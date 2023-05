8 ONGs que atuam pelos animais no Brasil

Cada uma delas desempenha um papel importante na conscientização e na busca por uma sociedade mais responsável em relação aos animais

Conheça algumas ONGs que auxiliam no resgate de animais em situação de risco Imagem: New Africa | ShutterStock

No Brasil, existem várias Organizações Não Governamentais (ONGs) dedicadas à proteção e bem-estar dos animais. Essas instituições desempenham um papel fundamental na promoção dos direitos dos animais, resgate de bichos em situação de risco, campanhas de conscientização e adoção responsável.

A seguir, conheça 8 ONGs que atuam em prol dos animais no Brasil!

1. Ampara Animal

Fundada em 2010, a Ampara Animal tem como objetivo principal promover a proteção dos animais, resgatando e cuidando de bichos em situação de risco e abandono. A organização também realiza campanhas de conscientização e busca promover a adoção responsável.

Conheça a ONG: amparanimal.org.br

2. Instituto Caramelo

O Instituto Caramelo, antes chamado de Instituto Luisa Mell, está situado em Ribeirão Pires, São Paulo, e atua na defesa dos direitos dos animais, resgatando bichos em situações de maus-tratos, abandono e exploração. Além disso, realiza trabalho de conscientização e projetos de adoção.

Conheça a ONG: institutocaramelo.org

3. SUIPA (Sociedade União Internacional Protetora dos Animais)

Fundada em 1943, a SUIPA é uma das mais antigas e conhecidas ONGs de proteção animal no Brasil. Localizada no Rio de Janeiro, ela atua no resgate, cuidado e adoção de animais em situação de abandono e maus-tratos.

Conheça a ONG: www.suipa.org.br

O “Instituto Patas Dadas” se dedica ao resgate, reabilitação e adoção de animais abandonados (Imagem: New Africa | ShutterStock)

4. Instituto Patas Dadas

Criada em 2009, após o envenenamento de alguns animais no local em que os fundadores da associação atuavam, a ONG se dedica ao resgate, reabilitação e adoção de animais abandonados. Os fundadores promovem a conscientização sobre a adoção responsável.

Conheça a ONG: www.patasdadas.com.br

5. Adote um Gatinho

Especializada em resgatar e promover a adoção de gatos, a Adote um Gatinho é uma das maiores ONGs de proteção felina no Brasil. Criada em 2009, ela atua em São Paulo e realiza feiras de adoção, cuidados veterinários e campanhas de conscientização sobre a posse responsável.

Conheça a ONG: adoteumgatinho.com.br

6. SOS Fauna

Desde 2000, a SOS Fauna é uma ONG que atua na proteção da fauna silvestre, resgatando e reabilitando animais vítimas de tráfico e maus-tratos. A organização trabalha em parceria com órgãos governamentais e realiza a soltura responsável de animais reabilitados.

Conheça a ONG: www.doacao.sosfauna.org.br

7. Amigos de São Francisco

Criada em 2012, a Amigos de São Francisco é uma ONG que atua na defesa e proteção dos animais, realizando resgates, tratamentos veterinários e busca por lares adotivos. Eles também promovem ações educativas e campanhas de conscientização.

Conheça a ONG: amigosdesaofrancisco.com.br

8. Projeto Tamar

Criada em 1980, o Projeto Tamar é uma ONG dedicada à preservação das tartarugas marinhas no Brasil. Os voluntários realizam pesquisas, monitoramento das praias de desova, resgate de filhotes e atividades de educação ambiental. A organização atua em 22 localidades espalhadas pelo país.

Conheça a ONG: www.tamar.org.br