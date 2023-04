9 cuidados com cachorros da raça shih-tzu

Animal é popular entre os brasileiros devido à aparência fofa e amigável

Shih-tzu é uma raça amigável Imagem: chaoss | ShutterStock

O shih-tzu é uma raça popular e amada no Brasil. É um cachorro de pequeno porte e originário do Tibete, famoso por sua personalidade afetuosa e amigável. Não à toa, é um ideal cão de companhia, pois adora estar perto de seus tutores. Além disso, se dá bem com crianças e outros animais de estimação.

A seguir, confira 10 cuidados de que a raça shih-tzu necessita para se manter saudável e feliz!

1. Cuidados com os pelos

O shih-tzu tem pelos longos e sedosos que requerem cuidados diários para evitar emaranhados e nós. É importante escovar seu pelo todos os dias, assim como levá-lo para tosar regularmente.

2. Atenção com a alimentação

Uma dieta equilibrada é essencial para a saúde dessa raça. É importante escolher – com a orientação de um veterinário – uma ração de qualidade, visando alimentar o animal de acordo com suas necessidades nutricionais.

3. Necessita de exercício físico

Embora pequena, a raça precisa de exercícios regulares para manter a saúde física e mental. Caminhadas diárias e curtas são ideais, mas também adora brincar dentro de casa.

4. Visita ao veterinário

É importante levar o shih-tzu ao veterinário regularmente para exames de rotina e vacinações. Essa raça é propensa a alguns problemas de saúde, como problemas nos olhos, na pele e respiratórios devido ao focinho curto.

Os pelos dos cães dessa raça devem ser higienizados com frequência para manter a beleza (Imagem: Tatiana Gasich | ShutterStock)

5. Importância do treinamento

É um cachorro inteligente, mas teimoso. Isso significa que pode ser difícil de treinar, mas, com paciência e consistência, pode aprender a seguir comandos básicos e, até mesmo, truques divertidos.

6. Banho com produtos específicos

Banhos frequentes são importantes para manter a higiene e a beleza dos pelos. Além disso, é importante usar shampoo e condicionador específicos para a raça.

7. Animal sociável

Os shih-tzus são naturalmente sociáveis e gostam de estar perto de outros cachorros e pessoas. Certifique-se de socializá-los desde filhotes a fim de evitar comportamentos agressivos ou tímidos.

8. Limpeza dos olhos

Os olhos desses animais são propensos a lágrimas e manchas, então é importante limpá-los diariamente para evitar infecções.

9. Cuidado com o calor

Os shih-tzus não toleram bem o calor e podem sofrer de insolação. Evite passear com eles em dias quentes e certifique-se de que tenham acesso à água fresca o tempo todo.