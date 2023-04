8 mitos e verdades sobre alimentação e emagrecimento

Nutricionista responde os principais questionamentos e elenca dicas para você eliminar peso

Alimentação saudável é um tema que gera dúvidas Imagem: RossHelen | Shutterstock

A alimentação é uma das principais influências no controle do peso corporal e na promoção de uma vida saudável. A escolha dos alimentos certos e uma dieta balanceada, por exemplo, são fundamentais para quem busca emagrecer com saúde. No entanto, esse é um tema que gera muitas dúvidas. Por isso, a nutricionista Nádia Neves responde algumas perguntas sobre o que é mito e o que é verdade.

1. Engorda ingerir comida e líquidos ao mesmo tempo?

Mito. Não engorda, mas atrapalha o processo digestivo, dificultando e tornando-o mais lento, além de aumentar o abdômen.

2. Pular uma refeição ajuda no emagrecimento?

Mito. Pelo contrário, se pular uma refeição, o metabolismo ficará mais lento e isso dificultará o emagrecimento.

3. Comer e assistir televisão engorda?

Verdade. Enquanto você come e assiste TV, você não presta atenção no que está comendo e na quantidade, podendo extrapolar e comer além do que deveria. Se isso é um hábito de todos os dias, poderá ganhar uns quilinhos a mais.

Beber água ajuda a eliminar toxinas do corpo (Imagem: Fizkes | Shutterstock)

4. Tomar água em jejum emagrece?

Verdade. Água antes das refeições dá mais saciedade. Então, quando for fazer a refeição, você estará com menos fome. A água também ajuda na eliminação das toxinas através das fezes e urinas, que também auxiliam na perda de peso.

5. Jantar muito tarde engorda?

Verdade. Você não fará a digestão completa daquela refeição, seu metabolismo ficará lento e o que não for digerido será armazenado na forma de gordura.

6. Comer a cada três horas emagrece?

Verdade. Ajuda a acelerar o metabolismo, a ter mais saciedade até a próxima refeição e auxilia na queima de gorduras e reforço muscular.

7. O refrigerante dá celulite?

Mito. Dizia-se que os gases presentes nesse tipo de bebidas poderiam ocasionar as celulites, mas estudos já comprovaram que não. Açúcares em geral podem aumentar ou agravar o processo da celulite, dependendo de alguns casos.

8. Batata-doce é uma fonte de emagrecimento?

Verdade. A batata-doce diminui o apetite pela riqueza das fibras, além de auxiliar na queima de gordura.