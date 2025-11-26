Almoço saudável: 5 receitas com frango ricas em proteínas
Veja como preparar pratos saborosos e nutritivos para incluir na dieta
O frango é um dos alimentos mais completos para quem busca uma alimentação equilibrada e prática. Rico em proteínas, contribui para a construção e manutenção dos músculos, ajuda a prolongar a sensação de saciedade e fornece energia para as atividades do dia. Versátil e fácil de preparar, permite combinações variadas com legumes, grãos e verduras, resultando em pratos saborosos, práticos e ideais para uma rotina mais saudável.
A seguir, aprenda a preparar 5 receitas com frango ricas em proteínas para o almoço!
1. Frango com molho cremoso de cogumelos
Ingredientes
- 4 filés de peito de frango
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de margarina
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 xícaras de chá de cogumelo paris fatiados
- 300 g de iogurte grego natural
- 1 colher de chá de páprica
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Cheiro-verde para finalizar
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere os filés de frango com sal e pimenta-do-reino. Reserve por 10 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Coloque os filés de frango e grelhe por 5 minutos de cada lado, até ficarem dourados e completamente cozidos. Retire da frigideira e reserve.
Na mesma frigideira, ainda em fogo médio, adicione a manteiga. Acrescente a cebola e refogue até ficar levemente transparente. Em seguida, adicione o alho e refogue por mais 2 minutos. Junte os cogumelos e refogue até que fiquem macios. Acrescente a páprica e o iogurte grego e misture rapidamente. Transfira o molho para uma travessa, coloque os filés de frango por cima e finalize com o cheiro-verde. Sirva em seguida.
2. Frango assado com legumes e limão
Ingredientes
- 4 sobrecoxas de frango
- 3 colheres de sopa de azeite
- 2 dentes de alho picados
- 1 cebola picada
- 2 xícaras de chá de batata-doce descascada e cortada em pedaços
- 2 xícaras de chá de brócolis em floretes
- 1 limão cortado em gomos
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque as sobrecoxas de frango, o azeite, o alho, a cebola, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem para envolver todo o frango com os temperos. Em uma assadeira grande, distribua a batata-doce e os floretes de brócolis e acomode as sobrecoxas temperadas sobre os legumes. Leve ao forno preaquecido a 200º C por aproximadamente 45 minutos, virando o frango na metade do tempo. Nos últimos 10 minutos, distribua os gomos de limão por toda a assadeira e retorne ao forno para finalizar. Retire do forno, deixe descansar por 5 minutos e sirva em seguida.
3. Peito de frango com feijão-fradinho
Ingredientes
- 500 g de peito de frango cortado em tiras
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 xícara de chá de cebola fatiada
- 2 dentes de alho picados
- 1 xícara de chá de feijão-fradinho cozido e escorrido
- 1/2 xícara de chá de tomate picado
- 1/2 xícara de chá de pimentão vermelho fatiado
- 1 colher de chá de páprica
- 1/4 de xícara de chá do caldo do cozimento do feijão-fradinho
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Cheiro-verde para finalizar
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere as tiras de frango com sal e pimenta-do-reino. Reserve por 10 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Coloque o frango e doure por 8 minutos, mexendo até ficar levemente dourado. Retire e do fogo e reserve.
Na mesma frigideira, coloque a cebola e refogue até começar a ficar macia. Acrescente o alho e refogue por mais alguns segundos. Adicione o tomate e o pimentão vermelho e refogue até murcharem. Acrescente o feijão-fradinho, a páprica e o caldo do feijão-fradinho. Misture e cozinhe por mais 3 minutos em fogo baixo. Volte o frango para a frigideira com o feijão e os legumes e cozinhe por mais 3 minutos. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.
4. Almôndegas de frango
Ingredientes
- 500 g de peito de frango moído
- 1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico ralado
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- 3 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Microverdes para decorar
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque o peito de frango, a farinha de grão-de-bico, o ovo, a cebola, o alho, o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até obter uma massa uniforme e levemente úmida. Com as mãos levemente umedecidas, modele as almôndegas no tamanho desejado. Reserve.
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Disponha as almôndegas sem sobrepor. Doure as almôndegas por cerca de 8 minutos, virando até ficarem douradas por todos os lados. Retire do fogo, decore com os microverdes e sirva em seguida.
5. Salada morna com frango e grão-de-bico
Ingredientes
- 500 g de filé de peito de frango cortado em tiras
- 3 colheres de sopa de azeite
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 xícara de chá de tomate picado
- 1/2 xícara de chá de cebola roxa picada
- 1/2 xícara de chá de pepino picado
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- 1 colher de sopa de suco de limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere os filés de frango com o sal e pimenta-do-reino. Reserve por 10 minutos. Em uma panela, aqueça 2 colheres de sopa de azeite em fogo médio. Coloque as tiras de filés de frango e grelhe por 5 minutos de cada lado, até ficarem bem douradas. Retire do fogo e reserve.
Em uma tigela, coloque o grão-de-bico, o tomate, a cebola roxa, o pepino e o cheiro-verde. Misture bem. Acrescente o suco de limão, 1 colher de sopa de azeite, o sal e a pimenta-do-reino e misture novamente. Adicione as tiras de filé de frango e sirva em seguida.
