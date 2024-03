Veja opções para inserir na dieta do pet e deixá-la mais gostosa e nutritiva

Algumas frutas podem ser benéficas para a saúde dos cachorros Imagem: Ellina Balioz | Shutterstock

As frutas são opções de alimentos saudáveis tanto para os seres humanos como para os cães. Isso quer dizer que os pets também podem desfrutar de uma variedade que acrescenta sabor à dieta e oferece benefícios nutricionais.

No entanto, é importante não substituir a alimentação habitual do cachorro por frutas e tomar cuidado com o tipo oferecido. Isso porque algumas delas podem fazer mal aos cães. Conforme explica o veterinário Aluizio Nunes dos Santos, devem ser evitadas, por exemplo, as frutas cítricas e aquelas com efeito laxativo, como abacate e mamão. Além disso, a semente da uva é tóxica ao organismo dos pets.

Ademais, é fundamental consultar um veterinário para garantir que as escolhas alimentares se alinhem com as necessidades específicas do seu animal de estimação e não causem qualquer problema de saúde.

Abaixo, confira 8 frutas que os cachorros podem comer!

1. Maçãs

As maçãs são uma excelente fonte de fibras, contribuem para uma boa saúde digestiva e fornecem vitamina C. Antes de oferecê-las aos cachorros, certifique-se de remover as sementes e o núcleo, pois eles contêm pequenas quantidades de cianeto, que podem ser prejudiciais ao pet.

2. Bananas

As bananas são ricas em potássio e baixas em gorduras, sendo uma escolha saudável para os cachorros. Além disso, fornecem energia rápida, são suaves no estômago e podem ajudar na reposição de eletrólitos.

3. Morango

O morango é rico em antioxidantes e fibras, sendo seguro para cachorros quando dado em pedaços pequenos. Além disso, contribui para a saúde cardíaca e fortalece o sistema imunológico.

4. Mirtilos

Os mirtilos são cheios de antioxidantes e fibras, proporcionando benefícios à saúde geral do cachorro. Além disso, podem melhorar a função cognitiva e ajudar na prevenção de doenças.

A melancia é uma ótima opção para manter o cachorro hidratado Imagem: Kasefoto | Shutterstock

5. Melancia

A melancia é hidratante e contém vitaminas A e C. Além disso, a presença de licopeno pode beneficiar a saúde ocular do cachorrinho. Certifique-se de tirar as sementes antes de oferecer a fruta ao animal.

6. Pêssego

O pêssego, sem caroço e sem casca, é seguro e saboroso para cachorros. Além disso, fornece vitaminas A e C, promovendo a saúde da pele e do sistema imunológico.

7. Pera

A pera, sem sementes, é uma fonte suave de fibras, contribuindo para a saúde digestiva, e é rica em nutrientes.

8. Manga

A manga, sem caroço e sem casca, oferece sabor e nutrientes aos cachorros. Fornecem vitamina A e fibras, promovendo uma pele saudável e digestão regular.