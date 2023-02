Alimentos funcionais: entenda o que são e conheça os benefícios

Eles ajudam na manutenção da saúde e possuem funções nutricionais

Alimentos funcionais oferecem inúmeros benefícios para o corpo Imagem: Shutterstock

Os alimentos funcionais são aqueles que produzem efeitos benéficos no organismo, auxiliando na manutenção da saúde. Todos os alimentos têm propriedades nutricionais, mas alguns possuem elementos com funções particulares e são classificados como funcionais.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) define alimento funcional aquele alimento ou ingrediente com propriedades funcionais e/ou de saúde. Além disso, além de funções nutricionais básicas, quando se tratar de nutriente, ele deve produzir efeitos metabólicos, fisiológicos e benéficos à saúde, bem como ser seguro para consumo sem supervisão médica. “Quando consumido na dieta habitual, porém, a eficácia e a segurança desses alimentos devem ser asseguradas através de estudos científicos”, alerta a nutricionista Gabriela Marcelino.

Alimentação para a prevenção de doenças

Com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros e, ao mesmo tempo, o crescente aparecimento de doenças crônicas, o papel da alimentação equilibrada na manutenção da saúde tem despertado interesse pela comunidade científica, a qual tem produzido inúmeros estudos com o intuito de comprovar a atuação de certos alimentos na prevenção de doenças.

“O termo ‘alimentos funcionais’ foi primeiramente introduzido no Japão, em meados dos anos 1980. Após um longo período de trabalho, em 1991, a categoria foi regulamentada, recebendo a denominação de Foods for Specified Health Use (FOSHU); a tradução da expressão para o português é Alimentos Funcionais ou Nutracêuticos”, conta Gabriela Marcelino.

Alimentos funcionais são representados por frutas, legumes e vegetais (Imagem: Shutterstock)

Papel contra doenças

Segundo a nutricionista, vários países já têm uma legislação específica e, no Brasil, as regras foram instituídas a partir de 1999, pelo Ministério da Saúde, por meio de resoluções específicas. “Os alimentos funcionais têm sido muito estudados, pois, apesar de não curarem doenças, apresentam componentes ativos que podem ser capazes de prevenir ou reduzir o risco de algumas delas. Entre as doenças mais investigadas, estão as cardiovasculares, o câncer, a hipertensão, o diabetes, as doenças inflamatórias intestinais, certas doenças reumáticas, entre outras”, acrescenta Gabriela Marcelino.

Tipos de alimentos funcionais

A recomendação para uma alimentação saudável é o consumo frequente de verduras, legumes, frutas, cereais e grãos integrais, principalmente a soja e os peixes ricos em ômega 3, como atum, sardinha, salmão e truta. “Alimentos funcionais podem apresentar resultados positivos quando fazem parte de uma alimentação equilibrada e balanceada”, aponta Gabriela Marcelino.