9 benefícios do chocolate amargo para a saúde

Especialistas explicam como a ingestão desse doce promove o bem-estar e a saúde do corpo

Massa de cacau presente no chocolate amargo oferece benefícios ao corpo Imagem: Dean Drobot | Shutterstock

O chocolate é um alimento consumido em todo o mundo e com uma história bastante interessante. Sua origem remonta às civilizações antigas da América Central e do Sul, onde o cacau era utilizado como moeda e bebida ritualística. Foi somente após a chegada dos europeus na região que o cacau se tornou conhecido no resto do mundo.

No século XVI, os conquistadores espanhóis levaram o fruto para a Europa e, a partir daí, a produção e consumo de chocolate se expandiu pelo mundo. O processo de fabricação do chocolate moderno envolve a torrefação e moagem do cacau, a adição de açúcar e outros ingredientes, como o leite.

Benefícios do chocolate para a saúde

Quanto mais amargo e escuro for o chocolate, mais saudável ele é. Isso porque a massa de cacau contém uma quantidade significativa de gorduras boas e é uma das principais fontes de polifenóis (compostos bioativos importantes para a proteção do metabolismo).

“Os polifenóis estão associados aos efeitos benéficos; portanto, o cacau e o chocolate amargo (aquele que traz o cacau como primeiro item da lista de ingredientes no verso da embalagem) assumiram importância significativa e podem ser adicionados ao hábito alimentar com efeitos nutritivos e funcionais”, diz a médica nutróloga Dra. Marcella Garcez.

A seguir, confira 10 motivos relacionados à saúde para consumir o chocolate amargo:

1. Melhora o sistema cardiovascular

Uma série de benefícios para o sistema cardiovascular pode ocorrer após a ingestão regular de alimentos e bebidas que contenham cacau. “Os chocolates com maior concentração de cacau têm ação vasodilatadora, melhoram a função vascular e contam com atividades antiplaquetárias, prevenindo a formação de placa de gordura dentro das artérias”, explica a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita.

2. Têm função antidiabética

Segundo um estudo prospectivo sueco, o cacau e seus flavonóis melhoram a sensibilidade à insulina, regulando o transporte de glicose e as proteínas sinalizadoras de insulina nos tecidos sensíveis à insulina (fígado, tecido adiposo e músculo esquelético), prevenindo efeitos oxidativos e danos inflamatórios.

Assim, os componentes do cacau também oferecem importante ação como agente antidiabético, especialmente com diabetes mellitus tipo 2 (T2D). “Esse aspecto é de particular relevância devido à emergente epidemia mundial de síndrome metabólica, que inclui obesidade, diabetes e dislipidemia […]”, diz a Dra. Marcella Garcez.

3. Previne o ganho de peso

Recentemente, estudos investigaram os efeitos preventivos ou terapêuticos do cacau e de seus constituintes contra a obesidade e a síndrome metabólica. “Em um estudo clínico, o cheiro de chocolate amargo foi avaliado para verificar a resposta do apetite. O chocolate produziu uma resposta de saciedade, reduzindo o apetite; portanto, poderia ser útil na prevenção do ganho de peso […]”, afirma a a Dra. Marcella Garcez.

O chocolate escuro também pode funcionar em combinação com outros nutracêuticos e ter efeitos positivos no perfil lipídico. Um ensaio cruzado de 4 semanas entre 31 adultos com sobrepeso ou obesos determinou que o consumo diário de amêndoas (42g/dia) sozinho ou combinado com chocolate escuro foi efetivo para a redução do colesterol total e da fração colesterol de baixa densidade (LDL). Os autores concluíram que incorporar amêndoas de cacau e chocolate amargo em uma dieta, sem exceder as necessidades energéticas, pode reduzir o risco de doença cardíaca coronariana.

Estudo revela que consumir cacau ajuda a aumentar a microbiota intestinal (Imagem: Aila Images | Shutterstock)

4. Melhora a microbiota intestinal

Nos últimos anos, há um interesse crescente nos estudos da microbiota intestinal e suas alterações como resultado dos hábitos alimentares. O intestino humano hospeda a microbiota intestinal, uma enorme coleção de microrganismos com papel fundamental no armazenamento de energia e distúrbios metabólicos.

“Em um estudo de intervenção humana, projetado para investigar a influência da alta ingestão de flavonoides de cacau no crescimento da microbiota fecal humana, os autores avaliaram que a ingestão de 494 mg de flavonoides de cacau/dia por quatro semanas teve um efeito significativo no desenvolvimento da microbiota intestinal”, explica a Dra. Marcella Garcez.

5. Ajuda o sistema nervoso

Existem evidências de algum fator benéfico no sistema nervoso central. “Os polifenóis (micronutrientes) do chocolate preto podem atuar no sistema nervoso central (SNC) e nas funções neurológicas através da liberação de óxido nítrico (neurotransmissor), responsável pela vasodilatação e aumento do fluxo sanguíneo cerebral que fornece oxigênio e glicose aos neurônios, levando ao aumento na formação e manutenção de vasos sanguíneos no hipocampo. Além disso, o potencial antioxidante dependente do polifenol pode contribuir para a melhora de alguns distúrbios neurodegenerativos”, afirma a Dra. Marcella Garcez.

6. Estimula a felicidade

Segundo estudos, a ingestão de chocolate está ligada também a aspectos emocionais, ao aumentar a síntese cerebral de serotonina, o famoso hormônio da felicidade e que produz uma sensação de energia e prazer. Mas é necessário ter cautela no consumo de chocolates com teor maior de açúcar, uma vez que os carboidratos também estão envolvidos nesse processo em um primeiro momento, mas seu excesso também pode causar distúrbios metabólicos e elevar a sensação de culpa.

Chocolate amargo melhora a vida sexual (Imagem: Ivanko80 | Shutterstock)

7. Possui efeito afrodisíaco

O chocolate exerce vários efeitos sobre a sexualidade humana, atuando principalmente como afrodisíaco. “O cacau em pó e o chocolate contêm substâncias que, em conjunto com outros componentes do chocolate (como cafeína e teobromina), produzem uma sensação transitória de bem-estar”, diz a Dra. Marcella Garcez.

8. Previne a anemia

Rico em ferro, o cacau também pode ajudar a prevenir a anemia. “O ferro é essencial para a formação da hemoglobina, que é um componente das hemácias responsável pelo transporte de oxigênio para o organismo e que normalmente está em menores quantidades em caso de anemia”, explica a médica. Enquanto 100 g de cacau contam com 13,9 mg de ferro, cada 100 g de feijão, geralmente citado como uma boa fonte desse mineral, possui 5,1 mg.

9. Ajuda a manter a saúde da pele

De acordo com a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, o chocolate amargo não causa espinhas, ao contrário do que muitos acreditam. “Devido à alta concentração de cacau em sua fórmula, o chocolate amargo é, na verdade, um aliado da saúde da pele, pois suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias ajudam a conferir luminosidade e hidratação ao tecido cutâneo, além de auxiliarem na proteção aos danos dos raios UV, prevenirem rugas e combaterem os radicais livres”, destaca.

Atenção ao consumo

Mesmo que você opte pelo chocolate amargo é importante tomar cuidado com o consumo excessivo, pois, independentemente da concentração de cacau, o chocolate ainda tem açúcar e gorduras saturadas. Para obter os benefícios, o ideal é consumir entre 25 g e 50 g de chocolate ao dia, dando preferência às opções com maior concentração de cacau, como os chocolates mais amargos ou chocolate rosa.

Seguindo essas dicas, a guloseima pode ser consumida sem culpa. “Isso porque, no geral, o chocolate possui baixo índice glicêmico e se tiver mais de 65% de cacau, é um alimento que possui muitas funcionalidades e benefícios à saúde”, finaliza a Dra. Marcella Garcez.

Por Maria Claudia Amoroso