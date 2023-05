9 mitos e verdades sobre alimentos emagrecedores

Especialistas esclarecem as principais dúvidas sobre os alimentos que prometem eliminar peso

Uma alimentação pobre em fibras pode resultar em prisão de ventre, o que, consequentemente, aumenta a barriga Imagem: Monticello | Shutterstock

Além de investir na prática de exercícios físicos, aqueles que pretendem emagrecer ou eliminar gordura da região abdominal também precisam ter uma alimentação balanceada. Para isso, é necessário conhecer as características nutricionais dos alimentos que serão ingeridos.

A seguir, Eliana de Aquino Bonilha, nutricionista e professora da área da saúde, e Roseli Rossi, nutricionista especializada em nutrição funcional, esclarecem mitos e verdades referentes aos alimentos que são considerados “mocinhos” e “vilões” da dieta.

1. Sopas e shakes emagrecem?

Não exatamente. Eliane de Aquino Bonilha explica que sopas e shakes podem ser utilizados para substituir refeições muito calóricas, mas que não colaboram com a perda de peso a longo prazo.

2. Iogurtes probióticos diminuem a barriga?

Não necessariamente. Roseli Rossi comenta que esses iogurtes até diminuem a barriga, mas só aquela que está inchada devido ao acúmulo de fezes. “Esses produtos não combatem a gordura da barriga, apenas contribuem para o funcionamento do intestino”, completa.

3. Chás ajudam a emagrecer?

Sim, porém não é qualquer chá. “Somente o chá-verde (acelera o metabolismo) e o de hibisco (diurético) auxiliam no processo de emagrecimento”, responde Roseli Rossi. Ela explica que esses chás têm uma substância chamada lipozene, que quebra a gordura dos alimentos que ingerimos.

4. Uma alimentação rica em fibras ajuda a perder a barriga?

Sim. Eliane de Aquino Bonilha esclarece que uma alimentação pobre em fibras pode resultar em prisão de ventre, o que, consequentemente, aumenta a barriga. Por isso, o consumo de fibras ajuda a diminuir o volume do abdome. Entretanto, ela alerta: “o excesso de fibras causará outro incômodo: a flatulência, ou seja, a formação de gases”. Barra de cereal pode auxiliar no processo de emagrecimento (Imagem: Nadianb

| Shutterstock)

5. Barrinha de cereal ajuda a emagrecer?

Não exatamente. “Emagrecer significa comer menos e gastar mais. A barrinha pode fazer parte de uma dieta balanceada para substituir um lanche, pois ela é rica em fibras e consegue trazer a sensação de saciedade. Entretanto, ela só auxilia no emagrecimento se estiver combinada com uma dieta balanceada”, explica Roseli Rossi.

6. A cerveja é inimiga de quem deseja um abdome chapado?

Sim, e as outras bebidas alcoólicas também. “Todas têm alto teor calórico, por isso fazem a barriga crescer. Sem falar que causam flacidez e celulite, pois o álcool estimula a produção de radicais livres”, alerta a nutricionista Roseli Rossi.

7. É melhor trocar o açúcar pelo adoçante?

Sim, isso porque o açúcar faz com que o organismo acumule gordura na barriga, já o adoçante, não. “O adoçante não contém teor calórico e, por isso, não há como o organismo acumular gordura”, exemplifica Roseli Rossi.

8. Refrigerante diet/light ajuda a perder barriga?

Não exatamente. A nutricionista Eliane de Aquino Bonilha concorda que refrigerantes diet/light têm baixo teor calórico. Porém, ela dá um aviso: “quando uma pessoa consome o refrigerante na refeição, ela tem a sensação de que há espaço no estômago, o que pode fazer com que ela coma mais do que deveria. Consequentemente, essa ação aumentará o peso e a barriga”.

9. Trocar o açúcar branco pelo mascavo é uma boa alternativa para emagrecer?

Não diretamente. O açúcar mascavo tem menos calorias do que o açúcar branco, porém seu poder adoçante é menor. “Para dar o mesmo sabor do açúcar comum, nós usamos uma quantidade muito maior do mascavo”, alerta Eliane de Aquino Bonilha. A nutricionista lembra que a melhor alternativa para emagrecer é diminuir a quantidade do uso de qualquer açúcar.