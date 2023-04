8 penteados que são tendência em 2023

Conheça quais são os modelos mais utilizados e qual deles mais combina com você

Acessórios são bastante utilizados para deixar o penteado ainda mais elegante e sofisticado Imagem: cookie_studio | Freepik

Seja para ir a um festival, casamento ou, até mesmo, um evento mais simples, um penteado pode fazer total diferença no visual. Por isso, se você está procurando por aqueles que estão em alta, este é o lugar certo. Para te ajudar a decidir qual deles mais combina com você e com a ocasião, os cabeleireiros Mayara Morales e Ádno Moreira, parceiros da Keune Haircosmetics, separaram oito penteados que são tendências em 2023. Confira!

1. Penteados polidos

Penteado polido (Imagem: Jeff Moslinger | Reprodução)

Elegante e sofisticado, o estilo polido é caracterizado por fios alinhados e extremamente lisos. Para obter esse efeito, é necessário usar chapinha ou escova e um bom produto finalizador.

2. Penteados com acessórios

Penteado com acessórios (Imagem: Mayara Morales | Reprodução)

Desde 2022, os acessórios para cabelo já vinham ocupando espaço. Neste ano, eles estão sendo um dos queridinhos da galera. Tiaras, grampos com brilho, presilhas… tudo pode ser utilizado para deixar o penteado ainda mais elegante e sofisticado. Além disso, é uma opção fácil e prática para quem quer mudar o visual sem muito esforço.

3. Penteados com brilho

Penteado com brilho (Imagem: Rodrigo Irla | Reprodução)

O brilho nos cabelos é uma tendência que veio para ficar. Os fios com efeito molhado e brilho intenso estarão presentes em diversos penteados, desde tranças até coques. Para obter esse efeito, é necessário utilizar um produto finalizador com efeito brilho.

4. Coque baixo

Coque Baixo (Imagem: Viviane Souza | Reprodução)

O coque baixo é um clássico que nunca sai de moda. Ádno Moreira conta que este é um dos favoritos de boa parte das noivas. “A grande maioria prefere um semipreso para a cerimônia e, após isso, um penteado todo preso, como um coque, para aproveitar a festa e ter o cabelo intacto até o final”.

5. Space Buns

Space Buns (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

Os space buns são coques duplos que ficam na parte superior da cabeça e que têm feito bastante sucesso, principalmente com a galera mais jovem. É uma opção divertida e criativa para quem quer sair da rotina e pode ser usado em diversas ocasiões.

6. Penteados despojados

Penteado despojado (Imagem: Viviane Souza | Reprodução)

Para quem busca um visual mais descontraído e natural, os penteados despojados são ideais. Esse estilo é caracterizado por fios soltos e bagunçados, sem muita preocupação com a simetria.

7. Trança

Trança (Imagem: Adno Moreira | Reprodução)

As tranças são um tipo de penteado que nunca saem de moda. Versáteis, podem ser desde mais simples até mais elaboradas.

8. Wet Hair

Wet Hair (Imagem: Will Souza | Reprodução)

Moderno e sofisticado, o efeito molhado nos cabelos também estará presente em diversos penteados em 2023. O visual é perfeito para quem busca algo diferente. “Para esse efeito colado/molhado, pode ser usado gel ou spray de alta fixação”, diz Ádno.

É possível reproduzir os penteados em casa?

Reproduzir o penteado em casa vai depender muito do tipo de penteado escolhido. “Atualmente, a internet tem uma infinidade de tutoriais que podem ajudar a fazer um penteado não tão complexo em casa. Entretanto, penteados mais trabalhados, com bons acabamentos, exigem mais técnica, ferramentas específicas e finalizadores corretos para a construção – geralmente itens que não são comuns de se ter em casa”, comenta a cabeleireira Mayara Morales.

Existe alguma recomendação antes de fazer os penteados?

As recomendações acabam variando conforme a necessidade de cada cabelo. “Uns precisam de volume, outros de controle de frizz, há quem deseje o acabamento mais polido enquanto outros gostam de um visual mais despojado. De toda forma, quando há o uso de ferramentas térmicas (como secador, prancha e babyliss) é fundamental o uso de um protetor térmico antes para não comprometer a saúde dos fios”, finaliza Mayara.

Recomendação para as noivas

Especialista em penteados de noivas, Ádno Moreira faz uma recomendação para que o penteado dure ainda mais. “Uma recomendação que faço, principalmente para as noivas, é não fazer hidratação na semana do casamento (ou de qualquer outro evento), pois, dependendo do penteado, a durabilidade pode ser menor. Para o penteado, lavar o cabelo com um shampoo mais leve, usar o mínimo de condicionador possível nas pontas e enxaguar bem”.

Para retirar o penteado no fim do evento, o cabeleireiro indica desembaraçar o cabelo com uma escova macia começando pelas pontas. “Um produto maravilhoso que vai auxiliar na hora de desembaraçar é o Brilliant Gloss, da Keune (um spray de brilho)”, indica.