Alongamento de unhas: entenda tudo sobre essa tendência

Especialista fala sobre os principais cuidados e elenca dicas para manter as unhas saudáveis

Alongamento ajuda a fortalecer as unhas Imagem: Natkinzu | Shutterstock

O alongamento de unhas se tornou sucesso dentro e fora das redes sociais. Essa é uma técnica bastante utilizada pelas mulheres que desejam ter unhas compridas ou que querem fortalecer as unhas naturais. A seguir, a nail designer Gabrielli Goulart explica tudo sobre esse procedimento.

Técnicas de alongamento de unhas

Existem algumas técnicas que são utilizadas para o alongamento das unhas. As mais conhecidas e utilizadas são fibra de vidro, gel moldado, gel na tip (antiga acrygel), acrílica e molde f1. O que distingue uma das outras é o tipo de material utilizado.

“A diferença entre fibra de vidro, gel na tip e gel moldado é apenas o extensor utilizado, pois a estrutura é toda em gel. Já a acrílica não é feita com gel, mas com a mistura de um pó acrílico com monomer. A molde f1 também é um tipo de gel, mais denso, porém feita em um molde que lembra uma unha postiça”.

Formatos de unhas mais utilizados

Atualmente, 4 formatos de unhas estão em alta. São eles: quadrada, ballerina, almond e stiletto. Além dessas, existem outros mais artísticos, mas não são muito utilizadas, como o pipe.

O alongamento pode danificar as unhas?

O alongamento em si não é capaz de causar danos às unhas. Segundo a nail designer Gabrielli Goulart, o que pode danificar a unha é a remoção incorreta feita pela cliente em casa, bem como a falta de técnica da profissional na aplicação e na remoção. Ademais, fazer a manutenção fora do prazo pode levar a quebras que machucam o leito da unha e aumentar o risco da proliferação de fungos e/ou bactérias em casos de infiltrações.

Período de manutenção do alongamento deve ser analisado por um profissional (Imagem: RomanR | Shutterstock)

Período de manutenção do alongamento

O tempo ideal para fazer a manutenção do alongamento é entre 20 e 30 dias. Em casos de unhas roídas, o tempo pode reduzir para 15 dias. Entretanto, Gabrielli Goulart alerta que esse período também pode variar, pois “isso deve ser analisado pela profissional baseado na unha de cada cliente”.

Cuidados com as unhas alongadas

Para manter o alongamento sempre bonito e as unhas saudáveis, são necessários alguns cuidados, como:

Não fazer a remoção do alongamento em casa;

Só utilizar removedor de esmalte sem acetona;

Evitar utilizar produtos químicos sem luvas;

Evitar colocar as unhas na boca;

Evitar pressionar ou bater as unhas;

Evitar lixar para diminuir e jamais cortar o alongamento.

Quem pode alongar as unhas?

O alongamento pode ser feito em qualquer pessoa. Todavia, de acordo com Gabrielli Goulart, o procedimento só deve ser feito em unhas saudáveis para evitar possíveis problemas. Além disso, gestantes necessitam de autorização médica para alongar as unhas.

Risco de remover o alongamento em casa

A retirada do alongamento não deve ser feita em casa, de forma alguma. Isso porque ela fará com que várias camadas de queratina da unha saiam junto com o gel, deixando-a mais fina. Portanto, a remoção deve ser sempre realizada por um profissional.