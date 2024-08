8 pares de raças de gatos que se parecem

Apesar de semelhantes à primeira vista, elas têm características únicas que as tornam diferentes e especiais

Algumas raças de gatos têm características tão semelhantes que são capazes de confundir até os tutores Imagem: Jitka Kratochvilova, Ta2ng Ko, Nan Liu e Nynke van Holten | Shutterstock)

Com tantas raças de gatos espalhadas pelo mundo, não é surpresa que algumas possam se parecer bastante, compartilhando características físicas que podem confundir até os tutores mais experientes. No entanto, por mais que algumas sejam semelhantes, há detalhes que as distinguem, seja na origem, na personalidade ou na aparência. Veja a seguir!

1. Persa e himalaio

A principal diferença entre essas raças está na coloração da pelagem Imagem: Jitka Kratochvilova e Ta2ng Ko | Shutterstock

Ambas as raças têm origem na Pérsia (atual Irã), mas o himalaio foi desenvolvido nos Estados Unidos a partir do cruzamento entre persas e siameses. Estes gatos têm pelagem longa e densa, rosto achatado e olhos grandes. Contudo, a principal diferença entre elas está na coloração: enquanto os persas têm uma ampla variedade de cores, os himalaios apresentam as extremidades mais escuras – além de olhos sempre azuis.

2. Maine coon e norueguês da floresta

Os gatos maine coon e norueguês da floresta se diferem pela estrutura corporal Imagem: Konstantin Zaykov e Elisa Putti | Shutterstock

O maine coon é uma raça americana, originária do estado do Maine, enquanto o norueguês da floresta, como o nome sugere, vem da Noruega. Ambos têm pelagem longa, são de grande porte e têm uma cauda volumosa. Contudo, a diferença está na forma do corpo: o primeiro apresenta uma estrutura mais retangular e robusta, enquanto o segundo é mais magro e com uma cabeça em formato de triângulo.

3. Siamês e oriental shorthair

A diferença entre o siamês e o oriental shorthair está na cor da pelagem e dos olhos Imagem: Cynthia A Jackson e Elena Masiutkina | Shutterstock

O siamês é originário da Tailândia (antigo Sião) e conhecido por sua pelagem clara com extremidades escuras e olhos azuis. O oriental shorthair, desenvolvido a partir do siamês, tem o mesmo corpo magro e elegante, mas sua pelagem pode ter diversas cores e padrões, e seus olhos são geralmente verdes. A personalidade de ambos é extrovertida e vocal, mas o segundo tende a ser ainda mais ativo.

4. British shorthair e chartreux

O british shorthair tem pelagem densa e olhos laranjas, enquanto o chartreux é grande, peludo e com olhos dourados Imagem: Blakutna hmara e Katniss studio | Shutterstock

O british shorthair é uma raça britânica conhecida por seu corpo robusto, pelagem densa e olhos grandes, geralmente laranjas. Por outro lado, o chartreux, originário da França, também grande e peludo, tem os olhos predominantemente dourados ou cobre. Ambos são calmos e afetuosos, mas o chartreux tende a ser mais silencioso, enquanto o british shorthair pode ser um pouco mais brincalhão.

5. Sphynx e peterbald

A diferença entre o sphynx e o peterbald está na estrutura corporal Imagem: Alexander Piragis e Toloubaev Stanislav | Shutterstock

O sphynx, originário do Canadá, é famoso pela ausência de pelos, pele enrugada e aparência única. O peterbald, desenvolvido na Rússia, também é um gato sem pelos, mas pode apresentar uma fina penugem em algumas partes do corpo. O primeiro é mais musculoso e pesado, enquanto o segundo, mais magro e elegante. Ambos são conhecidos por serem afetuosos e por adorarem a companhia de seus tutores.

6. Ragdoll e birmanês

O ragdoll e o birmanês têm pelagem similar; no entanto, o segundo é um pouco menor Imagem: OPM.D e Borkin Vadim | Shutterstock

O ragdoll foi desenvolvido nos Estados Unidos e é conhecido por sua pelagem semilonga e comportamento dócil, que o faz relaxar completamente ao ser segurado no colo. O birmanês, originário do Sudeste Asiático, tem uma pelagem similar e olhos azuis intensos, mas é um pouco menor. Ambos são gatos tranquilos e afetuosos, mas o primeiro é notoriamente mais relaxado, enquanto o segundo, um pouco mais ativo.

7. Abissínio e somali

O abissínio é conhecido por sua pelagem curta, enquanto o somali apresenta uma mais longa Imagem: Nan Liu e Nynke van Holten | Shutterstock

O abissínio, uma das raças mais antigas, originária da Etiópia (antiga Abissínia), é conhecido por sua pelagem curta, com tons que vão do marrom ao dourado. O somali, descendente direto do abissínio, tem uma pelagem semilonga com o mesmo padrão de cores. Em termos de comportamento, ambos são ativos e curiosos, mas este último, devido à sua pelagem mais longa, pode parecer mais elegante.

8. Bobtail japonês e bobtail americano

O bobtail japonês tem pelagem curta, enquanto o bobtail americano tem os pelos mais densos Imagem: dien e Ievgeniia Miroshnichenko | Shutterstock

O bobtail japonês se trata de uma raça antiga do Japão, caracterizada pela cauda curta e dobrada, pelagem curta e esguia. O bobtail americano, por outro lado, foi desenvolvido nos Estados Unidos; também possui uma cauda curta, mas sua pelagem é mais densa, e ele, mais robusto. Ambos são ativos e amigáveis, mas o primeiro é conhecido por ser mais vocal e brincalhão.