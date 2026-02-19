Almoço sem carne: 5 receitas práticas para a Quaresma 

Veja como tornar as suas refeições mais saborosas e variadas para este período

Durante a Quaresma, muitas pessoas optam por reduzir o consumo de carne, buscando refeições mais simples e conscientes. Com combinações equilibradas de legumes, verduras, grãos e proteínas vegetais, é possível preparar um almoço saboroso, nutritivo e prático, valorizando ingredientes acessíveis e trazendo mais leveza ao dia a dia.

A seguir, veja 5 receitas práticas sem carne para o almoço na Quaresma!

1. Lasanha de tofu com cogumelo

Ingredientes

500 g de massa para lasanha

400 g de tofu firme amassado

firme amassado 2 xícaras de chá de cogumelo paris picado

3 xícaras de chá de molho de tomate

1 xícara de chá de tomate picado

1 xícara de chá de cebola picada

3 dentes de alho picados

1 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de queijo parmesão ralado

1 colher de chá de orégano

1/2 xícara de chá de manjericão fresco

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue rapidamente. Adicione o cogumelo e cozinhe até que esteja macio e levemente dourado. Junte o tofu e misture bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Acrescente o tomate e cozinhe por alguns minutos até incorporar. Reserve.

Em outra panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio, adicione a farinha de trigo e mexa por cerca de 1 minuto. Acrescente o leite aos poucos, mexendo sempre para não empelotar, e cozinhe em fogo médio até engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture o queijo ralado. Reserve.

Em um refratário, espalhe uma camada de molho de tomate no fundo. Cubra com uma camada de massa para lasanha, distribua parte do refogado de tofu com cogumelo e espalhe um pouco do creme. Repita as camadas até finalizar os ingredientes, terminando com molho de tomate por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, até a massa ficar macia e a superfície levemente dourada. Finalize com manjericão fresco e deixe descansar por 10 minutos. Sirva em seguida.

2. Escondidinho de lentilha

Ingredientes

Recheio

2 xícaras de chá de lentilha

4 xícaras de chá de água

1 xícara de chá de cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de tomate picado

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Purê

1 kg de mandioca descascada e cortada em pedaços

1 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, cozinhe a lentilha com a água em fogo médio até ficar macia e a maior parte do líquido evaporar. Escorra, se necessário, e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue rapidamente. Junte a lentilha cozida, o tomate e a páprica. Misture bem e cozinhe até formar um refogado úmido e bem incorporado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Purê

Em uma panela, cozinhe a mandioca em água em fogo médio até ficar bem macia. Escorra e amasse ainda quente. Em uma panela, leve a mandioca amassada ao fogo baixo, acrescente o leite e a manteiga, mexendo até obter um purê cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em um refratário, espalhe o refogado de lentilha e cubra com o purê de mandioca, alisando a superfície. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, até aquecer bem e dourar levemente por cima. Sirva em seguida.

3. Quinoa com legumes assados

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

1 xícara de chá de cenoura cortada em cubos

1 xícara de chá de abobrinha cortada em cubos

1 xícara de chá de berinjela cortada em cubos

1 xícara de chá de pimentão cortado em tiras

1 xícara de chá de cebola cortada em tiras

3 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica

1 colher de chá de orégano

1/4 de xícara de chá de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa e a água e leve ao fogo médio até ferver. Reduza para fogo baixo, tampe parcialmente a panela e cozinhe até a água secar e a quinoa ficar macia. Desligue o fogo, deixe descansar por 5 minutos e solte os grãos com um garfo. Reserve.

Em uma assadeira, distribua a cenoura, a abobrinha, a berinjela, o pimentão e a cebola. Regue com 2 colheres de sopa de azeite e tempere com a páprica, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem para envolver todos os legumes.

Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 30 minutos, até os legumes ficarem macios e levemente dourados. Em uma tigela grande, misture a quinoa cozida com os legumes assados. Regue com 1 colher de sopa de azeite, acrescente a salsinha e sirva em seguida.

4. Risoto de abóbora com cogumelo

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz arbóreo

1 xícara de chá de abóbora-moranga descascada e cortada em cubos pequenos

descascada e cortada em cubos pequenos 1 xícara de chá de cogumelo paris fatiado

1 xícara de chá de cebola picada

2 dentes de alho picados

4 xícaras de chá de caldo de legumes quente

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de tomilho fresco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue rapidamente. Adicione o arroz arbóreo e mexa por cerca de 1 minuto para envolver bem nos temperos. Acrescente o vinho branco seco e cozinhe em fogo médio até evaporar. Adicione o caldo de legumes quente aos poucos, cerca de 1 concha por vez, mexendo sempre e deixando absorver antes de acrescentar mais. Mantenha o cozimento em fogo médio.

Em outra panela, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio e refogue a abóbora-moranga até ficar macia e levemente dourada. Acrescente o cogumelo e cozinhe até ficar macio. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Quando o arroz arbóreo estiver cremoso e al dente, incorpore a abóbora-moranga com cogumelo ao risoto e misture bem. Acrescente o queijo e ajuste o tempero se necessário. Finalize com o tomilho e sirva em seguida.

5. Curry de legumes com leite de coco

Ingredientes

1 xícara de chá de cenoura cortada em cubos

cortada em cubos 1 xícara de chá de batata cortada em cubos

1 xícara de chá de abobrinha cortada em cubos

1 xícara de chá de brócolis cortado em floretes

1 xícara de chá de cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de gengibre ralado

1 colher de sopa de curry em pó

1 xícara de chá de tomate picado

1 xícara de chá de leite de coco

1 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de azeite

1/4 de xícara de chá de coentro picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o alho e o gengibre e refogue rapidamente para liberar o aroma. Adicione o curry em pó e misture. Junte a cenoura e a batata e misture bem. Acrescente o tomate, o leite de coco e a água. Tampe parcialmente a panela e cozinhe em fogo médio até que a cenoura e a batata estejam quase macias. Adicione a abobrinha e o brócolis e cozinhe em fogo médio até todos os legumes ficarem macios, mas ainda firmes. Tempere com sal e pimenta-do-reino, misture bem e finalize com coentro. Sirva em seguida.