8 dicas simples para uma sala de estar aconchegante

Arquitetas explicam como alguns toques de decoração deixam o ambiente mais confortável

A decoração da sala deve ser aconchegante Imagem: BM_27 | Shutterstock)

A sala é tida como o coração da casa. É o ambiente em que as pessoas se reúnem após um dia árduo de trabalho, bem como o espaço em que recebem familiares e amigos para celebrar. Por isso, um local tão importante merece uma atenção especial na hora da decoração, que deve ser, acima de tudo, aconchegante para todos da casa. Dessa maneira, todos os elementos devem ser escolhidos de forma cuidadosa.

Pensando nisso, as arquitetas Caterina Caselli e Fernanda Prado, do Duno Arquitetura, listam dicas valiosas para tornar a sala de estar mais aconchegante. Veja abaixo!

1. Adicione tapetes e cortinas

Não dá para pensar em ter uma casa aconchegante sem tapetes e cortinas. Esses itens exalam conforto e aquela sensação de estar sendo abraçado pelo ambiente. Eles transformam instantaneamente qualquer espaço. Por isso, escolha tapetes felpudos para climas frios, e naturais para regiões quentes.

2. Decore proporcionalmente

Móveis e elementos grandes, ou pequenos demais, geram sensações desconfortáveis. Por isso, tire as medidas do ambiente antes de planejá-lo e encontre o equilíbrio certo do tamanho de diferentes itens.

3. Cuide da iluminação

Use a iluminação para criar o clima desejado. Luminárias, abajures e velas podem fazer toda a diferença.

4. Aposte em cores e texturas

Escolha cores e texturas que promovam o relaxamento. Para isso, tons neutros e materiais naturais são ideais.

5. Opte por móveis funcionais

Opte por móveis que sejam funcionais e práticos. Isso porque eles ajudam a manter o ambiente organizado e aconchegante.

As plantas ajudam a dar mais vida ao ambiente Imagem: Followtheflow | Shutterstock

6. Coloque mais plantas

Adicione plantas para um toque de natureza e frescor. Além disso, elas também purificam o ar e trazem vida ao espaço.

7. Adicione quadros e fotografias

Personalize sua sala com quadros e fotografias que reflitam sua personalidade e estilo.

8. Mantas e pufes

Mantas jogadas sobre sofás e pufes adicionam conforto e convidam ao relaxamento.