8 diferenças entre as raças de gato birmanês e ragdoll 

Apesar da semelhança, eles possuem características únicas que os tornam distintos

O ragdoll e o birmanês diferem em diversos aspectos Imagens: OPM.D e Borkin Vadim | Shutterstock

Os gatos das raças birmanês e ragdoll são frequentemente confundidos devido à pelagem semilonga e às marcações semelhantes no rosto, patas e cauda. No entanto, embora possam parecer quase idênticos à primeira vista, eles possuem características bem distintas em aspectos como temperamento, estrutura corporal, padrão de cores e até mesmo no comportamento com os tutores. Veja abaixo!

1. Origem e história

O birmanês, também conhecido como sagrado da Birmânia, tem suas origens envoltas em lendas asiáticas. Segundo a história, esses gatos eram considerados sagrados nos templos budistas da antiga Birmânia (atual Myanmar), onde eram protegidos por monges. Com o tempo, foram levados para a Europa, onde a raça foi oficialmente reconhecida e aprimorada.

O ragdoll, por outro lado, é uma raça relativamente recente, criada nos Estados Unidos na década de 1960. Ele surgiu do cruzamento entre uma gata branca de pelos longos e outros gatos de temperamento dócil, incluindo o próprio birmanês. O objetivo era desenvolver um bichano de grande porte e extremamente sociável.

2. Tamanho e estrutura corporal

Os ragdolls são consideravelmente maiores que os birmaneses. Um ragdoll macho pode pesar entre 6 e 9 kg, enquanto as fêmeas variam de 4 a 6 kg. Eles possuem um corpo longo e musculoso, dando uma aparência imponente. O birmanês é um gato de porte médio, com peso variando entre 3 e 5 kg. Seu corpo é mais compacto e arredondado, com estrutura óssea mais leve em comparação ao ragdoll.

O gato birmanês tem a cabeça mais arredondada Imagem: Viacheslav Lopatin | Shutterstock

3. Formato da cabeça e expressão facial

A cabeça do birmanês tem um formato mais arredondado, com maçãs do rosto bem definidas e um focinho curto. Seus olhos grandes e ligeiramente ovais conferem uma expressão doce e curiosa. O ragdoll, por sua vez, possui uma cabeça em formato de cunha, com contornos mais alongados e focinho levemente pontudo. Seus olhos também são grandes, mas têm um formato mais arredondado e uma expressão serena, que reforça seu temperamento tranquilo.

4. Tipo e textura da pelagem

Ambas as raças possuem pelagem semilonga, mas com diferenças significativas na textura. O birmanês tem pelos mais sedosos e finos, que tendem a se manter alinhados ao corpo, sem formar muitos nós. O ragdoll, por outro lado, tem uma pelagem mais fofa e volumosa, com subpelo denso e uma textura que lembra um coelho.

5. Padrão de cores e marcações

Os birmaneses e os ragdolls compartilham a característica de serem gatos “colorpoint”, ou seja, apresentam cores mais escuras nas extremidades do corpo, como rosto, orelhas, patas e cauda. Porém, há diferenças nos padrões aceitos. Os primeiros possuem sempre as patas brancas, com marcações conhecidas como “luvas” bem definidas. Os segundos podem apresentar diferentes padrões de coloração, incluindo “mitted” (com patas brancas, semelhantes ao birmanês) e “bicolor” (com manchas brancas no rosto e no peito, ausentes no birmanês).

O ragdoll é famoso por seu comportamento extremamente dócil e relaxado Imagem: Serita Vossen | Shutterstock

6. Comportamento e temperamento

O ragdoll é famoso por seu comportamento extremamente dócil e relaxado. Ele recebeu esse nome (“boneca de pano”, em inglês) porque, ao ser pego no colo, tende a relaxar completamente, ficando mole como um boneco de pano. São gatos que adoram ficar no colo dos tutores e são altamente sociáveis. O birmanês, por sua vez, também é carinhoso, mas tende a ser mais ativo e independente. Ele gosta da companhia dos humanos, mas pode preferir interagir a apenas ficar no colo.

7. Nível de energia e brincadeiras

O birmanês é um gato mais ativo e brincalhão, gosta de explorar a casa e se envolve mais em brincadeiras que envolvem caça e desafios mentais. Ele pode passar longos períodos entretido com brinquedos interativos. O ragdoll tem um nível de energia mais baixo e prefere momentos de relaxamento. Ele gosta de brincar, mas costuma ser mais tranquilo e não tem a mesma agitação do birmanês.

8. Adaptação a ambientes e interações sociais

Os ragdolls são extremamente adaptáveis a diferentes ambientes, sendo uma ótima opção para famílias com crianças e outros pets. Eles se sentem confortáveis em locais movimentados e não costumam se estressar com mudanças. Os birmaneses também são sociáveis, mas podem ser um pouco mais seletivos com novas pessoas ou ambientes, precisando de um tempo para se adaptar.