9 hábitos que melhoram a saúde do cérebro

Veja atitudes que ajudam a garantir o bom funcionamento cognitivo para evitar problemas futuros

O cérebro é um órgão que precisa ser estimulado Imagem: Orawan | Shutterstock

Em meio ao constante turbilhão de informações, às multitarefas e pressões do cotidiano, muitas vezes negligenciamos o que nos guia em todas as nossas ações: o cérebro. Com sua rede complexa de bilhões de neurônios, controla nossos pensamentos, emoções, memórias e nossas funções corporais mais básicas. Por isso, a seguir, confira 9 hábitos que garantem a saúde e o bom funcionamento do cérebro, essencial para uma vida plena, repleta de clareza mental, aprendizado eficiente e bem-estar emocional.

1. Alimente-se de maneira saudável

Uma dieta equilibrada e rica em nutrientes essenciais, como ômega 3, vitaminas, minerais e antioxidantes, é fundamental para a saúde do cérebro. Priorize alimentos como peixes, frutas, legumes, grãos integrais e nozes.

“A nutrição adequada e as mudanças no estilo de vida, inclusive exercícios físicos e mentais, podem contribuir bastante para o bom funcionamento do cérebro, além de facilitarem a captação de neurotransmissores essenciais à memória”, explica a nutricionista Carla de Andrade.

2. Pratique exercício físico regularmente

A atividade física regular estimula o fluxo sanguíneo e aumenta a oxigenação do cérebro, promovendo a saúde cerebral. De acordo com o neurologista clínico Christiano Tanuri, quando estimulamos o nosso cérebro com exercícios, criamos redes de conexão “que estimularão outras áreas cerebrais, ampliando a capacidade deste [do cérebro] em se adaptar ou criar estratégias que melhorem o desempenho durante uma atividade intelectual”.

3. Tenha boas noites de sono

Dormir o suficiente é essencial para o cérebro se recuperar e consolidar a memória. Procure ter uma rotina de sono regular e de qualidade, com cerca de 7 a 8 horas de sono por noite.

“Sono é uma necessidade do organismo como outra qualquer: comer, beber água, eliminações fisiológicas, entre outras. É um estado de comportamento do cérebro, em que cada pessoa possui o seu ritmo biológico e uma necessidade. O sono de uma pessoa não deve ser comparado com o de outra”, explica a especialista em sono e consultora da Philips Avent Danielle Cogo.

4. Evite o consumo excessivo de álcool

O consumo excessivo de álcool pode causar danos ao cérebro. “Apenas duas pequenas doses de álcool podem causar alterações nas áreas cerebrais responsáveis pelo processamento de informação”, diz o Dr. Fernando Gomes, médico neurocirurgião e neurocientista do Hospital das Clínicas de SP.

Consumir água regularmente é importante para a saúde do cérebro (Imagem: NopponPAT | Shutterstock)

5. Mantenha-se hidratado

A desidratação pode afetar negativamente o funcionamento do cérebro. Consumir a quantidade sugerida de água é importante para manter o bom desempenho da função cognitiva, prevenindo sintomas como cansaço, falta de atenção e falha na memória.

6. Não fume

Fumar tabaco está associado a vários problemas de saúde, incluindo danos ao cérebro. É recomendado buscar ajuda de uma equipe multidisciplinar para cessar o hábito e evitar o fumo passivo. “O ato de fumar leva ao organismo inúmeras toxinas que afetam negativamente o sistema imunológico da pessoa, deixando-a mais debilitada”, explica a psicóloga Carine Eleutério.

7. Estimule o seu cérebro

Desafie o cérebro regularmente com atividades que exigem pensamento crítico, como jogos de tabuleiro, quebra-cabeças, leitura, aprendizado de novas habilidades ou idiomas. “Quanto mais você repetir uma atividade, mais a estrutura do seu cérebro muda para se tornar eficiente nela”, afirma Werther Busato, médico clínico, especializado em Medicina Preventiva e Saúde do Trabalho.

Ele explica que a introdução de um novo costume gera a produção de dopamina, conhecida como um dos hormônios da felicidade. “Sabemos que o nosso transmissor dopaminérgico é o responsável pela nossa sensação de prazer e recompensa e é de extrema importância para nossa sobrevivência”, acrescenta.

8. Gerencie o estresse

O estresse crônico pode afetar negativamente a saúde do cérebro. Por isso, encontre maneiras saudáveis de lidar com ele, como praticar técnicas de relaxamento, meditação, yoga ou atividades de que você goste.

“A manutenção de um programa de atividades físicas regulares, especialmente as aeróbicas; tirar férias do trabalho com regularidade; sorrir, pois o riso é a face visível do bom humor, o riso faz bem à saúde e o sorriso faz bem à mente; estruturação do tempo, pois a organização das tarefas e do merecido descanso nos ajuda a reduzir o estresse; e o yoga, que tem sido recomendada como uma técnica para auxiliar no controle do estresse e outros problemas de saúde”, enumera as possibilidades o Dr. Danilo Höfling, endocrinologista e metabologista.

9. Cultive boas relações

Manter uma vida social ativa ajuda a estimular o cérebro e pode contribuir para a prevenção de doenças neurodegenerativas. Interaja com amigos, familiares e participe de atividades em grupo.