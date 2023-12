9 dicas para aproveitar o Primavera Sound sem prejudicar a saúde

Médicos explicam como é possível curtir o festival de música e evitar desidratação e outros problemas

Com a temperatura elevada, é preciso ter cuidado com a saúde em eventos de grande escala Imagem: maxbelchenko | Shutterstock

A partir de 2 de dezembro, São Paulo sedia o Primavera Sound, festival de música com artistas como The Killers, Pet Shop Boys, The Cure, Bad Religion e Carly Rae Jepsen, no autódromo de Interlagos. Com a perspectiva de temperaturas de até 33ºC durante os shows e desafios como exposição solar, fadiga, sede e fome, é importante garantir alguns cuidados com o corpo.

Por isso, a seguir, confira algumas dicas de como aproveitar o festival sem colocar a saúde em risco!

1. Descanse e alimente-se na véspera

Uma boa noite de sono confere muito mais disposição ao organismo, então é essencial que você descanse antes do evento. Tome cuidado com a alimentação, evitando comidas mais gordurosas e dietas mais restritivas. Lembre-se que o seu corpo precisa de nutrientes para enfrentar a maratona.

“Antes do evento, [é recomendado] preferencialmente não pular nenhuma das grandes refeições, pois isso faz com que a rotina se perca. Um café da manhã reforçado, com frutas, ovos ou iogurte, cereais, aveia etc., vai ajudar você a aguentar o dia”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

2. Prepare-se antes de sair

Geralmente, os festivais de música ocorrem em grandes espaços abertos com palcos muito separados uns dos outros, o que exige que o visitante passe o dia inteiro caminhando. “E como nem todos estão com preparo físico adequado para a maratona de shows, problemas como câimbras e dores musculares, principalmente nas pernas e nos pés, são comuns nesse tipo de evento”, destaca a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita.

Por isso, ela recomenda utilizar sapatos adequados e confortáveis para encarar os shows e realizar um bom alongamento antes de sair de casa. “[…] Alongamentos básicos dos músculos da perna e da panturrilha já ajudam. Se possível, entre um show e outro, também repita os movimentos”, acrescenta o ortopedista Dr. Marcos Cortelazo

Na alimentação, não esqueça de consumir bons carboidratos, de preferência os integrais, pois seu corpo precisará de muita energia.

3. Leve apenas o essencial

Você vai passar horas em pé, não vai? A sobrecarga na coluna e nas articulações vai piorar ainda mais a sua situação. “Use carteiras de cintura ou mochilas que distribuam o peso de forma igual pelas costas, evitando assim dores e desconfortos”, recomenda a Dra. Aline Lamaita.

Na mochila, lembre-se de levar os alimentos leves: “O segredo é se programar antes e comprar snacks saudáveis, barrinhas proteicas, castanhas, frutas frescas ou secas e lanches naturais para levar durante o percurso, garantindo lanches leves e saudáveis, com o bônus de gastar menos dinheiro”, afirma a Dra. Marcella Garcez.

4. Hidrata-se e evite a bebedeira

Durante o dia de shows, é fundamental que você tome cuidado com a desidratação e consuma bastante água. “Isso porque o calor intenso e o consumo de bebidas alcoólicas em excesso podem aumentar a incidência de câimbras, dores musculares e a retenção de líquidos”, lembra a Dra. Aline Lamaita.

Também é preciso ingerir bastante água. “Não vale a pena ficar horas sem beber água para evitar ir ao banheiro e perder lugar perto do palco. Ainda mais com o calor dos últimos dias. Já que suamos mais, o risco de desidratação é alto. Ande sempre com sua garrafinha de água, lembre-se de levar frutas como maçã, pera e melão, pois elas ajudam na hidratação do corpo”, recomenda a Dra. Deborah Beranger, endocrinologista.

Além disso, tenha cuidado com o consumo excessivo de álcool. “Além da desidratação, outro fator importante causado pelo álcool é a sobrecarga do rim. O etanol atrapalha a função do hormônio antidiurético, que garante que o corpo não perca muita água, fazendo com que o rim deixe de concentrar a urina, perdendo mais água que o habitual”, explica a endocrinologista.

Um cuidado essencial com a pele é usar protetor solar antes de sair de casa e reaplicá-lo ao longo do dia Imagem: Pepper cinema | Shutterstock

5. Proteja sua pele

É muito comum que as pessoas se esqueçam de proteger a pele contra a radiação solar durante festivais de música e outros eventos ao ar livre. Porém, devemos lembrar que a exposição à luz solar durante esses eventos tende a ser prolongada e intensa, segundo a dermatologista Dra. Mônica Aribi, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. “Devemos sempre usar filtros solares com no mínimo FPS 30 para UVB e proteção de 15 para UVA que, apesar de não ser tão responsável pelas formações cancerígenas, envelhece muito a pele por degenerar o colágeno”, diz a médica.

Dessa forma, é importante lembrar de utilizar o fotoprotetor durante todo o festival. Além disso, é importante que o produto seja aplicado de 20 a 30 minutos antes de sair de casa para que possa começar a agir antes de você se expor ao sol.

6. Use a moda ao seu favor

Outra maneira de curtir o festival sem precisar se preocupar com os danos do sol na pele é por meio da utilização de barreiras físicas, como óculos de sol, que devem ter lentes com proteção UVB, e chapéus e roupas, que, preferencialmente, devem ser feitos de tecidos que contam com substâncias capazes de proteger contra os raios solares, principalmente contra a radiação UVB.

“É importante também utilizar roupas, chapéus, bonés, óculos escuros, sombrinhas e guarda-sóis. Toda medida que evite a exposição solar da região acometida deve ser estimulada”, explica a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

7. Tente não permanecer muito tempo parado

Ficar muito tempo parado pode causar desconfortos como o inchaço na região das pernas, que, em casos extremos, pode ocasionar coágulos sanguíneos, trombose ou, até mesmo, embolia pulmonar. “É importante, então, que você faça pausas para se sentar e levantar os pés, aliviando o peso dos membros inferiores”, explica a Dra. Aline Lamaita.

Essa também é uma recomendação para proteger as articulações: “Se ficou muito tempo em pé, procure se sentar, dobrar o joelho, mudar a posição. Porque muito tempo sentado, ou muito tempo em pé, sempre vai gerar uma sobrecarga para o joelho e são situações de desconforto. E, eventualmente, também evite pular muito, pois isso pode gerar uma sobrecarga aguda do joelho e gerar dor”, recomenda o Dr. Marcos Cortelazo.

8. Cuide da pele ao chegar em casa

Ao chegar em casa, é importante que você invista em uma poderosa rotina skincare capaz de remover sujidades acumuladas na pele (e o fotoprotetor) e tratar os danos que o tecido pode ter sofrido durante o dia. É fundamental, por exemplo, fazer uso de um sabonete facial ou espuma de limpeza com fórmula cremosa e suave que seja capaz de remover a oleosidade e sujidade da pele sem agredi-la.

Além disso, a Dra. Paola Pomerantzeff recomenda fazer o uso de máscaras faciais hidratantes e calmantes. “A hidratação tópica da pele após a exposição solar intensa é muito importante, pois, à medida que tomamos sol, nossa pele tende a desidratar-se, o que prejudica a renovação celular e consequentemente, a textura da pele”, alerta a especialista.

9. Descanse após o evento

Permita-se descansar entre os dias de festival, com uma boa noite de sono para que seu corpo possa recuperar energia e suas pernas tenham o descanso adequado. Segundo a Dra. Aline Lamaita, como durante esses eventos nós dormimos tarde e permanecemos muitas horas em pé, existe uma tendência à retenção de líquidos e inchaço, principalmente para pessoas com problemas de circulação, obesos, gestantes e portadores de pressão alta.

“É importante lembrar que, se o inchaço permanecer por um longo período, a incidência de erisipelas, flebite e até trombose aumenta”, explica a médica. Se possível, marque uma massagem relaxante para um dia após a maratona de shows.

Por Maria Claudia Amoroso