8 mitos populares sobre gatos idosos 

Descubra a verdade por trás das crenças mais comuns sobre os felinos da terceira idade

Com os cuidados adequados, é possível garantir bem-estar e saúde para os felinos na terceira idade Imagem: evrymmnt | Shutterstock

Os gatos estão vivendo cada vez mais, graças aos avanços na medicina veterinária e aos cuidados mais atentos dos tutores. Atualmente, é comum que felinos domésticos alcancem entre 14 e 20 anos, e muitos ultrapassam essa média quando recebem boa alimentação, acompanhamento veterinário e um ambiente seguro e estimulante.

Em geral, um gato é considerado idoso a partir dos 10 anos, mas isso não significa que ele perderá sua qualidade de vida ou deixará de aproveitar bons momentos ao lado de seu tutor. Com os cuidados adequados, é possível garantir bem-estar e saúde para os felinos na terceira idade.

Apesar disso, ainda existem muitos mitos que cercam os gatos idosos, levando a interpretações erradas sobre suas necessidades e comportamento. Essas crenças podem fazer com que os tutores deixem de oferecer os cuidados necessários ou acreditem que certas mudanças são normais quando, na verdade, podem ser sinais de problemas de saúde. Abaixo, confira a verdade por trás de cada uma delas!

1. Gatos idosos não gostam mais de brincar

Mito. Embora possam ser menos ativos do que quando eram filhotes ou adultos jovens, os gatos idosos ainda precisam de estímulos físicos e mentais para se manterem saudáveis e felizes. O que pode mudar é o tipo de brincadeira que mais os agrada. Brinquedos que exigem menos esforço físico, como varinhas com penas, túneis de pano e bolinhas macias, podem ser mais atraentes para um gato mais velho.

2. Gatos idosos podem continuar comendo a mesma ração de quando eram jovens

Mito. O metabolismo dos gatos muda conforme eles envelhecem, e sua alimentação precisa ser adaptada para atender às novas necessidades do organismo. Com a idade, os felinos podem ter digestão mais lenta, perda de massa muscular e maior predisposição a doenças renais, articulares e cardíacas.

Por isso, é essencial oferecer uma ração ou alimentação específica, que contenha proteínas de alta qualidade, menos fósforo para proteger os rins e nutrientes que auxiliam na mobilidade, como ômega 3 e condroitina. Além disso, a umidade na alimentação se torna ainda mais importante para evitar a desidratação e problemas renais.

3. Gatos idosos não desenvolvem novas doenças

Mito. O envelhecimento aumenta a probabilidade de surgirem problemas como artrite, insuficiência renal, hipertensão, diabetes e até mesmo distúrbios neurológicos. Além disso, alguns sintomas podem ser discretos e passar despercebidos pelos tutores. Consultas veterinárias regulares, exames de rotina e a observação atenta do comportamento do gato são fundamentais para a detecção precoce de qualquer problema de saúde.

A falta de estímulos pode levar ao desenvolvimento de problemas comportamentais em gatos idosos Imagem: ketlit | Shutterstock

4. Gatos idosos não precisam mais de brinquedos ou arranhadores

Mito. O enriquecimento ambiental é essencial em todas as fases da vida felina. Arranhadores, prateleiras acessíveis, camas confortáveis e brinquedos interativos são importantes para manter o gato ativo e evitar o tédio. A falta de estímulos pode levar ao desenvolvimento de problemas comportamentais, como ansiedade e depressão. Dessa maneira, adaptações simples, como colocar rampas para facilitar o acesso a móveis mais altos ou disponibilizar brinquedos que incentivem o movimento leve, ajudam a manter o bem-estar do bichano idoso.

5. Gatos idosos ficam sempre mal-humorados e menos sociáveis

Mito. Muitos acreditam que gatos idosos se tornam rabugentos ou evitam a interação com seus tutores, mas essa mudança de comportamento não é uma regra. Se o animal se torna mais recluso, isso pode ser um sinal de dor ou desconforto causado por doenças articulares, dentárias ou outros problemas de saúde.

Gatos idosos podem continuar carinhosos e afetuosos, buscando momentos de contato com o tutor. Se houver mudanças bruscas no comportamento, é importante levá-lo ao veterinário para investigar possíveis causas e garantir que ele esteja confortável e sem dor.

6. Gatos idosos não precisam de cuidados dentários

Mito. A saúde bucal é muitas vezes negligenciada, mas problemas dentários são comuns em gatos idosos e podem causar dor, inflamação e dificuldades para se alimentar. Acúmulo de tártaro, gengivite e perda dentária podem levar a infecções graves que afetam todo o organismo. Manter uma rotina de higiene oral, seja com escovação, alimentos específicos para a limpeza dos dentes ou até limpezas veterinárias periódicas, pode evitar complicações e garantir uma melhor qualidade de vida ao felino.

7. Gatos idosos não correm risco de obesidade

Mito. A obesidade é um problema comum em gatos idosos, especialmente quando há redução na atividade física e a alimentação não é ajustada para essa fase da vida. O excesso de peso pode agravar doenças como diabetes, hipertensão e problemas articulares, reduzindo a mobilidade e a qualidade de vida do animal. Monitorar o peso do felino, incentivá-lo a se movimentar e oferecer uma dieta equilibrada são medidas essenciais para manter a saúde do animal.

8. Gatos idosos não precisam beber tanta água

Mito. A hidratação é um aspecto fundamental para a saúde do gato idoso. Com o passar dos anos, muitos felinos perdem a sensação de sede, o que pode levar à desidratação e agravar doenças renais e urinárias. Para estimular a ingestão de líquidos, é recomendado oferecer fontes de água corrente, potes de cerâmica ou vidro, além de incluir alimentos úmidos na dieta, como sachês e patês.