9 sinais que indicam que a criança está sofrendo bullying na escola

Mudanças de humor e queda no desempenho escolar exigem atenção dos pais e responsáveis

O bullying prejudica a saúde mental e o desenvolvimento escolar das crianças Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) </p>

O bullying é um problema social e educacional grave, que precisa ser observado e enfrentado de maneira consciente. Identificar seus sinais e compreender suas diferentes formas de manifestação é fundamental para agir no momento certo e reduzir os danos que ele causa.

Quando professores, alunos e famílias sabem como intervir, torna-se possível diminuir os conflitos e promover atitudes de respeito e empatia. Dessa forma, a escola pode se transformar em um ambiente seguro, acolhedor e saudável, no qual todos tenham a oportunidade de aprender e conviver em harmonia.

Tipos de bullying

Além do bullying físico, que envolve agressões como empurrões, socos ou qualquer tipo de violência corporal, existe o bullying verbal, marcado por apelidos pejorativos, xingamentos e humilhações. Também há o bullying psicológico, no qual a vítima é isolada, excluída ou manipulada para se sentir inferior. Outra forma bastante comum é o bullying virtual, conhecido como cyberbullying, que acontece em redes sociais, aplicativos de mensagens e outros ambientes digitais, expondo a vítima a constrangimentos públicos.

Por fim, existe ainda o bullying social, em que o agressor procura prejudicar a imagem ou as relações da vítima dentro de um grupo. “O bullying social é um dos mais difíceis de identificar porque costuma acontecer de forma discreta, quase escondida. Muitas vezes isola o aluno e ainda influencia outros colegas a não incluírem essa pessoa no grupo”, explica a psicopedagoga e escritora infantil Paula Furtado.

Com isso, a criança passa a se sentir solitária. “Aos poucos, ela vai ficando cada vez mais sozinha, sem provas concretas do que está acontecendo, já que tudo é muito velado; é um isolamento. Esse tipo de situação é chamado de ‘bullying da invisibilidade’ — e é algo muito triste”, acrescenta a especialista.

Sinais de que a criança é vítima de bullying

A psicopedagoga explica que os sinais de que uma criança está sofrendo bullying na escola são perceptíveis. Alguns exemplos são:

Tristeza, medo ou ansiedade para ir à escola; Queda no rendimento escolar; Insônia; Apatia; Vontade de se isolar; Irritabilidade; Agressividade ou dores físicas sem causa aparente; Cansaço constante; Autodepreciação.

O acompanhamento profissional é essencial para crianças vítimas do bullying Imagem: Dragana Gordic | Shutterstock

Responsabilidade de todos

Quando uma criança muda de comportamento de repente, é hora de investigar. Segundo Paula Furtado, nesse momento, é essencial contar com uma abordagem multidisciplinar que envolva:

Psicoterapia ou arteterapia para elaborar emoções e resgatar a autoestima;

Psicopedagogia se houver impacto na aprendizagem ou na motivação escolar;

Acompanhamento médico para avaliar sintomas físicos e seu vínculo com o emocional;

Participação da escola e da família com escuta ativa, acolhimento e mudança de postura frente ao problema.

“Infelizmente, esse é um tema que continua em evidência e as crianças ainda sofrem com isso. Por isso, é urgente transformar palavras em ações, com palestras, dinâmicas e atividades inclusivas que mobilizem a comunidade escolar e a sociedade como um todo”, pontua a psicopedagoga

Por Elenice Costola