9 livros para desbravar grandes aventuras

Livros ajudam os leitores a embarcarem em histórias emocionantes Imagem: Dean Drobot | Shutterstock

As narrativas envolventes dos livros de aventura têm o poder de cativar a cada página. Seja ficção ou não, as obras convidam para embarcar em uma jornada, apresentam emoção e, por vezes, reviravoltas e personagens intrigantes. Para os leitores que buscam enigmas ou simplesmente apreciam uma boa história de aventura, segue uma seleção de 9 livros que prometem satisfazer o espírito aventureiro literário!

1. Grandes Aventuras de Sherlock Holmes

“Grandes Aventuras de Sherlock Holmes” faz um compilado de 17 contos do famoso detetive britânico Imagem: Reprodução digital | Tordesilhas

O livro compila, em 17 contos, toda a ironia, desilusão e disfarces presentes em algumas das mais famosas aventuras do célebre detetive britânico Sherlock Holmes. Caso raro na literatura, o personagem tornou-se maior que o próprio criador e atravessou o século 20 como um fenômeno pop que continua a cativar novos leitores.

2. Cães da Amazônia

“Cães da Amazônia” narra a aventura de um homem que arrisca a sua vida para encontrar a filha na Amazônia Imagem: Reprodução digital | Citadel

Esta é uma aventura rodeada de mistérios no coração da Amazônia. Depois de ser demitido do cargo que ocupou por quase toda a vida, Antônio descobre que a filha, uma bióloga ativista, foi sequestrada na Floresta Amazônica. Sem pensar duas vezes, ele decola para Alter do Chão disposto a enfrentar sozinho todos os perigos para salvar a única família que lhe resta. Corrupção, tráfico de madeira ilegal, contrabando e exploração dos povos originários são alguns dos temas presentes na obra.

3. Sozinho ao redor do mundo

“Sozinho ao redor do mundo” é um clássico de literatura de viagens Imagem: Reprodução digital | Edipro

Um clássico da literatura de viagens, este livro é um relato de Joshua Slocum, um marinheiro canadense, e a façanha dele ter sido o primeiro ser humano a dar a volta ao mundo sozinho, no veleiro Spray. O aventureiro esteve no Brasil em 1887, quando teve a embarcação naufragada na costa do Paraná. Publicada pela primeira vez em 1900, esta obra é uma narrativa sobre superação e aventura. A edição conta ainda com prefácio de Lars Grael e Murillo Novaes.

4. Lendas Brasilis

“Lendas Brasilis” apresenta seis contos do folclore brasileiro Imagem: Reprodução digital | Viseu

Quais seriam as consequências para a selva tropical se um dia os pés do Curupira ficassem para frente? O que você faria se acordasse de madrugada e se deparasse com um fogaréu no seu quintal enquanto os entes fantásticos da floresta aparecem magicamente na sua sala? Conflitos, mistérios e muitas aventuras estão condensados em seis contos do folclore brasileiro que transportam os leitores para as regiões bucólicas e nostálgicas do Brasil.

5. Contra o Gelo: Uma História de Sobrevivência no Ártico

“Contra o Gelo: Uma História de Sobrevivência no Ártico” conta a história de um explorador dinamarquês que tenta provar que a Groenlândia era um único pedaço de terra Imagem: Reprodução digital | Edições 70

Este livro de memórias acompanha o explorador dinamarquês Ejnar Mikkelsen em sua expedição a bordo do navio Alabama, iniciada em 1909. Ele almejava provar a tese de que a Groenlândia era um único pedaço de terra, não duas ilhas separadas. Na companhia do mecânico Iver Iversen, Mikkelsen protagonizou uma aventura sem precedentes, enfrentando o frio impiedoso, a fragilidade humana, o desgaste físico e mental, ataques inesperados e imprevistos de percurso, em uma luta pela sobrevivência.

6. Amazônia: um caminho para o sonho

“Amazônia: um caminho para o sonho” é repleto de conhecimento sobre a maior floresta tropical do mundo Imagem: Reprodução digital | Nova Letra

Esta é uma aventura repleta de conhecimentos históricos sobre a maior floresta tropical do mundo. No enredo, quatro amigas viajam para a região no intuito de encontrar respostas para conflitos pessoais. Durante o percurso, elas conhecem curiosidades sobre a Amazônia, escritas a partir de pesquisa documental e do estudo de campo da autora. Com isso, os leitores são apresentados a histórias de lideranças indígenas, costumes da população e outros temas.

7. Guerra dos Mil Povos

“Guerra dos Mil Povos” narra a história de um famoso guerreiro português Imagem: Reprodução digital | Víktor Waewell

Este livro é ambientado em pleno século 16, quando estava em curso a Confederação dos Tamoios, a maior revolta indígena do Brasil. Construída por meio de extensa pesquisa documental do autor best-seller Víktor Waewell e da revisão de historiadores, a obra narra a vida do guerreiro português Afonso. Ele chega ao país depois de vender a armadura, mas se encontra no meio de uma grande batalha naval e se apaixona por Aiyra, uma nativa em busca de vingança.

8. Mesmo se a Tempestade Chegar

“Mesmo se a Tempestade Chegar” narra a história de Soulfly que tenta desvendar o seu passado após perder a memória Imagem: Reprodução digital | Têmpora Criativa

Imagine acordar em uma cama de hospital sem nenhuma memória e apenas o nome de uma mulher vem à cabeça. Essa é a situação do protagonista Soulfly no início do livro. Na necessidade de recuperar os fragmentos do próprio passado, descobre um envolvimento pessoal com os Salvadores da Terra, grupo extremista responsável por manipular energias e que pretende destruir o planeta.

9. Ao Vivo da Ucrânia

“Ao Vivo da Ucrânia” mostra os bastidores da guerra na Ucrânia Imagem: Reprodução digital | Matrix

Um relato corajoso do jornalista brasileiro João Alencar mostra os bastidores da guerra na Ucrânia. O autor foi testemunha dos momentos-chaves desse conflito desde o início da Revolução Maidan, em 2013, a anexação da Crimeia, em 2014, até a invasão russa, em 2022. Na história, esse episódio ficará para sempre gravado como um testemunho cruel da capacidade humana de destruição e sofrimento. Em meio à carnificina, a obra traz testemunhos em primeira mão.

Por Genielli Rodrigues