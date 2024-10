8 sons que os gatos não gostam

Veja o que fazer para reduzir o desconforto nos animais causado por alguns barulhos

Os gatos não gostam de alguns sons devido à sua audição sensível Imagem: Irina Shatilova | Shutterstock

A audição dos gatos é extremamente sensível. Dessa maneira, eles conseguem captar sons de alta frequência que passam despercebidos pelos humanos. Por essa razão, barulhos que para nós podem parecer normais, para eles podem ser verdadeiros incômodos.

“Gatos são sensíveis a sons altos. Barulhos repentinos, como equipamentos de manutenção, aspiradores de pó e até mesmo sons fora do habitual podem assustá-los, levando-os a se esconder”, acrescenta Marina Tiba, médica-veterinária e gerente de produto da Unidade de Animais de Companhia da Ceva Saúde Animal.

Os ruídos podem deixar o animal estressado, causando marcação urinária ou por arranhadura, diarreia, vômito esporádico, vocalização excessiva, queda de pelos, lambedura compulsiva e alterações nos padrões alimentares e de sono. “Em casos extremos, o estresse prolongado pode até desencadear problemas de saúde mais sérios, como distúrbios gastrointestinais, problemas de pele ou piora da imunidade”, conta a veterinária.

Por isso, compreender quais sons geram desconforto ajuda a proporcionar um ambiente mais confortável para o gato. Veja abaixo!

1. Barulhos de fogos de artifício

O estrondo repentino e o volume alto dos fogos de artifício costumam assustar os gatos. Por serem animais de audição apurada e territorialistas, sons imprevisíveis e altos fazem com que se sintam inseguros. Assim, durante eventos festivos, como o Ano-Novo, é importante preparar um ambiente seguro e tranquilo para o animal, com acesso a um local silencioso onde ele possa se esconder e se sentir protegido.

2. Som de aspirador de pó

O ruído do aspirador de pó é intenso e constante, o que pode incomodar os gatos, já que eles preferem ambientes silenciosos. O volume do som, combinado com a vibração do aparelho, pode gerar medo. Se for possível, mantenha o felino em outro cômodo enquanto usa o aspirador ou, então, o acostume de forma gradual, associando o barulho a algo positivo, como petiscos.

3. Alarmes e sirenes

Sirenes e alarmes produzem sons agudos e penetrantes que se destacam na audição dos felinos. Esse tipo de barulho costuma ser interpretado como uma ameaça pelos gatos, ativando seus instintos de fuga. Quando perceber que esse tipo de ruído está deixando o gato ansioso, ofereça conforto e um local seguro para ele se abrigar.

Ruídos metálicos costumam deixar os gatos extremamente desconfortáveis Imagem: Svetlana Rey | Shutterstock

4. Sons metálicos

Tampas de panelas caindo ou batendo, além de outros ruídos metálicos, costumam deixar os gatos extremamente desconfortáveis. O som agudo e repentino é captado de forma exagerada pelo sistema auditivo, fazendo com que eles se assustem facilmente. Por isso, é ideal evitar manipular objetos metálicos de maneira brusca perto dos bichanos.

5. Barulho de portas batendo

O som abrupto de portas fechadas com força é outro que afeta a sensibilidade dos gatos. A imprevisibilidade e o impacto sonoro fazem com que eles entrem em estado de alerta. Para evitar isso, opte por fechaduras com amortecedores ou simplesmente tome cuidado ao fechar portas, garantindo que não se batam com força.

6. Música em volume muito alto

Embora alguns gatos possam tolerar música em volume moderado, o som muito alto pode ser opressor para eles. Isso porque eles preferem ambientes calmos e sons suaves, e a exposição constante a volumes altos pode deixá-los irritados e estressados. Se você gosta de música alta, é importante garantir que o seu animal tenha um espaço tranquilo, longe das caixas de som.

7. Gritos e discussões

Gritos e discussões geram um ambiente de tensão, que afeta diretamente os gatos. Esses sons estridentes não só perturbam a audição dos felinos, mas também o ambiente emocional em que estão inseridos. Quando percebem brigas e sons agressivos, eles tendem a se esconder ou a mostrar sinais de estresse. Por isso, evite ambientes de tensão e brigas na frente do animal.

8. Som de micro-ondas ou liquidificador

Eletrodomésticos que produzem ruídos altos e contínuos, como o micro-ondas e o liquidificador, também são uma fonte de desconforto para os gatos. O som emitido por esses aparelhos pode ser irritante e assustador. Para minimizar o impacto, crie um local mais afastado em que o animal possa ficar.