9 hábitos para melhorar a saúde bucal

Veja atitudes para tornar o sorriso mais bonito e prevenir problemas nos dentes e na boca

Cuidados simples ajudam a manter a saúde bucal e prevenir doenças Imagem: New Africa | Shutterstock) </p>

O Dia da Saúde Bucal, celebrado mundialmente em 20 de março, é de extrema importância para a conscientização sobre a saúde da boca. A data é simbólica, mas a importância do tema é relevante o ano todo. A recente Pesquisa Nacional de Saúde Bucal – SB Brasil mostrou que aproximadamente metade dos adultos, entre 35 e 44 anos, no Brasil tem pelo menos um dente com cárie sem tratamento.

Entre as crianças a partir de 5 anos, a prevalência de um ou mais dentes com cárie não tratada foi de 41,18%. Já 36,85% entre os adolescentes com pelo menos 12 anos, possuem o problema. Das pessoas acima dos 65 anos, aproximadamente um terço possuía um ou mais dentes com cárie não tratada e 10,15% apresentaram uma ou mais consequências clínicas dessa falta de tratamento. O levantamento é realizado a cada 10 anos pelo Ministério da Saúde (MS) para avaliar as condições de saúde bucal da população brasileira.

“Os números são preocupantes, principalmente por conta das complicações e efeitos negativos para a saúde das pessoas que a falta de cuidado bucal traz”, explica a Dra. Monique Pimentel, dentista e secretária de saúde do município de Paracambi (RJ).

Consequências da falta de cuidados bucais

Mais do que uma questão estética, cuidar bem dos dentes e gengivas pode prevenir uma série de complicações que afetam não apenas a boca, mas todo o corpo. “A saúde oral vai além de ostentar um sorriso bonito; ela está diretamente relacionada ao bem-estar geral e à prevenção de doenças sistêmicas. Problemas mal tratados na região podem desencadear ou agravar doenças como diabetes, doenças cardiovasculares e até complicações durante a gravidez”, diz a Dra. Monique Pimentel.

Segundo ela, problemas bucais também impactam a alimentação. “Isso sem falar na própria nutrição da pessoa, pois quanto menos condições de mastigar, menos a pessoa consome alimentos com nutrientes necessários à composição do organismo, como carnes mais firmes, fontes de proteína”, acrescenta a dentista.

Alguns cuidados são importantes para ajudar na prevenção de problemas bucais Imagem: hedgehog94 | Shutterstock

Cuidados essenciais para uma boa saúde bucal

Além dos hábitos mais conhecidos, como escovar os dentes, usar fio dental e consultar-se com o dentista periodicamente (pelo menos duas vezes ao ano) para identificar qualquer problema antes que atinja uma gravidade maior, adotar algumas ações na rotina pode trazer muitos benefícios para a saúde da boca. Abaixo, a Dra. Monique Pimentel lista alguns deles:

1. Raspagem da língua

A língua pode acumular bactérias e restos de comida. Utilizar um raspador de língua diariamente é eficaz para remover essa camada, prevenindo o mau hálito e doenças nas gengivas.

2. Evitar tabaco e álcool

Abster-se do uso de tabaco e reduzir o consumo de álcool, pois ambos são fatores de risco para doenças bucais, como câncer de boca e doenças periodontais.

3. Massagem gengival

Massagear as gengivas com os dedos limpos ou uma escova macia ajuda a estimular a circulação sanguínea, fortalecendo as gengivas e prevenindo a gengivite.

4. Alimentos ricos em probióticos

Consumir alimentos como iogurte natural, kefir e outros probióticos auxilia no equilíbrio da flora bacteriana da boca, evitando o crescimento de bactérias prejudiciais.

5. Mastigar alimentos fibrosos

Alimentos como maçã, cenoura e pepino ajudam a limpar os dentes naturalmente, estimulando a produção de saliva e removendo resíduos alimentares.

6. Atenção aos medicamentos

Certos medicamentos podem causar ressecamento da boca, aumentando o risco de cáries. Consulte seu médico ou dentista para discutir possíveis efeitos colaterais e formas de mitigá-los.

7. Cuidado com piercings na boca

Piercings na língua ou nos lábios podem causar danos aos dentes e gengivas, além de aumentar a chance de infecções.

8. Gerenciar o estresse

O estresse pode levar a hábitos como o bruxismo (ranger os dentes), o que pode resultar em desgaste dental e dor na mandíbula. Técnicas de relaxamento podem ser úteis.

9. Limpeza profissional regular

Além das consultas de check-up, marque limpezas profissionais frequentes com seu dentista para remover tártaro e placa bacteriana que a escovação diária não consegue eliminar.

Por Mariana Paker