9 frutas típicas do inverno para inserir na alimentação

Aproveite os benefícios que elas oferecem para uma alimentação equilibrada e saudável

A acerola é uma excelente fonte de vitamina C Imagem: Adao | Shutterstock

As frutas são uma fonte vital de nutrientes essenciais que ajudam a fortalecer o sistema imunológico, especialmente durante os meses mais frios, quando as doenças respiratórias são mais comuns. Elas são ricas em vitaminas, minerais e antioxidantes, que auxiliam na proteção contra os danos causados pelos radicais livres, fortalecem as defesas do corpo e ajudam na recuperação de doenças.

“A maior parte das cores da alimentação vem das frutas, que oferecem vitaminas e minerais não fabricados pelo organismo, mas que são essenciais à nutrição adequada e ao bom funcionamento do corpo”, explica a nutricionista Gabriela Marcelino. A seguir, veja os benefícios das frutas típicas do inverno!

1. Acerola

Essa fruta é uma excelente fonte de vitamina C, fortalecendo o sistema imunológico e auxiliando na absorção de ferro. Também é rica em antioxidantes, que combatem os radicais livres no organismo.

2. Caju

Rico em vitamina C e minerais como cálcio e magnésio, o caju fortalece o sistema imunológico, contribui para a saúde dos ossos e músculos, além de possuir propriedades anti-inflamatórias.

3. Kiwi

Contém vitaminas C e K, fibras e antioxidantes, beneficiando a saúde do sistema imunológico, a saúde da pele e a função digestiva.

4. Jabuticaba

Essa fruta nativa do Brasil é rica em antioxidantes, como antocianinas, que auxiliam na prevenção de doenças e no combate ao envelhecimento precoce.

5. Laranja

Rica em vitamina C, fortalece o sistema imunológico, auxilia na absorção de ferro e contribui para a saúde da pele. A maçã é uma fruta que contribui para a saúde cardiovascular (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

6. Maçã

Fonte de fibras solúveis e antioxidantes, auxilia na digestão, promove saciedade e contribui para a saúde cardiovascular.

7. Mexerica

Fonte de vitamina C e fibras, a mexerica auxilia no fortalecimento do sistema imunológico, na digestão saudável e na promoção da saúde cardiovascular.

8. Morango

Fonte de vitamina C, antioxidantes e fibras, auxilia na saúde cardiovascular, na função cognitiva e na redução do estresse oxidativo.

9. Uva

Fonte de resveratrol, um antioxidante poderoso, as uvas contribuem para a saúde cardiovascular, ajudando a reduzir o risco de doenças do coração. Também são ricas em fibras e vitaminas.

Varie o consumo

Gabriela Marcelino explica que as propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias são capazes de prevenir doenças crônicas. Ou seja, o consumo de frutas é capaz de melhorar a saúde de uma forma geral por meio da interação desses compostos com os processos fisiológicos do corpo. “Entretanto, é importante variar o consumo na escolha de frutas de época e as demais que podem ser encontradas o ano inteiro”, alerta.