menos do que o ideal, Patrícia Y. Agopian orienta responder de forma indireta, algo como:

“‘Acredito que a empresa tenha uma política de salário, ferir a política não é o caminho, mas é importante fazer sentido para mim. Posso te falar meu último salário e podemos conversar em cima disso.’ Mostrar que acredita que os benefícios que a empresa oferece são de certa forma salários indiretos (plano de saúde, ticket, participação nos lucros…)”, indica a especialista.

8. Seja sincero

Se a entrevista é para um cargo de liderança, mas o candidato ainda não teve a oportunidade de fazer a gestão de uma equipe, Patrícia Y. Agopia diz que não há problema nisso, o que importa é ser sincero.

“É necessário falar que oficialmente nunca foi líder, mas que acredita que há várias formas de liderança e contar algum projeto que você ficou à frente, mencionando os resultados obtidos por você e pela equipe envolvida”, conclui a especialista em formação de carreira.

Por Beatriz de Mello