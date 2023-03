Abdominal hipopressivo: conheça a técnica que ajuda a reduzir medidas

O exercício querido por famosas também oferece diversos benefícios para a saúde

É importante estar acompanhado de um profissional para executar o exercício de forma certa Imagem: goffkein.pro | Shutterstock)

Encolher a barriga na hora de tirar as fotos é muito comum, principalmente quando você não está feliz com a gordura abdominal que insiste em aparecer, mesmo praticando exercícios físicos. Porém, o que muitos não sabem é que alguns tipos de movimentos feitos com o corpo podem ajudar a eliminar algumas medidas.

Ao contrair a barriga, de forma correta e sob orientação de um profissional, você está praticando “abdominal hipopressivo” – ou ginástica hipopressiva -, que trabalha o fortalecimento da musculatura do abdômen. A técnica ajuda a diminuir dores nas costas e, ao mesmo tempo, auxilia na eliminação de medidas na cintura, principalmente para mulheres no pós-parto. Não é à toa que esse exercício se tornou o queridinho dos famosos.

Como funciona o hipopressivo?

Segundo Julia Borges, fisioterapeuta especialista em diástase e hipopressivo, o abdominal hipopressivo é um exercício que trabalha a postura corporal e a respiração com o vácuo abdominal (quando sugamos a barriga para dentro). Com mais de 55 posturas, cada uma com sua função, o exercício é um trabalho contínuo de aperfeiçoamento. Isso porque, para que tenha resultado, é necessário que o músculo seja ativado corretamente.

Contudo, muito cuidado na hora de praticar. Julia explica que é sempre importante estar acompanhado de um profissional para executar a abdominal hipopressiva de forma correta: “você deve iniciar sempre com um profissional licenciado pelo método – para sua segurança e para poder usufruir de todos os benefícios que a técnica proporciona”.

Principais benefícios

Além das vantagens relacionadas à parte estética, o hipopressivo possui múltiplos benefícios que podem te ajudar a ter uma vida mais saudável e mais disposição no seu dia a dia. Como exemplos, pode-se citar a melhora da postura corporal, a prevenção e o tratamento de incontinência urinária.

Confira, a seguir, mais alguns benefícios listados por Julia Borges:

Trata diástase;

Melhora o funcionamento do intestino;

Melhora a respiração;

Alivia cólicas menstruais;

Melhora o desempenho sexual e esportivo.

Apesar dos inúmeros benefícios, o hipopressivo não é recomendado para qualquer pessoa (Imagem: Jade ThaiCatwalk | Shutterstock)

Abdominal hipopressivo emagrece?

Um dos mitos em que a maioria das pessoas acreditam sobre o hipopressivo é que ele emagrece, mas, apesar de diminuir a circunferência da cintura, o exercício não ajuda a emagrecer. Ele apenas realiza o trabalho de reposicionar os órgãos internos para diminuir a pressão abdominal.

Logo, a prática não reduz a porcentagem de gordura corporal ou define o abdômen. Por isso, se você quer obter resultado com esse tipo abdominal, é necessário associar a prática com uma alimentação regrada e a prática de exercícios os quais promovam a queima de gorduras.

Cuidados importantes

Apesar dos inúmeros benefícios, o hipopressivo não é recomendado para todo mundo, por isso é tão importante consultar um especialista. Pessoas com pressão alta, por exemplo, não devem praticar esse exercício, visto que a técnica eleva a pressão arterial e ela pode demorar para normalizar.

Outro grupo que também deve evitar a abdominal hipopressiva são as grávidas. Isso se dá porque não é possível prever se o exercício pode iniciar contrações no útero, influenciando um parto prematuro ou aborto.

Hipopressivo e pós-gestação

Nos últimos tempos, a técnica também tem se tornado a queridinha entre as famosas para recuperar a definição do corpo após a gravidez e evitar a diástase. A exemplos de Eliana, Thais Fersoza, Gisele Bundchen e Thais Pacholeck, você já pode concluir que a abdominal hipopressiva ajuda muito no pós-parto, e a fisioterapeuta Julia Borges explica o motivo.

“Eu gosto de falar que todas as mamães no pós-parto devem fazer o hipopressivo, por vários motivos, como: melhora a postura (que foi e continuará sendo sobrecarregada por conta do bebê), reposiciona os órgãos internos (que ficaram fora do lugar devido à gestação) e o principal: é um momento da mamãe. Afinal, ela também precisa de cuidados, é um tempo só para ela! E pode ser feito em casa e não requer muito tempo”, conclui a profissional.

Julia Borges (Imagem: Julia Borges)

Formada em Fisioterapia desde 2009. Licenciada pelo Hipopressivo Brasil e LPF – Low Pressure Fitness, atua exclusivamente com o método hipopressivo desde 2018, atendendo alunas presencialmente e online, dentro e fora do Brasil. Especialista no tratamento da diástase pela Diástase Academy.