Águas de São Pedro: conheça esse destino no interior de São Paulo

Praça Dr. Otávio Moura Andrade, Águas de São Pedro Imagem: AerialProjects | Adobe Stock

Águas de São Pedro está localizada a apenas 185 km de São Paulo, é uma estância hidromineral considerada cidade-saúde, devido às águas medicinais. Os banhos de águas medicinais fizeram fama da estância desde a década de 20 e ainda são sua atração principal.

Muitas pessoas vão à cidade ainda hoje em busca de tratamento alternativo para doenças de pele e problemas reumáticos, por exemplo. Mas as piscinas também são uma boa pedida para quem deseja apenas relaxar. O clima da cidade ajuda nessa tarefa.

Lugar ideal para relaxar

Águas de São Pedro é o menor município do Brasil, com apenas 3,6 km², e mantém a tranquilidade na medida para uma fuga da cidade grande. Já as crianças – que de descanso geralmente querem distância – podem se esbaldar nas pracinhas espalhadas pela cidade, nas piscinas do parque aquático, além dos passeios de trenzinho.

Águas de São Pedro é, portanto, uma cidade charmosa, tranquila, aconchegante e muito receptiva. O lugar ideal no interior de São Paulo para passear com a família aos finais de semana ou nas férias de julho, por exemplo.

O destino é ideal para relaxar, comer bem e aproveitar todos os benefícios das águas medicinais. Separamos aqui algumas dicas do que fazer por lá, para você poder aproveitar ao máximo seu passeio, curtindo tudo que a cidade tem a oferecer. Confira as dicas e bom passeio.

Um pouco sobre a história de Águas de São Pedro

Águas de São Pedro é considerada uma das melhores cidades para se viver no estado de São Paulo. Foi construída com a finalidade específica de ser um local de cura, lazer e garantia de qualidade de vida. Faz limite de território somente com o município de São Pedro, não existe indústria nem zona rural. A cidade tem sua economia voltada exclusivamente ao turismo.

Águas de São Pedro foi fundada em 1948, mas sua história começa na década de 20, quando na busca por petróleo foram achados lençóis de águas minerais. O fazendeiro Angelo Franzin, curado do reumatismo usando apenas água sulfurosa, construiu em madeira o primeiro balneário.

Tempos depois o Doutor Octavio Moura Andrade, vendo o poder das águas medicinais, se dispôs a criar uma nova cidade, para que esse elemento de cura fosse colocado à disposição de todos os interessados em ter uma vida mais saudável.

A cidade foi projetada de forma única, preservando ao máximo suas águas milagrosas. Na fundação de Águas de São Pedro, foi inaugurado o grande Hotel, como marco inicial de sua construção, a estância hidromineral de cura e repouso. Hoje, a cidade conta com uma enorme variedade de comércios, bares, restaurantes, meios de hospedagem e atrativos para receber todos os visitantes da melhor forma possível.

Spa Thermal

O Spa Thermal é o principal atrativo de Águas de São Pedro, e você não pode deixar de conhecer. Atrai pessoas do mundo todo, que vêm para tomar os famosos banhos medicinais. Além disso, o local possui três fontes de água: Juventude, Gioconda e Almeida Salles, onde é possível degustar de todas elas, que são conhecidas pelo poder de remissão de dores e doenças.

Os banhos termais, com água sulfurosa, acontecem em cabines individuais e fechadas, têm duração de aproximadamente 20 minutos e são feitos por imersão. O banho auxilia no tratamento de saúde, beleza e bem-estar. É uma experiência muito interessante, você sai de lá renovado. Além dos banhos, são oferecidos diversos tipos de massagens, esfoliação, limpeza de pele e combos com descontos e valores especiais.

Localização: Av. Carlos Mauro, 213.

Praça Dr. Otávio Moura Andrade

A Praça Doutor Otávio Moura Andrade é um dos principais cartões-postais de Águas de São Pedro, um espaço muito gostoso e bonito, ideal para descansar e curtir o espetáculo das fontes, que funcionam em horários específicos, dando um ar ainda mais especial à cidade. Então fique atento aos horários e não deixe de visitar a praça, localizada em frente ao Spa Thermal.

Localização: Av. Carlos Mauro, 308 – Centro.

Fontanário Municipal

Fontanário Municipal, Águas de São Pedro (Imagem: Hannytta Medici | Shutterstock)

O Fontanário Municipal é um espaço muito lindo em Águas de São Pedro, lá também é possível degustar as famosas águas minerais e medicinais da cidade, com as três fontes da cidade: Fonte da Juventude, Fonte Gioconda e a Fonte Almeida Salles.

Localização: Rua Joviano Nouer, 490 – Centro.

Fonte da juventude

É a mais famosa, considerada a segunda em teor de enxofre no mundo, é indicada para tratamento de reumatismo, alergia, diabetes, asma, colites, moléstias da pele, intoxicação e inflamação.

Fonte da Gioconda

Indicada para tratamento de males no fígado, na vesícula biliar e nos intestinos.

Fonte Almeida Salles

Evita azia, excesso de acidez gástrica e diabetes.

Onde comer em Águas de São Pedro?

Além das águas medicinais, Águas de São Pedro tem outro tesouro escondido: sua gastronomia. Por lá, você vai encontrar restaurantes, bares, adegas, bistrôs, cafés e muito mais; com os produtos da melhor qualidade e um atendimento todo especial.

Lá do Divino

Restaurante do Lago

Villa Tardivelli

Passeio de trenzinho

O passeio de trenzinho temático é uma ótima opção para conhecer Águas de São Pedro. Ele passa pelos principais pontos turísticos, contando sobre a história e as curiosidades da cidade. Funciona durante os finais de semana, feriados, temporada de inverno e férias. Durante a semana, somente por meio de agendamento de grupos.

Localização: Av. Carlos Mauro, 511 – Centro. Praça em frente ao Spa Thermal.

Guia Bikers

Outra forma de conhecer a cidade é a partir do Guia Bikers, com passeios e trilhas de bicicleta por diferentes rotas e níveis, com passeios de 20 km até 80 km. A trilha fácil de 20 km é voltada para iniciantes, incluindo crianças (a partir de 12 anos), passando pelos principais pontos de Águas de São Pedro, com duração aproximadamente de 3 horas. Fizemos o passeio de 20 km com o Fabinho, guia super gente boa. Foi muito legal, conhecemos outro lado da cidade fora do centro.

Informações: Fabinho (19) 99100-666

Fonte Almeida Salles

Caminho para ponto turístico em Águas de São Pedro (Imagem: Hannytta | Adobe Stock)

A Fonte Almeida Salles foi encontrada durante uma perfuração em 1920. Hoje é um ponto turístico de Águas de São Pedro, lá é possível provar a água diretamente da fonte. Suas águas são indicadas para o tratamento de azias, excesso de acidez gástrica, diabete, cálculos renais. Além disso, a fonte é linda, com decoração e estilo romano representando as quatro estações do ano, com estátuas da deusa Vênus.

Localização: Rua Noventa e Seis, 52.

Thermas Water Park

O Thermas Water Park é o maior complexo de lazer e entretenimento do estado de São Paulo, localizado a apenas 10 minutos de Águas de São Pedro. Possui incríveis pistas de toboáguas, parque aquático infantil, rampa de boias, piscina de ondas, além da fazenda de minianimais, exposições, churrasqueiras, chalés, camping e muito mais. Fizemos o voo panorâmico de helicóptero, que sobrevoa o parque, mostrando seu tamanho e sua beleza.

Outros pontos turísticos

Alguns outros pontos em Águas de São Pedro que você pode conhecer:

Relógio do Sol

Capela Nossa Senhora Aparecida

Represa das Palmeiras

Portal da Casa do Fundador

Parque das Águas

Horto Municipal

Melhor época para visitar Águas de São Pedro

Águas de São Pedro tem um clima típico do interior de São Paulo — mais seco e com temperaturas amenas no inverno, e o verão chuvoso e quente. A cidade é muito visitada aos finais de semana, feriados e períodos de férias escolares.

Como chegar a Águas de São Pedro?

A 185 km da cidade de São Paulo, Águas de São Pedro é facilmente acessível em uma viagem de carro. A partir da capital paulista, siga pela Rodovia dos Bandeirantes até Santa Bárbara d’Oeste. Depois, no sentido de Piracicaba, siga pela Rodovia Luiz de Queiroz. Na sequência, pegue a Rodovia Geraldo de Barros no sentido de São Pedro.

Como se locomover pela cidade?

Águas de São Pedro é uma cidade tranquila, segura e superfácil de andar, tudo fica em torno da Avenida Carlos Mauro, os restaurantes, as lojinhas, os hotéis e as atrações da cidade. Então, não há necessidade de andar de carro por lá, dá para conhecer a pé, de bike ou de trenzinho.

Quem for de carro pode deixá-lo no estacionamento do hotel durante toda estadia e conhecer a cidade a pé, sem problemas. Até porque, aos finais de semana, é complicado encontrar uma vaga nas ruas. Quem for de ônibus também não terá problemas, pois a rodoviária fica localizada bem no centro, próximo aos hotéis e principais atrativos da cidade. Então, dá para se deslocar até o hotel sem problema.

Localização: Rodovia SP 304, Km 189 – Fazenda Limoeiro – São Pedro.

Onde se hospedar em Águas de São Pedro?

O Grande Hotel São Pedro oferece serviço impecável na pequenina estância do interior. Uma verdadeira proposta para a sua hospedagem para as férias, ou final de semana, pode ser uma grata surpresa ficar alguns dias no Grande Hotel São Pedro.

Ideal para o descanso dos adultos e com programação recheada para os pequenos, além do alto padrão nos serviços, no atendimento, no lazer, na gastronomia e no conforto deste hotel que, desde a década de 40, oferece uma experiência ímpar, na estância hidromineral de Águas de São Pedro.

Por Cláudio Lacerda Oliva – revista Qual Viagem