8 hábitos para ajudar a prevenir a obesidade

Veja práticas saudáveis que ajudam a evitar o sobrepeso e promovem o bem-estar físico e mental

Incluir hábitos saudáveis na rotina é a melhor estratégia para prevenir e combater a obesidade Imagem: Chinnapong | Shutterstock

Considerada uma doença crônica, a obesidade é multifatorial. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os números são alarmantes: mais de 1 bilhão de pessoas vivem com obesidade atualmente, incluindo 650 milhões de adultos e quase 40 milhões de crianças. No Brasil, cerca de 25% da população adulta é obesa, e mais de 53% está com sobrepeso, segundo o Ministério da Saúde (MS).

Neste 04 de março, Dia Mundial da Obesidade, é importante lembrar que a doença não é apenas uma questão estética, mas uma condição complexa, influenciada por fatores genéticos, ambientais, metabólicos e emocionais.

De acordo com o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, endocrinologista, Fellow da Obesity Society FTOS – USA e presidente da ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia) e coautor do livro “Obeso Acolhido” (2021), a prevenção é o caminho mais eficaz para combater a obesidade.

O especialista destaca que, ao incorporar alguns hábitos no dia a dia, é possível ajudar a prevenir a doença, favorecendo a saúde física e mental. Veja!

1. Alimente-se melhor

Deve-se priorizar alimentos naturais, ricos em fibras, proteínas magras e gorduras boas, reduzindo ao máximo o consumo de açúcar e ultraprocessados.

2. Não pule as refeições

Comer em horários regulares ajuda a manter o metabolismo equilibrado e evita episódios de compulsão alimentar. O jejum prolongado, sem acompanhamento médico, pode aumentar a fome e levar ao consumo exagerado de calorias em uma única refeição.

3. Pratique atividades físicas

A OMS recomenda de 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada por semana para os adultos, e uma média de 60 minutos de atividade física aeróbica moderada por dia para crianças e adolescentes.

4. Durma bem

Ter um sono de qualidade ajuda a regular hormônios importantes para o metabolismo e auxilia no controle do apetite.

A água auxilia no controle do apetite e no funcionamento do organismo Imagem: Cozine | Shutterstock

5. Beba água

Uma hidratação adequada, entre 1,5 e 2 litros de água por dia, auxilia na digestão, no controle do apetite e no funcionamento do organismo.

6. Evite dietas restritivas

Promessas de emagrecimento rápido sem orientação aumentam o risco de recuperar o peso perdido, com o chamado “efeito sanfona”.

7. Monitore a saúde

Realize check-ups regulares para acompanhar os níveis de glicose, colesterol, triglicérides, pressão arterial e outros marcadores metabólicos, principalmente se houver histórico familiar de obesidade, para uma prevenção adequada.

8. Cuide da saúde mental

O acompanhamento psicológico é fundamental para combater transtornos alimentares, ansiedade e compulsão alimentar.

Protocolo de tratamento para obesidade

O tratamento da obesidade enfrenta desafios importantes e exige um acompanhamento contínuo, por se tratar de uma doença crônica. O Prof. Dr. Durval Ribas Filho explica que o protocolo é baseado na chamada Pirâmide do Tratamento das Doenças Crônicas, que requer diferentes estratégias e terapias.

“Nessa pirâmide, temos uma base, que inclui o plano alimentar, dietoterapia, atividade física, mudanças cognitivas e comportamentais. Quando essa base não funciona, temos que subir um patamar e adotar a farmacoterapia. Atualmente dispomos de diversos medicamentos que, aliados a uma alimentação saudável e atividade física, podem devolver ao obeso uma melhor qualidade de vida. Em último caso, recorremos à cirurgia bariátrica”, conclui.

Por Andréa Simões