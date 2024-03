9 erros para evitar na hora de educar o cachorro

Veja como estabelecer uma relação harmoniosa e respeitosa entre o tutor e o amigo de quatro patas

Educar os cachorros ajuda no desenvolvimento deles Imagem: sergey kolesnikov | Shutterstock)

Educar os cachorros é parte essencial da responsabilidade de ser tutor, e isso desempenha papel fundamental no desenvolvimento de uma convivência harmoniosa entre o animal e a família. A educação oferece aos cães as ferramentas necessárias para compreender as expectativas do ambiente em que vivem, estabelecendo padrões de comportamento aceitáveis. Além disso, um cão bem-educado é mais feliz e saudável, experimentando menos estresse e ansiedade.

Nesse cenário, é crucial evitar alguns erros na educação do pet para garantir que o processo seja efetivo e correto. Abaixo, confira os mais comuns e saiba como não os cometer!

1. Falta de consistência

A inconsistência nas regras confunde o cão. Para evitar isso, defina normas claras desde o início e mantenha uma abordagem coesa na educação, seja comandos, horários ou recompensas.

2. Recompensas inadequadas

Oferecer recompensas inconsistentes ou inadequadas confunde o cão. Por isso, certifique-se de gratificar comportamentos desejados imediatamente e com algo que ele valorize, como petiscos, carinho ou elogios.

3. Ignorar o treinamento básico

Ignorar comandos básicos pode levar a problemas comportamentais. Invista tempo em treinamento regular para garantir que seu cachorro entenda e obedeça a comandos fundamentais.

“Os comandos ‘fica’, ‘senta’ e ‘deita’ são os primeiros a serem ensinados e vão muito além de ensinar o cachorro a fazer exatamente isso, mas é o começo de uma relação de dominância entre o tutor e o pet”, explica o comportamentalista animal Wagner Brandão.

4. Punir após um erro

Se um cão cometeu um erro, repreendê-lo após o fato é ineficaz. Corrija comportamentos indesejados imediatamente e recompense quando ele se portar corretamente.

5. Falta de socialização

A falta de exposição a diferentes ambientes, pessoas e animais pode resultar em comportamentos temerosos ou agressivos. Por isso, socialize seu cachorro desde filhote para promover uma personalidade equilibrada.

Falta de atividade física pode prejudicar o comportamento do cachorro Imagem: otsphoto | Shutterstock

6. Exercício físico insuficiente

Cães entediados e pouco estimulados podem desenvolver comportamentos destrutivos. Por isso, certifique-se de fornecer exercícios físicos e mentais adequados para manter seu cachorro saudável e feliz. “Além do exercício físico, o passeio é benéfico para socialização e estimulação mental do pet […]”, conta Wagner Brandão.

7. Não respeitar limites

Permitir que o cão faça o que quiser sem estabelecer limites leva a comportamentos desafiadores. Assim sendo, estabeleça regras claras e seja firme ao aplicá-las para ensinar limites apropriados.

8. Desconsiderar a saúde mental

Cachorros precisam de estímulos mentais, não apenas físicos. Brinquedos educativos, jogos e desafios cognitivos são importantes para manter a mente do animal ativa e saudável. “Os passeios para socialização com humanos e outros animais são essenciais para a saúde mental e ocupação do tempo ocioso, em média três vezes ao dia com intervalo de 10 a 15 minutos”, acrescenta a veterinária Rammana Silva.

9. Falta de paciência

A paciência é fundamental no treinamento de cães para construir uma relação saudável e confiante. Diante disso, evite reações impulsivas. Wagner Brandão também explica que o reforço positivo é fundamental para o treinamento eficaz.