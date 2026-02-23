Amor em março: 7 signos que terão os relacionamentos favorecidos

Com eclipse, movimentação dos astros e o início de um novo ciclo astrológico, o período favorecerá escolhas mais conscientes

Março promete movimentar o coração e redefinir os rumos do amor para alguns nativos Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

O mês de março chegará com movimentos astrológicos decisivos para a vida amorosa. O período irá misturar encerramentos profundos, recomeços corajosos e a chance real de construir relações mais sólidas. A Lua Cheia e o Eclipse Lunar em Virgem, a entrada de Vênus em Áries no início, o fim de Júpiter retrógrado em Câncer, o Ano Novo Astrológico com o Sol em Áries e, no fim do mês, Vênus em Touro criarão um verdadeiro divisor de águas no amor.

A seguir, veja quais signos vão se dar melhor no amor em março!

1. Áries

Para o nativo de Áries, março chegará com intensidade, iniciativa no amor e chances reais de viver paixões marcantes Imagem: tinkivinki | Shutterstock

Março será praticamente o seu mês, trazendo a vibe de “coração acelerado”. Com Vênus no seu signo a partir do dia 06, o magnetismo aumentará, a coragem para se declarar crescerá e novas paixões surgirão com força. O Ano Novo Astrológico trará recomeços claros: quem estava confuso, decidirá. Quem estava sozinho, se movimentará. Cuidado apenas com a impulsividade excessiva.

2. Touro

O nativo de Touro começará o mês mais reservado, mas tenderá a encerrar março com perspectivas afetivas mais firmes e promissoras Imagem: tinkivinki | Shutterstock

O amor começará mais introspectivo, mas ganhará força no fim do mês. O Eclipse em Virgem ativará temas ligados a prazer, romance e escolhas afetivas mais seguras. No dia 30/03, Vênus entrará em Touro, trazendo segurança, estabilidade e encontros com potencial de algo duradouro. Confie no tempo das coisas.

3. Câncer

Para o nativo de Câncer, o período favorecerá a cura emocional e reacenderá a confiança para investir em vínculos mais maduros Imagem: tinkivinki | Shutterstock

Com o fim de Júpiter retrógrado no seu signo, o coração voltará a acreditar novamente. Questões emocionais que estavam travadas começarão a fluir, trazendo mais confiança, abertura e esperança no amor. Relações ganharão maturidade e novos encontros poderão surgir com forte conexão emocional.

4. Virgem

O nativo de Virgem viverá um mês de revelações e encerramentos necessários, abrindo espaço para relações mais equilibradas e conscientes Imagem: tinkivinki | Shutterstock

O grande protagonista do mês! Com a Lua Cheia e o Eclipse Lunar no seu signo, os astros iluminarão padrões afetivos que precisam ser encerrados. Poderão acontecer términos, conversas definitivas ou viradas importantes — mas tudo com foco em relações mais saudáveis. Após o eclipse, o amor tenderá a ficar mais leve e alinhado.

5. Leão

O nativo de Leão encontrará em março estímulo para renovar o entusiasmo amoroso e se permitir experiências fora do padrão habitual Imagem: tinkivinki | Shutterstock

Março favorecerá a expansão emocional e novas perspectivas no amor. O Sol em Áries ativará entusiasmo, desejo e movimento, ajudando Leão a sair da estagnação afetiva. Viagens, conversas inspiradoras e conexões diferentes do habitual poderão surpreender. Dica: esteja aberto(a) ao novo — mesmo que ele não venha no formato esperado.

6. Sagitário

Para o nativo de Sagitário, o momento trará leveza, diversão e maior alinhamento entre desejo e responsabilidade afetiva Imagem: tinkivinki | Shutterstock

Com o Ano Novo Astrológico ativando sua área de prazer e romance, março trará leveza e mais diversão no amor. A energia de Áries reacenderá o entusiasmo, enquanto o eclipse ajudará a alinhar expectativas e responsabilidades emocionais.

7. Peixes

O nativo de Peixes poderá enfrentar decisões importantes nos relacionamentos, com oportunidades de fortalecer laços baseados em clareza e reciprocidade Imagem: tinkivinki | Shutterstock

O eclipse em Virgem mexerá diretamente com seus relacionamentos. Março poderá trazer decisões importantes, redefinições ou até compromissos mais sérios. O fim de Júpiter retrógrado devolverá a fé no amor, se houver reciprocidade e clareza.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.