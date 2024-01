8 espécies de aves com bico grande 

Essa estrutura é importante para garantir a sobrevivência delas em ecossistemas variados ao redor do mundo

O bico grande ajuda as aves na alimentação Imagem: Vaclav Sebek | Shutterstock

Na vastidão da natureza, encontramos uma diversidade fascinante de aves, cada uma adaptada ao seu ambiente de maneira única. Um traço distintivo é a variação nos tamanhos e formatos dos bicos, que desempenham papéis essenciais nas estratégias de sobrevivência de cada espécie.

Enquanto algumas aves, como os tucanos, desenvolvem bicos longos e coloridos para alcançar frutas em áreas de difícil acesso nas florestas tropicais, outras, como os pelicanos, ostentam bicos alongados para pescar habilmente em corpos d’água.

A seguir, conheça um pouco mais sobre essas e outras aves de bico longo!

O tucano é um animal conhecido por ser sociável e formar grupos, voando em bandos em busca de alimento Imagem: Ondrej Prosicky | Shutterstock

1. Tucano

Habitante das florestas tropicais da América Central e do Sul, o tucano possui um bico colorido e longo, usado para pegar frutas em áreas de difícil acesso. É um animal conhecido por ser sociável e formar grupos, voando em bandos em busca de alimento.

O pelicano é um habilidoso pescador, utilizando seu bico para capturar peixes em mergulhos precisos Imagem: Audra Thomson | Shutterstock

2. Pelicano

Encontrado em diversos habitats aquáticos ao redor do mundo, o pelicano tem um bico longo e com uma bolsa para armazenar peixes. Ele é um habilidoso pescador, utilizando seu bico para capturar peixes em mergulhos precisos.

O kiwi possui um bico longo e fino, adaptado para procurar insetos e larvas no solo Imagem: Roberto Dani | Shutterstock

3. Kiwi

Nativo da Nova Zelândia e com hábitos noturnos, o kiwi possui um bico longo e fino, adaptado para procurar insetos e larvas no solo. É uma ave não voadora, preferindo correr pelo solo florestal.

O íbis se alimenta em grupos, explorando áreas úmidas em busca de comida Imagem: Leonardo Dantas Teixeira | Shutterstock

4. Íbis

Presente em diversos ambientes aquáticos ao redor do mundo, o íbis usa seu bico longo para procurar alimento, como insetos e pequenos animais. Essas aves frequentemente se alimentam em grupos, explorando áreas úmidas em busca de comida.

Apesar do tamanho pequeno, o beija-flor possui um bico longo e fino, ideal para alcançar o néctar das flores Imagem: yhelfman | Shutterstock

5. Beija-flor

O beija-flor vive nas Américas, do Alasca ao extremo sul da América do Sul. Apesar do tamanho pequeno, possui um bico longo e fino, ideal para alcançar o néctar das flores. É conhecido por sua agilidade em voos, batendo as asas rapidamente para se alimentar.

O bico longo e em forma de colher do colhereiro é usado para procurar alimentos na água Imagem: Vinicius Bacarin | Shutterstock

6. Colhereiro

O colhereiro é encontrado em zonas úmidas e lagos em diferentes partes do mundo. Seu bico longo e em forma de colher é usado para procurar alimentos na água. Ele geralmente alimenta-se em águas rasas, movendo o bico de um lado para o outro para capturar pequenos organismos.

O tuiuiú é frequentemente visto em regiões alagadas, utilizando seu bico para pescar e buscar alimento Imagem: Pedro Carrilho | Shutterstock

7. Tuiuiú

Nativo da América do Sul, especialmente no Pantanal brasileiro, o tuiuiú apresenta um bico longo e robusto, adaptado para capturar peixes e outros pequenos animais. É frequentemente visto em regiões alagadas, utilizando seu bico para pescar e buscar alimento.

A garça-real tem um bico longo e afiado, utilizado para pescar peixes, anfíbios e insetos Imagem: Melgosh Mahmoud | Shutterstock

8. Garça-real

A garça-real é encontrada em áreas úmidas em diferentes partes do mundo. Ela apresenta um bico longo e afiado, utilizado para pescar peixes, anfíbios e insetos. É frequentemente avistada em áreas de água-doce, empregando técnicas de caça pacientes e estratégicas.