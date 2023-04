9 exercícios para aumentar a massa muscular e ajudar a emagrecer

Além da estética, os exercícios ajudam na manutenção da saúde e melhoram o condicionamento físico

O Peck-Deck é um exercício que favorece o peitoral, enrijecendo toda a área Imagem: Vladimir Sukhachev | Shutterstock

A montagem de um treino de exercícios na academia é um processo que deve ser feito com cuidado, levando em consideração as necessidades e objetivos individuais de cada pessoa. Ademais, é importante que ele seja adequado ao nível de condicionamento físico do praticante, além de ser variado e desafiador o suficiente para promover resultados.

“O obeso, por exemplo, quer perder peso e enrijecer a musculatura. O magro quer aumentar a massa magra com definição muscular”, diz o personal trainer José Wilker. Algumas pessoas já chegam com o peso adequado à sua estatura e só precisam manter o que já possuem fisicamente. “Neste caso, o treinamento é voltado para a manutenção da saúde e melhora do condicionamento físico”, conclui o treinador.

A seguir, confira uma série de exercícios, preparados pelo personal trainer, para ilustrar um treino por estatura física. Lembre-se que é importante realizá-los com o acompanhamento de um profissional especializado para evitar acidentes!

1. Peitoral – Peck-Deck

Esse exercício é um dos queridinhos entre os frequentadores de academia, principalmente entre as mulheres. Ele favorece o peitoral, enrijecendo toda a área.

2. Dorsais/Costas – Remada Sentada

Esse exercício corrige a postura e envolve músculos primários e secundários.

3. Bíceps – Rosca Direta

Esse também é um exercício que chama muito a atenção dos atletas, por trabalhar uma parte do corpo muito visível. É um exercício propício para estimular os músculos dos bíceps.

4. Tríceps – Pulley

É um exercício muito utilizado, já que trabalha força e aumento do volume muscular da região posterior do braço.

5. Abdômen – Reto Abdominal

Esse exercício melhora a postura, fortalece a coluna vertebral e a respiração, além de contribuir para um abdômen definido.

Este exercício é ideal para quem deseja definir os glúteos e corrigir a postura (Imagem: MAD_Production | Shutterstock)

6. Glúteos – Máquina

Além de deixar o bumbum durinho, esse exercício é de extrema importância para a correção da coluna e previne dores lombares.

7. Quadríceps – Cadeira Extensora

Não é um exercício específico para o ganho de massa muscular. Ele é mais indicado para o final do treino, como isolador e lapidador do músculo.

8. Posteriores da Coxa – Mesa Flexora

Esse exercício, como o próprio nome já diz, é essencial para fortalecer a parte superior da coxa e a articulação do joelho.

9. Panturrilha – Sentado Máquina

Esse é um exercício necessário para atingir o desenvolvimento completo dos músculos inferiores da panturrilha.