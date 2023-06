8 melhores óleos vegetais para usar nos cabelos

Conheça os benefícios de cada um deles e descubra quais funcionam melhor para você

Os óleos vegetais são altamente eficazes na hidratação, nutrição e proteção dos fios Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Os óleos vegetais têm sido amplamente utilizados no cuidado capilar devido aos seus inúmeros benefícios para os cabelos. Eles são altamente eficazes na hidratação, nutrição e proteção dos fios, proporcionando resultados visíveis e duradouros.

Uma das principais razões pelas quais eles são tão benéficos para os cabelos é a sua composição naturalmente rica em nutrientes. Esses óleos são repletos de vitaminas, antioxidantes, ácidos graxos essenciais e outros compostos bioativos essenciais para a saúde e beleza dos fios.

A seguir, confira alguns óleos vegetais que você pode inserir na sua rotina de cuidados com os cabelos.

1. Óleo de coco

Rico em ácidos graxos e vitamina E, o óleo de coco é um hidratante profundo para os cabelos. Ele penetra nos fios, ajudando a reduzir a quebra e a proteger contra danos causados pelo calor. Também pode ajudar a controlar o frizz e proporcionar brilho.

2. Óleo de argan

Conhecido como “ouro líquido”, o óleo de argan é rico em antioxidantes, vitamina E e ácidos graxos essenciais. Ele nutre, fortalece e suaviza os cabelos, proporcionando hidratação profunda e ajudando a restaurar a elasticidade. Também pode ajudar a proteger dos danos causados pelo sol e pela poluição.

3. Óleo de jojoba

Com propriedades semelhantes às do sebo natural do couro cabeludo, o óleo de jojoba é excelente para equilibrar a produção de óleo do couro cabeludo. Ele hidrata os cabelos sem deixá-los oleosos, ajudando a controlar a caspa.

4. Óleo de rícino

Conhecido por suas propriedades hidratantes e fortalecedoras, o óleo de rícino pode ajudar a estimular o crescimento dos cabelos. Ele é especialmente útil para cabelos secos, danificados e propensos à quebra. Além disso, também pode ser usado para promover a saúde do couro cabeludo.

O óleo de amêndoas doces ajuda a fortalecer os fios (Imagem: Vera Prokhorova | Shutterstock)

5. Óleo de amêndoas doces

Com alto teor de vitamina E e ácidos graxos, o óleo de amêndoas doces é um hidratante suave para os cabelos. Ele ajuda a fortalecer os fios, promover o brilho e controlar o frizz. Também pode ser usado como um óleo de massagem no couro cabeludo para estimular a circulação sanguínea e o crescimento saudável dos cabelos.

6. Óleo de abacate

O óleo de abacate possui uma composição rica em ácidos graxos essenciais, como o ácido oleico, que penetra profundamente nos fios, proporcionando hidratação intensa e duradoura. Ele ajuda a reter a umidade nos cabelos, evitando o ressecamento e a quebra.

7. Óleo de semente de uva

O óleo de semente de uva é leve e não gorduroso, o que o torna ideal para hidratar os cabelos sem deixá-los pesados. Ele é facilmente absorvido pelos fios, proporcionando hidratação suave e equilibrada. Além disso, ajuda a suavizar as cutículas dos cabelos, tornando-os mais suaves ao toque e com aspecto sedoso.

8. Óleo de rosa mosqueta

O óleo de rosa mosqueta é uma fonte natural de vitaminas e antioxidantes, incluindo as vitaminas C e E. Esses nutrientes ajudam a nutrir os cabelos, fortalecendo-os e melhorando sua saúde geral. Além disso, possui propriedades reparadoras, ajudando a reparar os fios danificados por químicas, exposição ao sol e uso frequente de ferramentas térmicas.