Jovem Pan > Edicase > Culinária > Almoço saudável: 4 receitas com agrião para fortalecer a imunidade

Almoço saudável: 4 receitas com agrião para fortalecer a imunidade

Deixe suas refeições mais nutritivas e saborosas com essa hortaliça cheia de frescor e benefícios

  • Por EdiCase
  • 27/11/2025 12h00 - Atualizado em 27/11/2025 15h12
  • BlueSky
Salada de agrião com beterraba e sementes de girassol Salada de agrião com beterraba e sementes de girassol Imagem: Charlotte Lake | Shutterstock

O agrião é uma das folhas mais nutritivas e funcionais da cozinha, rico em vitaminas C e A, minerais e antioxidantes que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e aumentar a vitalidade do corpo. Versátil e de sabor marcante, ele combina com pratos quentes e frios, trazendo cor e frescor para as refeições. Tudo isso de forma prática para facilitar o dia a dia.

A seguir, confira 4 receitas saudáveis que destacam todo o potencial do agrião para você incluir no seu cardápio!

Salada de agrião com beterraba e sementes de girassol

Ingredientes

  • 1 maço de agrião
  • 1 beterraba descascada e cortada em cubos
  • 2 colheres de sopa de sementes de girassol
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de vinagre balsâmico
  • Sal a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em água corrente, lave bem o agrião e seque delicadamente. Coloque-os em um prato e reserve. Em uma panela de pressão, cozinhe os cubos de beterraba com água e sal, em fogo médio, por 6 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair, escorra e distribua os cubos de beterraba por cima das folhas de agrião. Salpique com sementes de girassol e tempere com azeite de oliva, vinagre balsâmico e sal. Sirva em seguida.

Arroz com agrião e queijo cottage

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de cebola descascada e picada
  • 1 xícara de chá de agrião picado
  • 2 colheres de chá de azeite de oliva
  • 1 xícara de chá de arroz integral
  • 3 xícaras de chá de caldo de legumes
  • 100 g de queijo cottage
  • Sal a gosto
  • Água 

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure levemente a cebola. Adicione o arroz integral e mexa até começar a brilhar. Acrescente o caldo de legumes e o sal e cozinhe até secar e o arroz ficar macio. Quando o arroz estiver quase al dente, junte o agrião, misture delicadamente e cozinhe até as folhas murcharem. Finalize com o queijo cottage. Sirva em seguida.

Creme de agrião Imagem: Hans Geel | Shutterstock

Creme de agrião

Ingredientes

  • 1 maço agrião
  • 2 batatas descascadas e picadas
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 3 xícaras de chá de caldo de legumes
  • 1/2 xícara de chá de iogurte natural
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 fatia de pão integral torrado
  • 1 rodela de queijo de cabra

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Adicione as batatas e o caldo de legumes e cozinhe até ficarem macias. Acrescente o agrião e cozinhe até as folhas murcharem. Desligue o fogo, aguarde amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter um creme homogêneo e retorne a panela. Junte o iogurte natural e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva acompanhado com a torrada e o queijo.

Omelete com agrião e cogumelo

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 1 punhado de agrião picado
  • 1/2 xícara de chá de cogumelo paris fatiado
  • 1 colher de chá de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o cogumelo até dourar. Em um recipiente, bata os ovos com sal e pimenta-do-reino e despeje na panela. Acrescente as folhas de agrião por cima e reduza o fogo. Cozinhe até a omelete firmar. Dobre delicadamente e sirva em seguida.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >