Andar de bicicleta elétrica favorece a saúde

Estudos apontam que e-bikes aumentam o bem-estar do corpo e reduzem o impacto no meio ambiente

Andar de bicicleta elétrica tem o mesmo efeito que utilizar uma bicicleta tradicional, em termos de benefícios para a saúde? Essa é uma dúvida comum para muitas pessoas e, de acordo com pesquisa recente da Hannover Medical School, escola de Medicina alemã, a resposta é sim. Segundo o estudo, se locomover de bike elétrica pode diminuir em até 40% o risco de sofrer uma parada cardíaca, e reduzir pela metade o risco de obesidade e outras síndromes metabólicas.

Outro levantamento, feito pela Universidade de Yale (EUA), acompanhou 1,2 milhão de pessoas com mais de 18 anos, entre 2011 e 2015, que utilizavam e-bikes. Um mês depois do início da pesquisa, os participantes que andaram de bicicleta elétrica passaram 43,2% dos dias com a saúde mental mais estável do que os que não praticaram nenhuma atividade física associada.

“A sondagem indica que, ao contrário do que muitos acreditam, andar de e-bike não significa ‘fugir’ do esforço físico de pedalar uma bicicleta tradicional. Isso é um mito, e quem adere à bicicleta elétrica faz esforço, sim, para se locomover nela. E agora a ciência comprova que também traz diversos benefícios para a saúde”, comenta Gabriel Arcon, CEO da E-Moving, empresa de aluguel de bicicletas.

Benefícios da bicicleta elétrica

A pesquisa da Hannover Medical School lista como principais benefícios da e-bike para a saúde:

Reduz risco de ataque cardíaco em até 40%;

Contribui para diminuir os níveis de colesterol;

Menor chance de gordura no fígado;

Diminui risco de demência e Alzheimer;

Reduz incidência de câncer em 30%;

Reduz pela metade o risco de obesidade e outras síndromes metabólicas.

Bicicletas reduzem o estresse no trânsito

Além das melhorias na saúde mental, física e na qualidade de vida, o que já é comprovado por pesquisas, utilizar uma e-bike tem diversas outras vantagens, entre elas, otimizar o tempo gasto entre um deslocamento e outro e a redução de estresse no trânsito.

“Em grandes centros urbanos, ganha-se muito tempo ao optar pela bicicleta, fugindo de engarrafamentos e esperas para acessar transportes públicos como ônibus e metrô. E, em comparação com a bicicleta convencional, o modelo elétrico garante que se chegue mais rápido onde se deseja, de forma mais prática e confortável”, destaca Gabriel Arcon.

Mais economia

O profissional reforça que o uso da bike elétrica é indicado em especial para pessoas que fazem diariamente trajetos de até 5 km. “Qualquer pessoa pode se locomover com uma e-bike, mas os que mais costumam aderir são os que moram a distâncias relativamente curtas do local de trabalho. Optar por ir trabalhar de e-bike envolve menos custos do que utilizar carro ou moto, que acarretam custos altos com estacionamento, combustível, desgaste do veículo e outros”, acrescenta Gabriel Arcon.

Deslocamento sustentável

Além dos benefícios para a saúde e financeiros, investir em uma bicicleta elétrica também está alinhado às práticas ESG. “As pessoas têm procurado mais qualidade de vida, o que tem impulsionado a demanda por bicicletas elétricas no país. Quem escolhe se locomover de e-bike por sua cidade, além de mudar sua rotina e ter um dia a dia mais prazeroso, contribui diretamente para a preservação do meio ambiente e a diminuição da emissão de carbono na atmosfera”, finaliza Gabriel Arcon.

