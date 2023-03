8 dúvidas sobre cuidados com os cabelos

Especialistas respondem aos principais questionamentos e dão dicas para tratar os fios

Veja o que é indicado para o seu tipo de fio Imagem: Sofia Zhuravetc | Shutterstock

Cuidados com os cabelos são um assunto que costuma gerar muitas dúvidas. Por isso, Adriano Almeida, dermatologista e tricologista, e Luiz Cintra, hair stylist, responderam a alguns dos questionamentos mais comuns sobre o tema. Confira!

1. Caspa só dá em cabelo oleoso?

Adriano Almeida: não. Cabelos secos ou normais podem apresentar a “caspa seca”, uma descamação também conhecida como caspa.

2. Amarrar o cabelo quebra os fios?

Adriano Almeida: sim. Especialmente nas pessoas de cabelos crespos, se o amarrado for muito forte, pode levar a uma queda de cabelos chamada alopecia de tração.

3. O cabelo se acostuma com o uso frequente do mesmo xampu?

Adriano Almeida: não. O que pode acontecer é, após repetidas lavagens, o xampu “grudar” nos cabelos. Então, depois de algum tempo, é importante usar um produto antirresíduo a fim de retirar o acúmulo do xampu.

4. Lavar o cabelo com água fria é melhor do que com água quente?

Adriano Almeida: a temperatura ideal para não retirar a proteção dos fios é de 22ºC. Então, se possível, é melhor manter o chuveiro mais para o frio do que para o quente.

Hidratações são indicadas para todos os tipos de cabelo (Imagem: NeonShot | Shutterstock)

5. Sobre hidratação, quais são o tipo e a periodicidade ideais para cada tipo de cabelo?

Luiz Cintra: hidratações são indicadas para todos os tipos de cabelo, mas cabe ao profissional sugerir o melhor produto para cada caso. Em geral, repetir o procedimento no salão de beleza a cada 20 dias e usar um produto de manutenção em casa deixará seu cabelo em ordem e mais saudável no dia a dia.

6. No caso dos cabelos ressecados, quais os cuidados na hora de tingir?

Luiz Cintra: os cuidados são os mesmos para todos os tipos de cabelos. É recomendável não lavar os fios por uns dois dias antes de colorir, pois a própria oleosidade do couro cabeludo ajuda a proteger tanto o couro cabeludo quanto o fio. Em seguida, o ideal é fazer uma boa hidratação pós-coloração e dar uma manutenção nos fios em casa com a ajuda de uma máscara. Esses procedimentos deixarão o cabelo mais saudável e com uma boa aparência.

7. Dormir com os cabelos molhados faz mal?

Adriano Almeida: sim, pois a umidade é uma condição para a proliferação de fungos nos fios.

8. É verdade que tingir os cabelos diminui a oleosidade?

Luis Cintra: hoje em dia, as empresas de cosméticos estão utilizando colorações cada vez mais modernas, que agridem menos os fios. Contudo, ainda não deixaram de ser uma química com alguns efeitos colaterais. Se for uma coloração permanente, por exemplo, o produto mexe na estrutura do cabelo; por isso, resseca um pouco mais o fio.

A oleosidade está no couro cabeludo e, dependendo da estrutura do fio, ele absorve mais ou menos essa oleosidade do couro cabeludo. Podemos concluir que a coloração, por mais cosmética que seja, ainda resseca o fio e, nos casos de couro cabeludo oleosos, ela ajuda, sim, a diminuir a oleosidade do cabelo. Entretanto, o couro cabeludo continuará a ser oleoso se não fizermos um tratamento eficiente.