8 revestimentos para transformar a sua casa

Veja como cada opção pode influenciar a estética e a funcionalidade do ambiente

Os revestimentos transformam a aparência e a funcionalidade dos ambientes Imagem: liloon | Shutterstock) </p>

No universo da arquitetura e design de interiores, a escolha do revestimento é uma das etapas mais importantes para transformar o ambiente. Isso porque ele não só interfere na aparência do espaço, mas também pode influenciar na sua funcionalidade e na atmosfera que ele transmite.

A arquiteta Camila Palladino, do escritório Palladino Arquitetura, apresenta em seus projetos uma ampla variedade de revestimentos, cuidadosamente selecionados para valorizar cada ambiente de maneira única. A seguir, ela indica 8 opções ideais para a sua casa!

1. Tijolo parede rústica

A parede de tijolo cria um contraste interessante e traz a sensação de acolhimento Projeto: Camila Palladino | Imagem: Henrique Ribeiro Photons

Para quem busca um toque de aconchego e rusticidade, a parede de tijolo é uma excelente opção. O uso de tijolos à vista em áreas como salas e cozinhas cria um contraste interessante e traz uma sensação de acolhimento, combinando com diferentes estilos de decoração.

2. Tijolinho

O tijolinho possui dimensões menores que o tijolo convencional e proporciona um efeito mais delicado Projeto: Camila Palladino | Imagem: Rogerio Cajui

Uma alternativa ao tijolo convencional é o tijolinho, que possui dimensões menores e proporciona um efeito mais delicado. Ele é perfeito para ambientes pequenos, pois pode ser utilizado em detalhes como faixas ou em uma única parede, sem sobrecarregar o espaço.

3. Pastilha

As pastilhas são versáteis e ideais para quem busca uma estética contemporânea Projeto: Camila Palladino | Imagem: Henrique Ribeiro Photons

As pastilhas são ideais para quem busca uma estética contemporânea e colorida. São versáteis e podem ser utilizados em banheiros, cozinhas e até em áreas externas.

4. Painel de madeira

A madeira aquece o espaço e traz um ar de elegância Projeto: Camila Palladino | Imagem: David Aranha

Para um ambiente mais sofisticado, o painel de madeira é uma escolha certeira. Além de aquecer o espaço, a madeira traz um ar de elegância e pode ser utilizada tanto em salas de estar quanto em quartos. Neste projeto, a arquiteta usou em um lounge gourmet, como pano de fundo para o bar.

5. Pintura na parede

A pintura abstrata contribui para a criação de um ponto focal no ambiente, inspirando a criatividade Projeto: Camila Palladino | Imagem: photonsfotografia

Uma pintura abstrata que dialogue entre a paleta de cores e o conceito do projeto contribui criando um ponto focal no ambiente, inspirando criatividade. Essa peça artística transforma a sala em um verdadeiro espaço de convivência, em que a estética se alia à contemporaneidade.

6. Papel de parede

O papel de parede é uma solução prática e eficiente para renovar os ambientes Projeto: Camila Palladino | Imagem: Rogerio Cajui

O papel de parede é uma solução prática e eficiente para renovar qualquer ambiente. A variedade de padrões e texturas disponíveis permite que cada pessoa encontre a opção que melhor reflete seu estilo.

7. Revestimento hexagonal

O revestimento hexagonal, combinado com uma paleta de tons cinza, cria um ambiente elegante e contemporâneo Projeto: Camila Palladino | Imagem: photonsfotografia

Eles têm se tornado uma escolha cada vez mais popular nas cozinhas modernas, especialmente quando combinados com uma paleta de tons de cinza e branco. Essa combinação cria um ambiente elegante e contemporâneo, ideal para quem busca um espaço que seja funcional e esteticamente agradável.

8. Boiserie

O boiseries eleva o design do ambiente e cria uma sensação de continuidade e harmonia visual Projeto: Camila Palladino | Imagem: David Aranha

O uso de boiseries – molduras decorativas que adornam as paredes – pode elevar ainda mais o design do ambiente, pois cria uma sensação de continuidade e harmonia visual. Eles adicionam um toque de requinte e elegância, remetendo a estilos clássicos, mas podendo ser adaptado para um visual mais contemporâneo, dependendo do acabamento escolhido.

Por Bruna Rodrigues