Alimentação equilibrada ajuda a controlar o diabetes

Uma dieta apropriada é essencial para evitar que a doença saia do controle

Uma alimentação equilibrada ajuda a manter a doença sob controle Imagem: ilona.shorokhova | Shutterstock

O diabetes é uma doença crônica que afeta a maneira como o corpo regula os níveis de açúcar no sangue. Quando não controlado, pode levar a complicações graves, como doenças cardíacas, danos nos rins, problemas de visão e neuropatia. Por isso, o tratamento, na maioria das vezes, envolve monitoramento regular dos níveis de açúcar no sangue, alimentação saudável, exercícios físicos, medicamentos e, em alguns casos, a administração de insulina.

O cuidado com a alimentação, em especial, desempenha um papel fundamental no controle do diabetes. Nesse caso, é muito importante que o paciente seja encaminhado para um nutricionista, a fim de que esse profissional elabore uma dieta apropriada para o controle do problema. Isso porque escolher uma dieta adequada pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue, melhorar a sensibilidade à insulina e prevenir complicações relacionadas à doença.

Atenção especial com a alimentação

Uma medida importante para os pacientes diabéticos, de acordo com a nutricionista Pollyanna Ayub, é o fracionamento das refeições. O ideal é comer de cinco a seis vezes durante o dia. Além disso, é importante controlar o consumo de carboidratos, proteínas, gordura e principalmente melhorar a qualidade desses macronutrientes.

Uma das maiores dificuldades do diabético costuma ser em relação aos doces, mas não é necessário cortá-los da alimentação. “O consumo de doces não é proibido. Tem que haver uma moderação no consumo e troca do doce tradicional pelo diet, sempre tentando evitar o consumo diário”, alerta Pollyanna Ayub.

Diabéticos devem evitar comer doces que contenham açúcar refinado (Imagem: Fascinadora | Shutterstock)

Perigos do açúcar para os diabéticos

Pacientes diabéticos não podem comer doces que contenham açúcar, sob o risco de descontrole da doença. “O açúcar refinado é um carboidrato simples, que é rapidamente absorvido e faz com que a glicemia suba rapidamente. Cada pico de glicemia no sangue do paciente lesa, aos poucos, seus órgãos”, complementa a endocrinologista Claudia Liboni.

Substituir os doces tradicionais pela versão diet é fundamental para garantir a saúde, sempre se certificando de que não há adição de açúcar. O mais importante é que o diabético controle as quantidades dos alimentos ingeridos ao invés de excluí-los completamente da dieta.

O que comer?

Deise Regina Baptista, professora do Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Paraná, sugere que mulheres com diabetes consumam três tipos de carboidrato, pertencente ao grupo do amido, fruta ou leite, nas grandes refeições, como café da manhã, almoço e no jantar; e uma opção de carboidrato nos intervalos, como lanche da manhã, lanche da tarde e na ceia.

Já os homens devem consumir quatro tipos de carboidrato nas grandes refeições e duas opções de carboidrato nos intervalos. “É recomendável, no entanto, a consulta com um nutricionista para fazer a elaboração de um plano alimentar individualizado, ou seja, respeitando as preferências alimentares, faixa etária, hábitos, horários da alimentação, atividade física etc.”, aconselha a profissional.