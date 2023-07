8 mitos e verdades sobre a saúde de animais sem raça definida

Veterinária esclarece as principais dúvidas sobre esses animais de estimação

Pesquisa mostra que cães vira-latas compõem 40% dos lares brasileiros, enquanto os gatos atingem 98% Imagem: MarioAG | Shutterstock

31 de julho é considerado o Dia do Vira-lata. De acordo com o PetCenso 2021, um levantamento realizado pela DogHero, os cães sem raça definida compõem 40% dos lares brasileiros, enquanto os gatos atingem um índice ainda maior, alcançando 98% de predominância entre os animais de estimação. Mas, afinal, quem são os vira-latas?

Segundo a Dra. Mariana Borges, médica-veterinária na rede hospitalar WeVets, os animais sem raça definida são, na verdade, mestiços, ou seja, aqueles provenientes da mistura de raças no código genético. Apesar da popularidade, existem dúvidas sobre eles no que diz respeito à imunidade, alimentação e longevidade. Por isso, a veterinária esclarece os principais mitos e as verdades sobre os animais sem raça definida. Confira abaixo!

1. Vira-latas são biologicamente diferentes de animais de raça

Verdade. Existem diferenças biológicas entre vira-latas e animais de raça devido à criação seletiva das raças. Suas principais diferenças podem incluir genética, tamanho, aparência, saúde, comportamento, expectativa de vida e adaptabilidade.

2. Vira-latas são mais resistentes a doenças

Verdade. Os vira-latas tendem a ser mais resistentes a doenças do que os cães de raça pura, por conta da maior diversidade genética. Eles apresentam um “pool genético” mais amplo em comparação aos cães criados para terem características específicas.

3. Vira-latas têm doenças específicas

Mito. Não existe uma doença específica que afeta exclusivamente os vira-latas. A saúde de um cão depende de diversos fatores, e a susceptibilidade a doenças varia entre indivíduos, independentemente da origem genética.

4. Vira-latas se recuperam mais rápido

Mito. O sucesso de um tratamento veterinário depende de fatores como a natureza da doença ou condição, a gravidade do problema, a idade do cão e sua saúde geral. A resposta ao tratamento pode variar significativamente de indivíduo para indivíduo.

Os vira-latas também precisam tomar todas as vacinas recomendadas (Imagem: Klimek Pavol | Shutterstock)

5. Vira-latas precisam tomar todas as vacinas

Verdade. Assim como os cães de raça definida, os cães vira-latas também precisam tomar todas as vacinas recomendadas para proteger a saúde e prevenir doenças.

6. Vira-latas podem comer qualquer coisa

Mito. Os vira-latas, assim como qualquer outra raça de cães, não podem comer qualquer coisa. A alimentação deve incluir uma dieta balanceada e variada, que atenda às necessidades nutricionais.

7. Vira-latas adotados da rua apresentam quadro clínico diferente

Verdade. Após viverem nas ruas, vira-latas podem apresentar quadros clínicos diferentes em relação à saúde, seja de forma positiva ou negativa, dependendo das condições em que viveram, de experiências anteriores e do ambiente em que foram resgatados.

8. Vira-latas vivem mais

Depende. Os cães vira-latas podem viver entre 10 e 15 anos. Quanto à comparação com cães e gatos de raça, não há uma resposta única, pois a expectativa de vida varia muito entre as diferentes raças.

Por Helena Maeda