Amazon Prime Video: confira 5 lançamentos de outubro

Veja as novidades que chegam ao catálogo da plataforma neste mês

Lançamentos na Amazon Prime Video em outubro Imagem: Shutterstock

Outubro chega com diversas novidades de séries e filmes na Amazon Prime Video. Tem opções para todos os gostos e público! Entre as produções mais aguardadas do mês está a nova série brasileira “Eleita”, com Clarice Falcão, e a trama de ficção científica “Periféricos”.

Se você prefere uma série mais leve, “Modern Love: Tokyo” é uma boa opção para curtir com a família. Na categoria filmes, o destaque vai para o terror “A hora do diabo”. Para quem gosta de história real, pode optar pelo longa “Argentina, 1985”.

1. Eleita (07/10)

Eleita (Imagem: Reprodução/Prime Video)

A nova série conta a história de Fefê Pessoa (Clarice Falcão), influenciadora digital que se candidata a governadora do Rio de Janeiro. Após eleita, ela precisa conciliar a vida agitada de festas com a administração do cargo. A produção se passa em um futuro distópico, em que a cidade está caindo aos pedaços. O elenco conta com Ingrid Guimarães, Diogo Defante, Luciana Paes, Diogo Vilela e Polly Marinho. A série tem sete episódios.

2. Periféricos (21/10)

Periféricos (Imagem: Reprodução/Prime Video)

A trama, baseada no best-seller de William Gibson, conta a história de Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz) e Burton (Jack Reynor), que vivem em uma realidade futura. Os dois são filhos de uma mãe cega e precisam complementar a renda familiar. “Burton, gamer experiente, se torna usuário beta de um novo jogo imersivo. No entanto, o universo digital vai muito além do metaverso e Flynne precisa assumir o controle quando seu irmão perde seu avatar em uma batalha que transborda para o mundo real”, revela a sinopse. A série será lançada semanalmente, às sextas-feiras, até 9 de dezembro.

3. Argentina, 1985 (21/10)

Argentina, 1985 (Imagem: Divulgação/Prime Video)

4. Modern Love: Tokyo (21/10)

Modern Love: Tokyo (Imagem: Divulgação/Prime Video)

A produção japonesa é baseada na coluna homônima de histórias publicada semanalmente pelo jornal The New York Times. A adaptação segue a série estadunidense Modern Love. Cada episódio conta sobre várias formas de amor que ocorrem em Tóquio. A série tem seis episódios, cada um tem importantes diretores do cinema japonês.

5. A hora do diabo (28/10)

A hora do diabo (Imagem: Reprodução/Prime Video)

A série acompanha a história de Lucy (Jessica Raine), mãe de um menino de oito anos, que é acordada toda madrugada às 3h33, conhecida como a hora do diabo, com visões aterrorizantes. De repente, o nome dela, inexplicavelmente, fica ligado a uma série de assassinatos brutais na região. A produção conta com seis episódios e tem Peter Capaldi, como o nômade Gideon, e Nikesh Patel, como o detetive Ravi Dhillon.