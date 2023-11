9 sinais de um relacionamento abusivo

Especialista explica como identificar atitudes tóxicas e violentas na relação

Agressão física não é o único sinal de um relacionamento abusivo Imagem: 1Pormezz | Shutterstock

O caso de violência doméstica contra a apresentadora Ana Hickmann faz um alerta importante sobre os relacionamentos abusivos: agressão não é só física, mas também psicológica. Além disso, em muitos casos, bater não é o primeiro sinal que o abusador dá.

Segundo o boletim “Elas vivem: dados que não se calam”, feito pela Rede de Observatórios da Segurança, foram registrados 2.423 casos de violência contra a mulher em 2022, 495 deles feminicídios. Por isso, é importante reconhecer atitudes abusivas antes que elas evoluam.

A seguir, a psicanalista Elizandra Souza aponta 9 sinais para você reconhecer que está em um relacionamento abusivo.

1. A culpa é sempre sua

Nestes casos, a pessoa costuma ser manipuladora. “Por isso, ela coloca a culpa sempre em você. Nunca assume o erro. Ela sempre está certa e sempre vai fazer você se sentir mal. E vai fazer isso de um jeito que aparentemente será inocente: usando das palavras”, explica a especialista.

2. Ciclo de mentiras

A contradição, segundo a psicanalista, é um grande sinal nos diálogos. “A pessoa está sempre caindo em contradição. Sempre mentindo. Você descobre a verdade, e ela manipula a situação para te culpar”, conta.

3. A pessoa age de forma passivo-agressiva

O confronto nunca é direto. A pessoa passivo-agressiva nunca vai dizer nada diretamente. Ela vai achar formas dissimuladas de se comunicar.

4. A sua privacidade não é respeitada

A desconfiança está sempre presente, levando a atos que infringem a privacidade do parceiro(a). “Se o seu parceiro mexe nas suas coisas, pede a senha do seu celular, do e-mail, das redes sociais e não respeita o seu espaço, você pode estar em um relacionamento abusivo. A privacidade e a individualidade dentro da relação precisam ser respeitadas”, diz Elizandra Souza.

5. Ciúme excessivo

De acordo com a profissional, é normal quando sentimos medo de perder a pessoa que amamos, no entanto, ela explica que “isso não pode virar um argumento para controlar a tomada de decisão do outro, agressões, ofensas ou invasão de privacidade, é excessivo”, expõe.

Querer controlar as ações do outro e infringir a sua individualidade é uma marca forte dos relacionamentos abusivos Imagem: O.darka | Shutterstock

6. Controle

Além de querer ter acesso a tudo do parceiro, a pessoa também pode querer comandar a vida do outro. “Que roupas vestir, onde pode ir, quais atividades fazer e até, em casos mais extremos, que trabalhos a outra pessoa pode ou não ter. Novamente, em um relacionamento saudável é preciso respeitar a individualidade”, explica a psicanalista.

7. Chantagem

A manipulação é uma ferramenta central no relacionamento abusivo. “Se a parceira não aceita de forma pacífica o que é cobrada, o abusador costuma, então, usar de chantagem para conseguir o que quer”.

8. Destruir a autoestima

Segundo a especialista, no início do relacionamento a pessoa te faz pensar que você é incrível, mas depois começa a boicotar a sua autoestima com “críticas construtivas”.

9. Controle financeiro ou falta de clareza sobre as finanças

A dependência financeira também é uma marca característica dessas relações. “Quando uma tem que pedir dinheiro para tudo, passa a existir espaço para que a outra pessoa negue e, assim, decida o que a companheira pode ou não fazer”, enuncia a profissional.

Por Sarah Monteiro