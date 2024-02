8 motivos para incluir a corrida na rotina

Essa atividade física é uma poderosa aliada para uma vida mais saudável e equilibrada

A corrida é uma atividade física benéfica para a saúde Imagem: Ground Picture | Shutterstock

A corrida se destaca como uma atividade física de fácil incorporação à rotina diária, oferecendo uma abordagem acessível e eficaz para promover a saúde física e mental. Com a simplicidade de calçar um par de tênis e sair para correr, ela se torna uma opção conveniente para pessoas de diferentes idades e níveis de condicionamento físico.

“Tanto a caminhada quanto a corrida são boas para a saúde e alguns benefícios são comuns em ambas as modalidades, como o controle da hipertensão, da diabetes e do colesterol, a melhora da circulação e a liberação de endorfinas, hormônios que relaxam o corpo, geram sensação de bem-estar e melhoram a qualidade do sono”, explica a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

A seguir, confira um pouco mais sobre esses e outros benefícios de incluir a corrida na rotina!

1. Melhora da saúde cardiovascular

A corrida é um exercício cardiovascular eficaz que aumenta a frequência cardíaca, fortalece o coração e melhora a circulação sanguínea. Essa melhora na saúde cardiovascular reduz o risco de doenças cardíacas.

2. Controle de peso eficiente

Correr queima calorias de maneira significativa, sendo uma ferramenta eficaz para o emagrecimento e controle da gordura corporal. A combinação de corrida com uma dieta equilibrada promove um peso saudável.

“O treino de corrida ajuda na diminuição do percentual de gordura, o que para o aluno que almeja hipertrofia muscular é bastante benéfico, pois ele terá uma definição melhor […]”, explica Rick Soares Vieira, professor especialista em exercícios físicos aplicados à reabilitação cardíaca e a grupos especiais.

3. Fortalecimento muscular global

A corrida envolve vários grupos musculares, incluindo pernas, abdômen e glúteos. Esse engajamento constante fortalece os músculos, contribuindo para uma maior resistência e reduzindo o risco de lesões.

“Ao desenvolver músculos fortes e bem treinados, você aprimora o controle motor, permitindo movimentos mais precisos e coordenados. Esse controle é fundamental para atividades que exigem equilíbrio e coordenação, contribuindo para uma mobilidade eficaz no dia a dia”, acrescenta o Dr. David Gusmão, ortopedista e especialista em quadril.

Correr ajuda a liberar hormônios que proporcionam bem-estar Imagem: 4 PM production | Shutterstock

4. Liberação de endorfinas e redução do estresse

A atividade física, como a corrida, estimula a liberação de endorfinas, neurotransmissores que proporcionam uma sensação de bem-estar. Isso reduz os níveis de estresse, ansiedade e melhora o humor.

5. Aumento da resistência

Correr regularmente aumenta a capacidade aeróbica e anaeróbica, resultando em uma melhora significativa na resistência física. Isso se traduz em uma capacidade maior de realizar atividades físicas por períodos mais longos e intensos.

6. Melhora da qualidade do sono

A corrida regula e promove um sono mais profundo e reparador. Essa qualidade aprimorada contribui para um maior nível de energia e alerta durante o dia. “É durante o sono que o cérebro consolida a memória de acontecimentos recentes e importantes. Quando dormimos bem, temos maior capacidade de raciocínio, agilidade e interpretação”, acrescenta o cardiologista Dr. Carlos Portella.

7. Impulsiona a autoestima e a confiança

Estabelecer metas de corrida e alcançá-las, como aumentar a distância ou melhorar o tempo, proporciona uma sensação de realização pessoal. Isso fortalece a autoestima e a confiança em si.

8. Oportunidade de socialização

Participar de corridas em grupo ou clubes de corrida não apenas adiciona um elemento social à atividade, mas também oferece uma rede de apoio e motivação. A conexão com outros corredores cria um ambiente positivo e encorajador.